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चुनाव लड़ने की तैयारी, हरियाणवी गानों से पहचान, YouTube पर 3.66 लाख फॉलोअर्स... अंकित बालियान मर्डर केस में नया अपडेट  

हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान शामली में आगामी पंचायत चुनाव लड़ने की भी चर्चा है. अंकित के YouTube पर 3.66 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे और उनके कई वीडियो में बंदूकें, हथियार व SUV नजर आते थे. उनकी जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई है.  दो बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है. 

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हरियाणवी संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले यूट्यूबर और गायक अंकित बालियान की हत्या कर दी गई (Photo ITG)
हरियाणवी संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले यूट्यूबर और गायक अंकित बालियान की हत्या कर दी गई (Photo ITG)

हरियाणवी संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले यूट्यूबर और गायक अंकित बालियान की बुधवार शाम शामली में गोली मारकर हत्या कर दी गई. अंकित सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय थे और उनके YouTube चैनल पर 3.66 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे. वह अपने वीडियो में अलग-अलग सहयोगियों के साथ गायक और कलाकार के रूप में नजर आते थे. अब उनकी हत्या के बाद उनकी राजनीतिक पारी को लेकर चल रही चर्चाओं ने भी इस मामले को अलग मोड़ दे दिया है.

अंकित बालियान के आगामी पंचायत चुनाव में उतरने की चर्चा थी. हालांकि, इस बात की अधिकारियों या उनके करीबियों की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी. यही वजह है कि पुलिस के सामने यह सवाल भी है कि क्या पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी उनकी हत्या की वजह हो सकती है. फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. अंकित बालियान की पहचान सिर्फ एक स्थानीय कलाकार के तौर पर नहीं थी. वह YouTube पर भी सक्रिय थे और उनके चैनल पर 3.66 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे. अपने वीडियो में वह अलग-अलग कलाकारों और सहयोगियों के साथ नजर आते थे. गायकी और परफॉर्मेंस के जरिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी जगह बनाई थी. उनके वीडियो बड़ी संख्या में लोग देखते थे. यही वजह है कि अंकित की पहचान शामली और आसपास के इलाके से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी थी. उनकी हत्या की खबर सामने आने के बाद उनके प्रशंसकों और उन्हें जानने वाले लोगों के बीच भी चर्चा तेज हो गई कि आखिर इस लोकप्रिय कलाकार को किसने और क्यों निशाना बनाया.

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गोगी गैंग ने ली जिम्मेदारी 

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सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें हरियाणा की गोगी गैंग के नाम से हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है. पोस्ट में अंकित को गैंग के दुश्मनों के संपर्क में होने और गैंग से जुड़ी एक घटना पर गाना बनाने का आरोप है. पोस्ट में आगे भी वारदात करने की धमकी दी गई है. अंकित बालियान को लेकर एक और चर्चा इन दिनों सामने आ रही थी. बताया जा रहा था कि वह आगामी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे. हालांकि, पुलिस या उनके करीबियों की ओर से इस बात की तत्काल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी. यह भी साफ नहीं था कि अगर अंकित चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो उनका इरादा किस पद या क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने का था. ऐसे में पंचायत चुनाव का एंगल फिलहाल सिर्फ चर्चा तक सीमित है. पुलिस जांच के दौरान इस पहलू को भी देखा जा सकता है कि क्या उनकी संभावित राजनीतिक सक्रियता का किसी तरह का विवाद या प्रतिद्वंद्विता से संबंध था. अंकित की हत्या के बाद यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि वह सोशल मीडिया पर पहले से सक्रिय थे और उनकी अपनी एक पहचान बन चुकी थी.

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वीडियो में दिखता था अलग अंदाज

अंकित बालियान के कई वीडियो में बंदूकें, हथियार और एसयूवी का इस्तेमाल दिखाई देता था. उनके वीडियो में गायकी और परफॉर्मेंस के साथ इस तरह के दृश्य भी नजर आते थे. सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने वाले कई कलाकार अपने वीडियो में अलग-अलग तरह की थीम और दृश्य इस्तेमाल करते हैं. अंकित के वीडियो में भी बंदूक, हथियार और SUV जैसे तत्व नजर आते थे. अंकित बालियान की हत्या बुधवार शाम शामली के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई. पुलिस के मुताबिक, वह जिम से बाहर निकल रहे थे. इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए हमलावरों ने उन पर कई राउंड गोलियां चला दीं. फायरिंग में अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. अब पुलिस की कोशिश उनकी पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की है.

CTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने हमलावरों तक पहुंचने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि आसपास लगे कैमरों से हमलावरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों हमलावर किस रास्ते से आए और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए. पुलिस अधीक्षक एमपी सिंह ने बताया कि गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं. पुलिस के मुताबिक, अंकित पर हमला करने वाले बदमाश दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे. उन्होंने अंकित पर कई राउंड फायरिंग की. वारदात के तरीके से साफ है कि हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद वहां से निकल गए. पुलिस अब CCTV फुटेज के जरिए उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है. घटना के बाद आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया. अंकित की पहचान और सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता को देखते हुए हत्या की खबर तेजी से फैली.

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3.66 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर

अंकित बालियान का YouTube चैनल उनकी लोकप्रियता का बड़ा माध्यम था. उनके चैनल पर 3.66 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे. वह अपने वीडियो में अलग-अलग सहयोगियों के साथ गायक और कलाकार के रूप में नजर आते थे. उनके वीडियो में मनोरंजन के साथ-साथ अलग तरह की प्रस्तुतियां देखने को मिलती थीं. कई वीडियो में बंदूकें, हथियार और SUV भी दिखाई देती थीं. सोशल मीडिया पर उनकी इसी अलग छवि के कारण बड़ी संख्या में लोग उनके वीडियो से जुड़े हुए थे. उनकी मौत के बाद उनके YouTube चैनल और पुराने वीडियो भी चर्चा में आ गए हैं.

पुलिस के सामने अब कई सवाल

अंकित बालियान की हत्या के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल हमलावरों की पहचान और हत्या की वजह का है. हमलावर कौन थे? वे दो मोटरसाइकिलों से क्यों आए थे? क्या अंकित को पहले से निशाना बनाया गया था? क्या हत्या का संबंध उनकी संभावित राजनीतिक सक्रियता से था? या फिर इसके पीछे कोई दूसरा कारण था? फिलहाल इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं. पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं. जांच आगे बढ़ने के बाद ही हत्या के पीछे की पूरी कहानी सामने आने की उम्मीद है.

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अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल

अंकित बालियान की हत्या पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. अखिलेश यादव ने हत्या की जांच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के एंगल से किए जाने की मांग की. उन्होंने इसे जाट समुदाय पर हमला भी बताया और कहा कि जाट समुदाय इस घटना से नाराज है. सपा प्रमुख ने अंकित की मां के बेटे के शव को गोद में लेकर सड़क पर विलाप करने की तस्वीर को हृदयविदारक बताया. उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. अंकित बालियान की हत्या ने एक ऐसे कलाकार की कहानी को अचानक खत्म कर दिया, जिसने गायकी और YouTube के जरिए अपनी पहचान बनाई थी. 3.66 लाख से अधिक सब्सक्राइबर वाला यह कलाकार अब नहीं है. पंचायत चुनाव लड़ने की चर्चा, सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता और वीडियो में नजर आने वाली बंदूकें, हथियार और SUV इन सबके बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अंकित की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी. इसका जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

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