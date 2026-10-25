scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: जेल के अंदर अभिषेक पोरेल के साथ क्या-क्या हुआ? छलका दर्द, सौरव गांगुली को लेकर किया बड़ा खुलासा

अभिषेक पोरेल इन दिनों घरेलू टूर्नामेंट में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने शानदार शतक जड़ा. हालांकि, इस शतक को लगाने के बाद वह मैदान पर ही फूट-फूटकर रोने लगे. जिसका वीडियो फैन्स के बीच वायरल भी हुआ था.

Advertisement
X
अभिषेक पोरेल ने खोले कई राज. (PHOTO: JioHostar/PTI)
अभिषेक पोरेल ने खोले कई राज. (PHOTO: JioHostar/PTI)

भारतीय घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. खेल के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के कारण फैन्स के बीच अभिषेक चर्चाओं में आ गए हैं. 

हाल ही में स्पोर्ट्स तक को दिए एक इंटरव्यू में अभिषेक पोरेल ने अपने दिल का दर्द बयां किया है. मुश्किल समय और अपने जीवन के सबसे कठिन दौर पर खुलकर बात करते हुए अभिषेक ने बताया कि कैसे उन्होंने जेल के अंदर खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया.

इंटरव्यू के दौरान जब अभिषेक पोरेल से उनके जीवन के उस दौर के बारे में पूछा गया जब उन्हें जेल में समय बिताना पड़ा था तो उन्होंने बेहद सकारात्मकता के साथ जवाब दिया. अभिषेक ने कहा कि वह उस विवाद या चर्चा में ज्यादा नहीं पड़ना चाहते क्योंकि वह उनका बेहद निजी मामला है और शायद किसी गलतफहमी की वजह से उन्हें वह सब देखना पड़ा.

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Sooryavanshi
क्या वैभव के साथ हुई नाइंसाफी? दिग्गज ने बताई फ्लॉप होने की वजह
Mitchell Santner
सेंटनर ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा? जीत पक्की थी...फिर कहां हुई चूक!
Abishek Porel
शतक जड़ते ही फूट-फूटकर कर रोए पोरेल, जेल के दर्द पर तोड़ी चुप्पी
Mohammed Shami and Abishek Porel
Ranji Trophy में कहर बरपाने को तैयार शमी, खतरनाक टीम का ऐलान
Abishek Porel
जेल से बाहर आते ही अभिषेक पोरेल को मिली टीम में जगह

उन्होंने इमोशनल अंदाज में कहा कि जब रात होती है तो उसके बाद सुबह भी आती है और सूरज जरूर उगता है. मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है. क्रिकेट ही मेरा सब कुछ है और मैं अपने खेल पर जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा मेरा भविष्य उतना ही बेहतर होगा. 

Advertisement

अभिषेक ने माना कि उस दौर ने उन्हें अंदर से बहुत टफ बना दिया है, क्योंकि हर एक दिन और हर एक मिनट बिताना बहुत धैर्य का काम था. जिसे उन्होंने पूरी तरह पॉजिटिव रूप में लिया और क्रिकेट में इसका फायदा उठाया.

ऋषभ पंत और केएल राहुल मेरे बड़े भाई जैसे हैं

भारतीय टीम में विकेटकीपर के तौर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा पर बात करते हुए अभिषेक ने कहा कि वह ऋषभ पंत या केएल राहुल को अपना कंपीटीट नहीं बल्कि अपने बड़े भाई की तरह देखते हैं. उन्होंने बताया कि मैदान पर उतरने से ठीक 10 मिनट पहले ऋषभ पंत ने उन्हें हौसला बंधाते हुए कहा था कि तुमने बहुत कुछ हासिल किया है, बस जाओ और खुलकर अपनी क्रिकेट खेलो.

जेल के अंदर क्या-क्या हुआ?

अभिषेक ने जेल में बिताए दिनों पर बात करते हुए कहा कि वहां सभी लोगों ने मेरा काफी ख्याल रखा. हर किसी को इस बात का एहसास था कि ये बस गलती से यहां फंस गया है. उन्होंने कहा कि जेल में मुझे बाकियों से अलग रखा गया था. मेरी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया. लिहाजा मैंने इस कठिन समय से काफी कुछ सीखने का काम किया. 

इसके अलावा अभिषेक ने दिल्ली कैपिटल्स के कोच सौरव गांगुली के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि गांगुली सर ने उन्हें घरेलू सीजन और रणजी ट्रॉफी पर पूरी तरह फोकस करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि उनका फिलहाल एक ही लक्ष्य है घरेलू क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाना, आईपीएल में अपनी टीम को जिताना और लंबे समय तक भारत के लिए सभी फॉर्मेट में खेलना.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    केंद्रीय कर्मचारियों का दिवाली पर बढ़ेगा महंगाई भत्ता? जानिए अपडेट |
    VIDEO: जेल के अंदर अभिषेक पोरेल के साथ क्या-क्या हुआ? छलका दर्द, सौरव गांगुली को लेकर किया बड़ा खुलासा |
    'हम हिंदू हैं हमारे यहां तलाक नहीं होता', पत्नी सुनीता के लिए बोले गोविंदा, सातों जन्मों तक निभाएंगे साथ |
    क्यों लिखने के लिए 3.25 करोड़ का ऑफर दे रही एंथ्रोपिक? चर्चा में आया AI से जुड़ा सवाल  |
    काशी आर्ट कैफे, जिन्ना और बीफ... केरलम में व्लॉगर के वीडियो से भड़की UDF सरकार, दर्ज की FIR |
    Sharad Purnima 2026: आज शाम, रात या कल सुबह, शरद पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में कब रखें खीर? पंडित ने बताया मुहूर्त |
    मैक्रों सरकार के खिलाफ पेरिस की सड़कों पर उतरे लाखों लोग, देखें दुनिया आजतक |
    यूपी में ऑनलाइन फूड स्टोर्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, देखें |
    बिहार में मिड डे मील योजना पर सरकार सख्त, 30 जिलों के अधिकारियों से मांगा जवाब |
    जापान के बोनिन द्वीप समूह में आया 6.3 तीव्रता का भूकंप, सड़कों पर निकले लोग
    Advertisement