म्यूजिशियन-सिंगर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालिक/CEO काव्या मारन आज, 21 नवंबर 2026 को चेन्नई के ITC ग्रैंड चोला में अपने विवाह समारोह (रिसेप्शन) का आयोजन कर रहे हैं. इससे पहले 11 नवंबर को ग्रीस में उन्होंने एक निजी समारोह में शादी की थी, और शादी से जुड़े अन्य कार्यक्रम 10 नवंबर से शुरू हो गए थे.

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शाम के इस आयोजन के लिए कई प्रमुख मेहमान चेन्नई पहुंचे. शेयर की गई फोटोज में रजनीकांत, एम.के. स्टालिन और काव्या के पिता, सन टीवी नेटवर्क के चेयरमैन कलानिधि मारन के साथ बिताए गए खास पल दिखाई दे रहे हैं.

उपराष्ट्रपति रिसेप्शन में हुए शामिल

चेन्नई में आयोजित शादी के रिसेप्शन में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के साथ मंच पर मौजूद रहे. इस मौके पर जोड़े के माता-पिता, सुपरस्टार रजनीकांत और उनकी पत्नी लता रजनीकांत के साथ-साथ तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद थे, जिससे यह एक खास आयोजन बन गया.

वहीं चेन्नई में संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के शादी के रिसेप्शन में सुपरस्टार रजनीकांत अपनी पत्नी लता रजनीकांत के साथ मंच पर नजर आए. वे इस जश्न के दौरान नवविवाहित जोड़े के साथ शामिल हुए.

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चेन्नई में अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के शादी के रिसेप्शन में सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन एक खुशनुमा पल शेयर करते दिखे. तमिल सिनेमा के ये दोनों दिग्गज एक साथ हंसते हुए नजर आए, जिससे सितारों से सजे इस कार्यक्रम में उनकी गहरी दोस्ती की झलक देखने को मिली. एक तस्वीर में उपराष्ट्रपति भी नजर आए.

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रेवंत रेड्डी भी हुए शामिल

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी चेन्नई में अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए. समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए, उन्होंने नवविवाहित जोड़े को बधाई दी और उनके जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत पर उन्हें अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ भी एक तस्वीर साझा की, जो इस रिसेप्शन में मेहमानों के रूप में मौजूद थे.

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