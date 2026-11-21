ऑनलाइन सामान की तेजी से डिलीवरी करने वाले अमेजन (Amazon) और बिगबास्केट (BigBasket) के स्टोर में खाने-पीने की चीजों को लेकर गंभीर लापरवाही मिली है. महाराष्ट्र के पुणे में दोनों कंपनियों के डार्क स्टोर की जांच हुई तो कहीं लड्डू-पेड़े पर फफूंद मिली, तो कहीं एक्सपायरी केक, ब्रेड और दूध का रस्क रखा था. इसके बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने दोनों स्टोर के फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिए.

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यह कार्रवाई पुणे के सिंहगढ़ रोड इलाके में हुई. अधिकारियों के मुताबिक, दोनों स्टोर में खाने की चीजों की सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया गया था. जांच में सिर्फ एक्सपायरी सामान ही नहीं मिला, बल्कि खाने-पीने की चीजों को रखने के तरीके में भी कई कमियां सामने आईं.

अमेजन के स्टोर में लड्डू-पेड़े पर मिली फफूंद

अमेजन का डार्क स्टोर गजानन इन्वेंटरीज नाम की कंपनी चलाती है. यहां जांच के दौरान एक्सपायरी लड्डू, पेड़े समेत खाने-पीने की दूसरी चीजें मिलीं. इनमें से कुछ पर फफूंद लगी थी, जबकि खाने के डिब्बों में धूल जमा थी. इसके अलावा, घी के एक कंटेनर का ढक्कन टूटा हुआ मिला और कार्टन से तेल रिस रहा था.

जांच में कीड़े-मकोड़ों से बचाव के इंतजाम भी सही नहीं पाए गए. साथ ही, कर्मचारियों की साफ-सफाई और स्टोर के रखरखाव से जुड़े रिकॉर्ड नहीं मिले. खाने-पीने की चीजों के साथ साबुन जैसी गैर-खाद्य वस्तुएं भी रखी हुई थीं.

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BigBasket के स्टोर में एक्सपायरी केक और ब्रेड

बिगबास्केट का डार्क स्टोर इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट नाम की कंपनी चलाती है. यहां जांच के दौरान एक्सपायरी केक, ब्रेड, मिल्क रस्क और चटनी मिली. इसके अलावा, खाने-पीने की कुछ चीजें फर्श पर रखी थीं. जांच में स्टोर का फर्श टूटा हुआ मिला, जबकि कोल्ड रूम में भी साफ-सफाई की कमी थी. जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि तेल के पैकेट से रिसाव हो रहा था. कीड़े-मकोड़ों से बचाव के इंतजाम भी ठीक नहीं थे. इतना ही नहीं, खाने-पीने की चीजों के साथ गैर-खाद्य सामान भी रखा गया था.

इस कार्रवाई में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत दोनों स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड किए गए. जांच में खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया गया था.



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