Indian house names ideas: बॉलीवुड स्टार्स अक्सर अपने घरों की तस्वीरें शेयर करते हैं, जिन्हें देखने के बाद लोग उनके बेड, इंटीरियर, सोफे और घर के अंदर मौजूद लग्जरी चीजों को देखकर ही चौंक जाते हैं. हालांकि स्टार्स सिर्फ अपने घर को बनाने में ही बल्कि उसके नाम के लिए भी काफी विचार करते हैं. यही कारण है कि कई स्टार्स ने अपने घरों के बहुत ही सुंदर और अनोखे नाम रखे हैं.

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सिंघम स्टार अजय देवगन और उनकी पत्नी काजोल के मुंबई वाले घर की अक्सर चर्चा होती रहती हैं, जिसकी झलक अक्सर उनकी तस्वीरों में देखने को मिल जाती है. अजय के जुहू स्थित बंगले का नाम 'शिवशक्ति' है. यह नाम सुनने में जितना खूबसूरत है, इसका अर्थ भी उतना ही खास है.

अगर आप भी नया घर बनवा रहे हैं और उसके लिए कोई यूनिक, पारंपरिक और शुभ नाम तलाश रहे हैं, तो इन नामों से प्रेरणा ले सकते हैं.

60 करोड़ के बंगले का नाम क्यों है शिवशक्ति?

अजय देवगन का आलीशान बंगला मुंबई के जुहू इलाके में है, जिसकी कीमत करीब 60 करोड़ रुपये बताई जाती है. इस घर में खूबसूरत लकड़ी की सीढ़ियां, शानदार बालकनी, इनडोर जिम और परिवार की तस्वीरों से सजा खास कोना है.

अजय देवगन भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं. ऐसे में उनके घर का नाम शिवशक्ति उनकी आध्यात्मिक आस्था को भी दर्शाता है. शिव का अर्थ कल्याण और शांति है, जबकि शक्ति ऊर्जा और सामर्थ्य का प्रतीक है. शिव और शक्ति का मिलन प्रेम, विश्वास और एकजुटता का संदेश देता है.

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अंदर से बेहद रॉयल है काजोल का घर

अजय और काजोल के बंगला शिवशक्ति अंदर से बेहद रॉयल और खूबसूरत है. उनके घर का इंटीरियर बेहद सुकून भरा है, उन्होने सफेद, क्रीम और बेज रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे क्लासी और खुला लुक देता है. लकड़ी का फर्नीचर, संगमरमर का फर्श और बड़ी कांच की खिड़कियां इसकी खूबसूरती बढ़ाती हैं.

घर की सुंदरती में स्पाइरल सीढ़ियां चार चांद लगाती हैं और लिविंग एरिया में आरामदायक सोफे और डाइनिंग स्पेस है. इसके अलावा, लाइब्रेरी, फैमिली फोटो से सजा लाउंज, बालकनी और हरा-भरा गार्डन घर को लग्जरी फील देते हैं.

घर के लिए भगवान शिव से जुड़े नाम

शिवालय- भगवान शिव का निवास. यह नाम शांति और भक्ति का भाव दर्शाता है. शक्तिधाम - शक्ति का निवास स्थान. घर में ऊर्जा और सामर्थ्य का प्रतीक. कैलाशम् - कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है. महादेव भवन - भगवान महादेव का घर. शिव भक्तों के लिए खूबसूरत नाम. गौरी निवास - माता गौरी का निवास. यह नाम सुख और सौभाग्य का भाव दर्शाता है. शिवकृपा- भगवान शिव का आशीर्वाद. रुद्रालय - भगवान रुद्र यानी शिव का निवास. शिवधाम- महादेव का पवित्र स्थान. शिवांगन - भगवान शिव के आशीर्वाद से पवित्र और मंगलमय आंगन या घर. शिवोहम् - मैं शिव हूं. यह नाम आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मबोध का प्रतीक है. नंदीधाम - नंदी का निवास. यह नाम भक्ति और समर्पण का भाव दर्शाता है. शिवशक्ति सदन - शिव और शक्ति का घर.

घर का नाम रखते समय रखें इन बातों का ध्यान

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घर का नाम चुनते समय उसके अर्थ पर जरूर ध्यान दें. ऐसा नाम रखें जिसका उच्चारण आसान हो और जो परिवार को भी पसंद हो. आप अपनी धार्मिक आस्था, परिवार की परंपरा या किसी खास भावना से जुड़ा नाम भी चुन सकते हैं.

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