उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अब यूपी में बेटियां रात 11 बजे भी काम करके अकेले घर लौट रही हैं. PM मोदी ने काशी की एक फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की का किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि उस लड़की ने उनसे कहा था कि वह रात 11 बजे भी फैक्ट्री से काम खत्म करके आराम से घर लौट जाती है.

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प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सामान्य बात नहीं है. उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि सूरज ढलने के बाद बेटियों का घर से बाहर निकलना पहले कितना मुश्किल होता था. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में BJP सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का ऐसा माहौल बनाया है.

'रात 11 बजे भी अकेले घर लौटती हूं'

PM मोदी ने बताया कि कुछ दिन पहले वह अपने संसदीय क्षेत्र काशी में थे. वहां एक फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था. इसी दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई. लड़की ने उन्हें बताया कि वह रात 11 बजे भी फैक्ट्री में काम करने के बाद अकेले घर लौटती है.

PM मोदी ने कहा कि यह सुरक्षा के माहौल में आए बदलाव को दिखाता है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा का एहसास और सरकार पर भरोसा ही विकसित भारत बनाने में मदद करेगा.

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#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, "We must also not forget what used to happen in Uttar Pradesh earlier. A few days ago, I was in my parliamentary constituency, Kashi. A factory was inaugurated there. A young daughter there told me that she now works there and returns home comfortably even at 11 PM. This is no ordinary thing; the people of Uttar Pradesh know what it used to mean for a daughter to step out of the house after sunset. Under the leadership of Yogi ji, the BJP government here has created this atmosphere of security." (Source: ANI/DD News) — ANI (@ANI) November 21, 2026

युवाओं से बोले- बड़े सपने देखिए, हुनर बढ़ाइए

अपने संबोधन में PM मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने की अपील की. उन्होंने कहा कि उनके सामने आगे बढ़ने के कई मौके हैं. युवाओं को अपना हुनर बेहतर करना चाहिए. अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए.

PM मोदी ने कहा कि युवा कभी खुद को अकेला न समझें. जब भी उन्हें ऐसा लगे, तो यह सोचें कि वह उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने युवाओं से अपने माता-पिता के सपने पूरे करने की अपील भी की. साथ ही कहा कि वे अपने हुनर का इस्तेमाल समाज की तरक्की के लिए करें.

'कम सोना खरीदने की अपील से लोगों को हुआ फायदा'

कार्यक्रम में PM मोदी ने अपनी उस अपील का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लोगों से कम सोना खरीदने को कहा था. उन्होंने कहा कि उस समय कई लोगों ने उनकी बात का मजाक उड़ाया था. लेकिन लोगों ने सोना खरीदना कम किया. अब सोने की कीमतों में गिरावट के बाद उन्हें अपनी बचत का फायदा समझ आ रहा है.

'मेरे कहने पर देश के लोगों ने सोना कम खरीदा...': पीएम मोदी #PMModi #Gold | @rajeev_dh https://t.co/TP4JeIGd4Q — AajTak (@aajtak) November 21, 2026

PM मोदी ने कहा कि लोगों को अब लग रहा है कि उनकी अपील मानकर उन्होंने पैसे बचाए. उन्होंने इसे देश के लिए भी फायदेमंद बताया.

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लखनऊ पहुंचने से पहले PM मोदी बिहार के दौरे पर थे. वहां उन्होंने नीतीश सेतु का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और विपक्ष पर निशाना साधा. पटना से वैशाली को जोड़ने वाले इस पुल के उद्घाटन के दौरान PM मोदी अपने पुराने अंदाज में दिखे. उन्होंने पुल से गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया.

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