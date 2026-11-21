संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन ने 11 नवंबर को ग्रीस में शादी की थी. शादी के करीब 10 दिन बाद, 21 नवंबर को चेन्नई के ITC ग्रैंड चोला होटल में उन्होंने भव्य रिसेप्शन आयोजित किया.

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इस समारोह में फिल्म जगत, खेल जगत और राजनीति की कई बड़ी हस्तियाँ शामिल हुईं. महेश बाबू, कमल हासन, सिद्धार्थ-अदिति राव हैदरी, एटली, भुवनेश्वर कुमार, केन विलियमसन, डेल स्टेन और डेनियल विटोरी जैसे सेलेब्स चेन्नई पहुंचे.

नई दुल्हन से मिले सीएम विजय

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय भी रिसेप्शन में शामिल हुए. सीएम विजय ने रिसेप्शन में ब्लू सूट में बेहद स्टाइल में एंट्री ली और लाइमलाइट चुरा ली. उन्होंने नई दुल्हन काव्या से मुलाकात की और कपल को एक बुके तोहफे में दिया. काव्या के चेहरे की स्माइल बता रही है कि वो सीएम से मिलकर बेहद खुश हैं.

काव्या और अनिरुद्ध के रिसेप्शन से कमल हासन और रजनीकांत की एक फोटो काफी वायरल हो रही है. तस्वीर में दोनों सुपरस्टार मुस्कुराते दिख रहे हैं. रिसेप्शन से सामने आई ये फोटो उनके गहरे यराने की गवाही दे रहा है. खेल, राजनीति और फिल्म जगत के सितारों ने काव्या-अनिरुद्ध के रिसेप्शन को ग्रैंड और यादगार बना दिया.

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सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काव्या और अनिरुद्ध के रिसेप्शन का न्योता गया था. लेकिन दोनों ही वहां नहीं पहुंचे. हालांकि, सोनिया गांधी और पीएम मोदी ने लेटर भेजकर न्यूलीवेड्स कपल को बधाई दी.

अगर न्यूलीवेड कपल के लुक की बात करें, तो रिसेप्शन पर दूल्हे राजा अनिरुद्ध ने डार्क मैरून और ब्लैक शेड की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली इंडो-वेस्टर्न शेरवानी पहनी. काव्या मारन रेड कलर की खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगा सेट में नजर आईं. रिसेप्शन पर काव्या और अनिरुद्ध ने अपने लुक को ट्रेडशिनल और मॉर्डन टच दिया. काव्या और अनिरुद्ध ने हंसते हुए कैमरे पर पोज दिया. रेड आउटफिट के साथ काव्या ने कानों में इयररिंग, ओपन हेयर और ग्लोइंग संग अपना लुक कंप्लीट किया.

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