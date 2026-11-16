35 वर्षीय शादीशुदा एयर होस्टेस की हत्या, दोस्त संग नदी किनारे गई थी घूमने

महाराष्ट्र की सीमा से लगे बालाघाट जिले के खैरलांजी थाना क्षेत्र के समीप महाराष्ट्र के दौनीवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बोंडरानी में वैनगंगा नदी के तट पर एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां घूमने गई 35 वर्षीय एयर होस्टेस वर्षा तुरकर की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. महिला के शरीर, विशेषकर पीठ पर धारदार हथियार से चार वार किए जाने की जानकारी सामने आई है. शुरुआती तौर पर लूटपाट के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, हत्या के पीछे की वास्तविक वजह और वारदात में शामिल लोगों की भूमिका का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.

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मृतका की पहचान वर्षा तुरकर पति समर सैयद (35), निवासी पुणे (महाराष्ट्र) के रूप में हुई है. वर्षा पेशे से एयर होस्टेस थी और वर्ष 2024 में समर सैयद के साथ प्रेम विवाह करने के बाद पुणे में रह रही थी. उसकी ढाई साल की एक बेटी भी है. दीपावली पर्व के अवसर पर वह अपनी बेटी के साथ मायके आई हुई थी. इसी दौरान 14 नवंबर की शाम वह अपने परिचित रितेश अग्रवाल निवासी गोंदिया के साथ घूमने के लिए महाराष्ट्र के बोंडरानी स्थित वैनगंगा नदी तट पर पहुंची थी. किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि शाम की यह सैर उसके जीवन की आखिरी यात्रा साबित होगी.

शाम को आया फोन, बताया- हमारे साथ हुई लूटपाट

प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 नवंबर की शाम करीब 6 बजे रितेश अग्रवाल ने मृतका के बहनोई अश्विनी उर्फ पप्पू पटले निवासी नवेगांव को फोन किया. उसने बताया कि उनके साथ लूटपाट की वारदात हुई है और कुछ लोगों ने वर्षा पर चाकू से हमला कर दिया है. हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए हैं व वर्षा गंभीर रूप से घायल है. फोन पर मिली सूचना के बाद अश्विनी अपने परिजनों के साथ तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हुए.

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मौके पर पहुंचने पर वर्षा खून से लथपथ हालत में मिली. परिजन बिना देर किए उसे उपचार के लिए खैरलांजी अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां शाम करीब 7 बजे चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. घटना की सूचना खैरलांजी थाना पुलिस को दी गई. चूंकि वारदात का घटनास्थल महाराष्ट्र के दौनीवाड़ा थाना क्षेत्र में आता है, इसलिए खैरलांजी पुलिस ने संबंधित पुलिस को सूचना देकर मामले की जानकारी साझा की.

पढ़ाई के दौरान हुई थी रितेश से पहचान

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, वर्षा की पहचान पढ़ाई के दौरान ही गोंदिया निवासी रितेश अग्रवाल से हुई थी. बताया जाता है कि वर्षा ने वर्ष 2024 में मुस्लिम युवक समर सैयद से प्रेम विवाह किया था. इस विवाह के बाद परिवार ने नवेगांव गांव छोड़कर किन्ही में अपना निवास बना लिया था. वर्षा शादी के बाद पुणे में पति के साथ रह रही थी. दीपावली पर वह अपनी बेटी के साथ मायके आई थी. इसी दौरान रितेश अग्रवाल किन्ही आया था और 14 नवंबर की शाम वर्षा उसके साथ घूमने के लिए बोंडरानी चली गई थी.

घटना के बाद दौनीवाड़ा पुलिस वर्षा के साथ मौजूद रहे रितेश अग्रवाल और उसके बहनोई अश्विनी उर्फ पप्पू पटले को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई. पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि घटनास्थल पर वास्तव में क्या हुआ था, वारदात किस परिस्थिति में हुई और वर्षा पर हमला किसने किया? फिलहाल किसी की भूमिका को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है.

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पिता ने कहा- बेटी को न्याय मिले, दोषियों पर हो कार्रवाई

वर्षा के पिता धुरंलाल तुरकर ने बताया कि उनकी बेटी पुणे में एयर होस्टेस का काम करती थी. पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान रितेश अग्रवाल से हुई थी. दीपावली के अवसर पर वह किन्ही आई हुई थी. 14 नवंबर की शाम रितेश यहां आया था और वर्षा उसके साथ घूमने गई थी. शाम को दामाद का फोन आया, जिसमें वर्षा की हत्या किए जाने की जानकारी दी गई. इसके बाद परिवार को इस दर्दनाक घटना का पता चला. पिता ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उनकी बेटी की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि परिवार को न्याय मिल सके.

इस संबंध में वारासिवनी थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके ने बताया कि 14 नवंबर की शाम खैरलांजी अस्पताल से तहरीर मिलने पर घटना की जानकारी प्राप्त हुई थी. महिला की हत्या महाराष्ट्र के दौनीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोंडरानी में वैनगंगा नदी तट पर हुई है. मृतका पुणे में एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत थी और दीपावली पर अपने मायके किन्ही आई हुई थी. परिजन उसे खैरलांजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे. पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया और मर्ग कायम कर संबंधित दस्तावेज एवं डायरी दौनीवाड़ा पुलिस को भेजी जा रही है. शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

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(रिपोर्ट- अतुल वैद्या, वेंकटेश)

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