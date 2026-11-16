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लाल किला विस्फोट से जुड़े मामले NIA अदालत ट्रांसफर, 'डॉक्टर मॉड्यूल' नेटवर्क से जुड़े

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के लाल किला विस्फोट मामले से जुड़े दो मामलों को NIA की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिया है. दोनों मामले कथित डॉक्टर मॉड्यूल से संबंधित हैं और अब उनकी सुनवाई एक साथ होगी.

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दोनों मामले कथित डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े हैं. (फोटो-PTI)
दोनों मामले कथित डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े हैं. (फोटो-PTI)

2025 के लाल किला विस्फोट मामले की जांच से जुड़े दो मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने NIA अदालत में ट्रांसफर कर दिया है. ये दोनों मामले कथित डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े हैं. अब इन दोनों की मामलों की सुनवाई एक साथ NIA की विशेष अदालत में होगी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने तीन FIR को भी एक साथ जोड़ने की मंजूरी दी है ताकि सुनवाई समन्वित और प्रभावी तरीके से हो सके.

इसका उद्देश्य एक ही कथित नेटवर्क से जुड़े मामलों की सुनवाई को कॉर्डिनेटेड तरीके से सुनिश्चित करना है. न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की बेंच ने NIA की ट्रांसफर याचिका पर यह फैसला दिया है. 

अदालत ने दोनों मामलों की संयुक्त सुनवाई के लिए तीन FIR को एक साथ जोड़ने की भी मंजूरी दे दी है. इस कदम का उद्देश्य एक ही नेटवर्क से जुड़े मामलों की जांच को तेज और संगठित करना है.

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NIA के मुताबिक, पिछले साल हुए ये धमाके एक बड़े 'व्हाइट-कॉलर' नेटवर्क और 'डॉक्टर मॉड्यूल' की साजिश से जुड़े हैं. इस नेटवर्क में डॉक्टरों सहित कई शिक्षित पेशेवरों के शामिल होने का आरोप है. इस मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने चार डॉक्टरों सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जबकि, हरियाणा से भी कई गिरफ्तारियां हुई थीं.

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लाल किला ब्लास्ट में हुई थी 11 लोगों की मौत

राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हुआ था. यह घटना शाम करीब 6 बजकर 55 मिनट पर हुई थी. इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी. यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ था. जानकारी के मुताबिक, जिस समय यह धमाका हुआ i20 कार गाड़ी धीमी गति से चल रही थी. कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई थी.

यह भी पढ़ें: रेलवे स्टेशनों पर साफ पानी, शौचालय और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

चार्जशीट में क्या

जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी उमर उन नबी (A-1) धमाके के वक्त कार के अंदर ही मौजूद था. चार्जशीट के अनुसार उसी ने कार में लगाए गए IED को एक खास कमांड मैकेनिज्म के जरिए एक्टिव किया था. NIA की चार्जशीट में लोन मुजाहिद पॉकेट बुक 'हत्यारा कैसे बनें' नाम के एक दस्तावेज का भी जिक्र किया गया.

एजेंसी के मुताबिक, आरोपी इस किताब या मैनुअल में दी गई जानकारी का कथित तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे. चार्जशीट के मुताबिक यह दस्तावेज AQAP यानी अल-कायदा इन द अरबियन पेनिनसुला से जुड़ा बताया गया और इसमें विस्फोटक, हथियार, गुप्त ऑपरेशन और IED से जुड़ी जानकारी दी गई थी.
 

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(इनपुट- शाम्भवी श्रीवास्तव)

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