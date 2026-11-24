भारत का NVS-03 सैटेलाइट लॉन्च सिर्फ एक और अंतरिक्ष मिशन की सफलता नहीं है. यह देश की अपनी नेविगेशन व्यवस्था NavIC को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. आज मोबाइल फोन से लेकर विमान, जहाज, ट्रेन, सैन्य उपकरण और आपदा प्रबंधन तक, हर जगह सटीक लोकेशन और समय की जरूरत होती है.

और पढ़ें

अब तक इन सेवाओं के लिए दुनिया के कई देश अमेरिकी GPS जैसी विदेशी प्रणालियों पर निर्भर रहे हैं. भारत ने NavIC के जरिए अपना विकल्प तैयार किया है. NVS-03 की सफलता इस विकल्प को अधिक भरोसेमंद बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती है.

इस मिशन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इससे पहले NVS-02 सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा था. ऐसे में NVS-03 ने न केवल NavIC के लिए जरूरी सैटेलाइटों की संख्या बहाल करने की उम्मीद मजबूत की, बल्कि यह भी दिखाया कि तकनीकी असफलताओं से सीख लेकर अंतरिक्ष कार्यक्रम में सुधार कैसे किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: दो लॉन्च फेल होने के बाद ISRO ने किया PSLV थर्ड स्टेज मोटर का सफल टेस्ट

NVS-02 की नाकामी से इसरो ने क्या सीखा?

Advertisement

NVS-02 को 29 जनवरी 2025 को GSLV-F15 रॉकेट से लॉन्च किया गया था. रॉकेट ने उसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तो पहुंचा दिया, लेकिन सैटेलाइट अपने इंजन की मदद से निर्धारित कक्षा तक नहीं जा सका. इसकी वजह ऑक्सिडाइजर यानी ईंधन जलाने में मदद करने वाले पदार्थ की सप्लाई से जुड़ी तकनीकी समस्या थी.

सैटेलाइट के प्रोपल्शन सिस्टम में लगे पाइरो वॉल्व नहीं खुल पाए. जांच में इलेक्ट्रिकल कनेक्टर के संपर्क में गड़बड़ी को संभावित कारण माना गया. नतीजा यह हुआ कि सैटेलाइट अपने मुख्य इंजन तक जरूरी ऑक्सिडाइजर नहीं पहुंचा सका और अपनी कक्षा बदलने में असफल रहा.

NVS-03 में इसरो ने इसी समस्या से बचने के लिए अलग तरीका अपनाया. सैटेलाइट को तीन पाइरो वॉल्व पहले से खुले रखकर लॉन्च किया गया. इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने लॉन्च के बाद बताया कि यह बदलाव मिशन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किया गया था. इसे कंपन तथा झटकों से जुड़े परीक्षणों के बाद मंजूरी मिली थी.

पाइरो वॉल्व ऐसे विशेष वॉल्व होते हैं, जिन्हें आम तौर पर एक विद्युत संकेत और छोटे विस्फोटक से खोला जाता है. इन्हें खोलने के बाद दोबारा बंद नहीं किया जा सकता. इस बार पहले से खुले वॉल्वों के जरिए NVS-02 जैसी समस्या की दोहराव रोकने की कोशिश की गई.

Advertisement

NavIC क्या है और भारत के लिए क्यों जरूरी है?

NavIC का पूरा नाम नेविगेश विथ इंडियन कॉन्स्टीलेशन है. पहले इसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS कहा जाता था. यह भारत की अपनी क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली है, जिसे इसरो ने विकसित किया है. इसका उद्देश्य भारत और उसकी सीमाओं से लगभग 1,500 किलोमीटर आगे तक के क्षेत्र में लोकेशन, दिशा, गति और सटीक समय की जानकारी उपलब्ध कराना है.

यह अमेरिकी जीपीएस, रूस के ग्लोनास, यूरोप के गैलीलियो और चीन के बीदोऊ जैसी प्रणालियों की तरह काम करती है, लेकिन इसका मुख्य फोकस भारत और आसपास का क्षेत्र है. सैटेलाइट नेविगेशन को आसान भाषा में समझें तो सैटेलाइट लगातार पृथ्वी की ओर अपनी स्थिति और समय से जुड़े रेडियो सिग्नल भेजते रहते हैं.

मोबाइल फोन या नेविगेशन डिवाइस इन सिग्नलों को प्राप्त करता है और उनके पहुंचने में लगे समय की गणना करके अपनी लोकेशन तय करता है. इसके लिए सामान्यतः कम से कम चार सैटेलाइटों के सिग्नल चाहिए होते हैं. तीन सैटेलाइटों से कुछ आदर्श परिस्थितियों में स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में रिसीवर की अपनी घड़ी और सैटेलाइटों की घड़ियों के बीच अंतर भी ठीक करना पड़ता है. इसलिए चौथा सैटेलाइट जरूरी होता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ISRO ने NVS-03 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की, विदेशी GPS पर निर्भरता कम होगी

यही वजह है कि NavIC के लिए चार सक्रिय सैटेलाइटों का होना केवल संख्या बढ़ने का मामला नहीं है. यह स्वतंत्र रूप से अपनी स्थिति निर्धारित करने की बुनियादी क्षमता से जुड़ा है. तीन सैटेलाइटों के साथ भारत की प्रणाली समय और कुछ नेविगेशन संबंधी सहायता दे सकती थी, लेकिन स्वतंत्र पोजिशनिंग की क्षमता सीमित हो गई थी. NVS-03 के आने से इस न्यूनतम जरूरत को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ.

NVS-03 की सबसे बड़ी खासियत: स्वदेशी परमाणु घड़ी

NVS-03 में एक स्वदेशी रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक लगाया गया है. इसके साथ विदेश से खरीदी गई परमाणु घड़ियां भी मौजूद हैं. नेविगेशन सिस्टम में घड़ी की सटीकता बेहद महत्वपूर्ण होती है. सैटेलाइट से पृथ्वी तक रेडियो सिग्नल पहुंचने में कुछ समय लगता है. रिसीवर इसी समय के आधार पर सैटेलाइट से अपनी दूरी का हिसाब लगाता है.

अगर घड़ी में बहुत मामूली गलती भी हो, तो लोकेशन की गणना में बड़ा अंतर आ सकता है. इसलिए परमाणु घड़ियां नेविगेशन सैटेलाइटों का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं. भारत के लिए स्वदेशी घड़ी का महत्व केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है. पहले NavIC के कुछ सैटेलाइटों में लगी विदेशी परमाणु घड़ियों से जुड़ी समस्याओं ने सिस्टम की क्षमता को प्रभावित किया था.

Advertisement

अब देश में विकसित रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल इस निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम है. एक स्वदेशी घड़ी लग जाने से पूरा सिस्टम विदेशी तकनीक से स्वतंत्र नहीं हो जाता. इसके लिए सैटेलाइटों के दूसरे उपकरणों, ग्राउंड स्टेशन, चिपसेट और सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक में भी घरेलू क्षमता विकसित करनी होगी.

L1 सिग्नल से आम लोगों को क्या फायदा होगा?

NVS-03 की एक अहम विशेषता इसका L1 फ्रीक्वेंसी बैंड है. इससे पहले NavIC मुख्य रूप से L5 और S बैंड पर काम करता था. अब NVS-03 इन दोनों के साथ L1 सिग्नल भी भेजता है. L1 बैंड का इस्तेमाल GPS जैसी कई अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन प्रणालियों में भी होता है.

इसलिए इसे शामिल करने से NavIC के लिए ऐसे रिसीवर और डिवाइस तैयार करना आसान हो सकता है, जो एक से अधिक नेविगेशन प्रणालियों के सिग्नल समझ सकें. इससे स्मार्टफोन, कार नेविगेशन और अन्य उपभोक्ता उपकरणों में NavIC के इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ेंगी.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि NVS-03 लॉन्च होते ही हर पुराने स्मार्टफोन में NavIC काम करने लगेगा. इसके लिए फोन के चिपसेट और एंटीना में संबंधित बैंड को सपोर्ट करने की क्षमता होनी चाहिए. मोबाइल निर्माता को अपने डिवाइस में NavIC सिग्नल रिसीव करने की सुविधा देनी होगी. यानी L1 बैंड का जुड़ना तकनीकी रूप से बड़ा कदम है, लेकिन आम लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की भागीदारी भी जरूरी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 4 लॉन्च पैड से अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा भारत, ISRO ने बताया अपना बड़ा प्लान

सेना से लेकर रेलवे और आपदा प्रबंधन तक उपयोग

NavIC का महत्व केवल गूगल मैप पर रास्ता दिखाने तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल रेलवे में ट्रेनों की रियल टाइम लोकेशन जानने, समुद्र में जहाजों की निगरानी, विमानन, सड़क परिवहन, सर्वेक्षण और आपदा प्रबंधन में किया जा सकता है. बाढ़, चक्रवात या भूकंप जैसी स्थितियों में राहत दलों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचाने और संसाधनों की स्थिति समझने में सटीक लोकेशन मददगार हो सकती है.

खेती में भी इसका इस्तेमाल मशीनों और उपकरणों की सटीक स्थिति जानने के लिए किया जा सकता है. सैन्य क्षेत्र में इसका महत्व और अधिक है. NavIC में नागरिकों के लिए खुली स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस (SPS) के अलावा अधिकृत रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए रेस्ट्रीक्टेड सर्विस (RS) भी है. यह एन्क्रिप्टेड सेवा है. सैन्य अभियानों में लोकेशन, समय और दिशा की जानकारी बेहद जरूरी होती है.

यदि किसी संकट, युद्ध या साइबर हमले के दौरान विदेशी नेविगेशन सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित होती है, तो भारत के पास अपनी प्रणाली का विकल्प होना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. हालांकि, NavIC को GPS का पूरी तरह विकल्प बताना सही नहीं होगा, क्योंकि GPS वैश्विक कवरेज देता है, जबकि NavIC का मुख्य क्षेत्र भारत और उसके आसपास का इलाका है.

Advertisement

‘वन नेशन, वन टाइम’ में कैसे मदद कर सकता है NavIC?

देश में अलग-अलग क्षेत्रों और संस्थानों के लिए सटीक और एकसमान समय का महत्व लगातार बढ़ रहा है. बिजली ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क, दूरसंचार, रेलवे और डिजिटल सेवाओं में समय का तालमेल जरूरी है. कुछ मिलीसेकंड का अंतर भी कई तकनीकी प्रणालियों के संचालन को प्रभावित कर सकता है.

परमाणु घड़ियों से लैस नेविगेशन सैटेलाइट बेहद सटीक समय संकेत उपलब्ध कराते हैं. इस तरह NavIC देश में समय आधारित सेवाओं और भारतीय मानक समय के प्रसार को मजबूत करने में सहायक हो सकता है. लेकिन ‘One Nation, One Time’ परियोजना केवल एक सैटेलाइट पर निर्भर नहीं है. इसके लिए राष्ट्रीय समय मानक, समय वितरण नेटवर्क और विभिन्न संस्थानों के उपकरणों का तालमेल भी जरूरी है.

यह भी पढ़ें: जहां होती है नमक की पारंपरिक खेती, ISRO वहीं बनाएगा लॉन्च सेंटर

अगर NVS-03 लॉन्च नहीं होता तो क्या नुकसान होता?

NVS-03 की सफलता से पहले NavIC के केवल तीन सैटेलाइट Positioning, Navigation and Timing यानी PNT सेवाओं के लिए सिग्नल प्रसारित कर रहे थे. अगस्त 2026 में संसद में दिए गए सरकारी जवाब में भी तीन सैटेलाइटों के PNT सिग्नल प्रसारित करने की जानकारी दी गई थी.

कम से कम चार सैटेलाइटों की जरूरत पूरी नहीं होने के कारण NavIC की स्वतंत्र पोजिशनिंग क्षमता प्रभावित थी. यदि NVS-03 भी असफल हो जाता, तो भारत को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अगले सैटेलाइटों का इंतजार करना पड़ता. इससे परिवहन, रणनीतिक उपयोग और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली की उपलब्धता सीमित बनी रहती.

इसका मतलब यह नहीं कि भारत के पास कोई नेविगेशन सुविधा ही नहीं रहती. GPS और अन्य वैश्विक प्रणालियां उपलब्ध रहतीं. लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी एक विदेशी प्रणाली पर निर्भर रहना जोखिम पैदा कर सकता है. युद्ध या अंतरराष्ट्रीय तनाव के दौरान किसी देश की नेविगेशन सेवा में बाधा आने की आशंका को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसलिए अपनी प्रणाली का होना रणनीतिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

क्या NVS-03 से NavIC पूरी तरह मजबूत हो गया?

NVS-03 को 30 अक्टूबर 2026 को रात 11 बजकर 51 मिनट पर GSLV-F18 रॉकेट से लॉन्च किया गया. शुरुआत में इसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में स्थापित किया गया. इसके बाद चार ऑर्बिट मैन्यूवर पूरे किए गए और 4 नवंबर को इसरो ने पुष्टि की कि सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच गया है.

इसरो के मुताबिक, सैटेलाइट की स्थिति सामान्य है. इसरो प्रमुख के लॉन्च के बाद दिए गए बयान के अनुसार, NVS-03 की सफलता ने NavIC को न्यूनतम चार सैटेलाइटों वाली परिचालन व्यवस्था में वापस लाने में मदद की. लेकिन इसे पूरी सात-सैटेलाइट व्यवस्था की बहाली नहीं समझना चाहिए.

भारत की मूल NavIC संरचना सात सैटेलाइटों की है. दूसरी पीढ़ी की NVS श्रृंखला में कुल पांच सैटेलाइट शामिल हैं. NVS-04 और NVS-05 अभी आगे की योजना का हिस्सा हैं. NVS-03 की मिशन अवधि 12 वर्ष से अधिक बताई गई है, जिससे आने वाले समय में सेवा की निरंतरता को सहारा मिलेगा.

यह भी पढ़ें: अमेरिका अकेले नहीं जाएगा चांद पर, भारत को भी साथ चाहता है नासा...ISRO को मिला बड़ा न्योता

नेविगेशन व्यवस्था बनाने में होगी जरूरत

NVS-03 का सफल लॉन्च निश्चित रूप से भारत की अंतरिक्ष क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए बड़ी उपलब्धि है. लेकिन इसकी असली परीक्षा अब शुरू होती है. सैटेलाइट को लंबे समय तक भरोसेमंद तरीके से काम करना होगा, NavIC के बाकी सैटेलाइटों को समय पर लॉन्च करना होगा और मोबाइल कंपनियों से लेकर रेलवे, विमानन और रक्षा क्षेत्र तक इसके इस्तेमाल को बढ़ाना होगा.

भारत को केवल अपना GPS जैसा सिस्टम बनाने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे आम लोगों के लिए उपयोगी और रणनीतिक जरूरतों के लिए भरोसेमंद भी बनाना होगा. इसलिए NVS-03 को एक अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखना चाहिए.

यह भारत को विदेशी नेविगेशन सिस्टम का विकल्प देता है, लेकिन पूर्ण आत्मनिर्भरता के लिए सातों सैटेलाइटों की मजबूत व्यवस्था, स्वदेशी तकनीक और व्यापक उपयोग जरूरी है. अंतरिक्ष में मिली यह सफलता तभी जमीन पर वास्तविक ताकत बनेगी, जब देश का आम नागरिक, किसान, नाविक, पायलट और सैनिक सभी इससे लाभ उठा सकें.

---- समाप्त ----