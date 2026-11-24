हैदराबाद से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. एक अपार्टमेंट के सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे 3 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, टैंक के अंदर जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया.

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यह घटना तेलंगाना के मेड़चल-मलकाजगिरी जिले के बचुपल्ली इलाके की है. यहां दीपक हरिक अपार्टमेंट में सीवेज सिस्टम की सफाई का काम चल रहा था. इसी दौरान तीन कर्मचारी सेप्टिक टैंक के अंदर उतरे थे. मृतकों की पहचान सुमन (24), सुरेश (25) और पवन (25) के रूप में हुई है. तीनों HR Investis नाम की सेप्टिक टैंक सफाई एजेंसी के लिए काम करते थे.

जहरीली गैस बनी मौत की वजह

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, टैंक के अंदर जहरीली गैस भरने और ऑक्सीजन की कमी के कारण तीनों कर्मचारी बेहोश हो गए. दम घुटने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. तीनों के शव टैंक के अंदर ही मिले. सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैसों का खतरा बना रहता है. ऐसे बंद स्थानों में बिना जरूरी सुरक्षा इंतजाम के उतरना जानलेवा हो सकता है.

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सुरक्षा इंतजामों की होगी जांच

हादसे की जानकारी मिलते ही बचुपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि सफाई के दौरान कर्मचारियों को जरूरी सुरक्षा उपकरण दिए गए थे या नहीं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि टैंक में उतरने से पहले गैस की जांच और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी या नहीं. इस हादसे से तीनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है.

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