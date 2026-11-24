बिहार के मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शाही शादी सुर्खियों में है. इसका जश्न उनके पैतृक गांव नदवां में हो रहा है. शादी समारोह 25 नवंबर को होगा, जिसमें करीब 4 लाख से ज्यादा मेहमान जुटने का अनुमान है. इस शादी को खास बनाने में अनंत सिंह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे. फिर बात घोड़ों की रेस के आयोजन की हो या 10 बीघा में लगने वाले पंडाल की, जिसमें ताजमहल से लेकर लाल किला तक के नजारे देखने को मिलने वाले हैं.

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यही नहीं सजावट के लिए विदेशों से फूल मंगाए जा रहे हैं. दामाद को उनकी ओर से 3 करोड़ से ज्यादा कीमत की डिफेंडर कार गिफ्ट की गई है. अपनी बेटी की शाही शादी पर करोड़ों रुपये का खर्च करने वाले अनंत सिंह की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है. लेकिन क्या आप उनकी मंथली सैलरी के बारे में जानते हैं, जो उन्हें बिहार के विधायक के तौर पर मिलती है. आइए जानते हैं उन्हें मिलने वाले वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के बारे में...

100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति के मालिक

Anant Singh Networth की बात करें, तो माय नेता डॉट कॉम पर मौजूद उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जबकि उनके ऊपर कर्ज 25 करोड़ रुपये के आसपास है. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए इस हलफनामे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि उनके व परिवार के पास 50 लाख रुपये कैश, जबकि तमाम बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की जमा राशि है.

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इसके अलावा उनके पास Darp Construction (JV) Land Partner कंपनी में 34.37% की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू करीब 10.18 करोड़ रुपये बताई गई. उनकी पत्नी के पोर्टफोलियो में 21 लाख रुपये के शेयर हैं. उनकी पत्नी के पास करीब 37 लाख रुपये बीमा पॉलिसी हैं.

अनंत सिंह के पास Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser, Mahindra XUV 500 जैसी महंगी कारें हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 2.55 करोड़ रुपये है. हलफनामे में अनंत सिंह के पास 15 लाख रुपये की गोल्ड ज्वेलरी, जबकि पत्नी के पास 63 लाख रुपये कीमत का गोल्ड, 9 लाख की चांदी होने की जानकारी दी गई थी. अनंत सिंह के पास लाखों रुपये के घोड़े, गाय और भैंस भी हैं.

करोड़ों के घर और जमीन पास

अनंत सिंह की अचल संपत्ति की बात करें, तो उनके व पत्नी के नाम पर करोड़ों रुपये के घर और एग्रीकल्चर लैंड दर्ज हैं. इनमें 6 करोड़ रुपये की कृषि योग्य जमीन, करीब 25 करोड़ रुपये कीमत की नॉन-एग्रीकल्चर लैंड शामिल है. पटना में अनंत सिंह के पास 10 करोड़ रुपये की, जबकि पत्नी के पास 13 करोड़ रुपये कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग है. अब घर की बात करें, तो उनकी पत्नी और उनके नाम पर 3.4 करोड़ रुपये के दो घर हैं.

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अनंत सिंह को कितनी मिलती है सैलरी?

अब बात करें, बिहार में विधायक के तौर पर अनंत सिंह को मिलने वाले वेतन के बारे में, तो उन्हें सैलरी, भत्ते मिलाकर करीब 1.5 लाख रुपये महीने से अधिक मिलते हैं. इसके अलावा अन्य तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. Anant Singh Salary (मूल वेतन विधायक) 50,000 रुपये मंथली है. इसके अलावा उन्हें क्षेत्रीय भत्ते के तौर पर हर महीने 55,000 रुपये मिलते हैं. इसके अलावा अपना निजी सहायक रखने के लिए भी उन्हें तगड़ा पैसा मिलता है, जो 40,000 रुपये प्रति माह है. वहीं 15,000 रुपये मंथली का स्टेशनरी भत्ता भी दिया जाता है.

अनंत सिंह को विधायक के रूप में उन्हें मिलने वाली अन्य सुविधाओं की बात करें, तो कार खरीदने के लिए 25 लाख रुपये का सरकारी लोन मिल जाता है. इसके अलावा इसके अलावा, राज्य भर में यात्रा करने के लिए मुफ्त रेल और हवाई यात्रा कूपन की सुविधा भी मिलती है. मेडिकल सुविधाएं और फोन/मोबाइल और इंटरनेट मुहैया कराया जाता है. एक विधायक को 30,000 यूनिट बिजली हर वित्तीय वर्ष में फ्री मिलती है.

सिर्फ इतना ही नहीं, विधायक के तौर पर मासिक वेतन और अन्य कई भत्तों के अलावा कुछ विशेष वित्तीय सुविधाएं भी मिलती हैं. इनमें एक खास ये है कि जब भी विधानसभा का सत्र चलता है या कोई आधिकारिक बैठक होती है, तब उन्हें 3,000 रुपये प्रतिदिन का दैनिक भत्ता अलग से मिलता है. अनंत सिंह को भी अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल के दौरान इन सभी सुविधाओं और भत्तों का पूरा लाभ मिलता रहा है, जिससे उनका पूरा मासिक पैकेज काफी बड़ा हो जाता था.

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