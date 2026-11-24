पंजाब की सियासत में करीब छह साल के बाद फिर से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने आपस में हाथ मिला लिया है. मंगलवार को दोनों दलों ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने दिल्ली में प्रेस कॉफ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान किया. शाह ने कहा, एनडीए के सबसे पुराने साथी की एनडीए में वापसी हुई है और पंजाब में अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में रहेगा.

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अकाली दल और बीजेपी पंजाब में करीब दो दशक तक मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों ने एक-दूसरे का साथ छोड़ दिया था. 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में दोनों ने अलग-अलग चुनाव लड़े, लेकिन दोनों ही कोई करिश्मा नहीं दिखा सके.

पंजाब में इस नए सियासी मिलन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी-अपनी सियासी हैसियत देखने के बाद अकाली दल और बीजेपी राजनीतिक जरूरतों और चुनावी अनुभवों के चलते साथ आने के लिए मजबूर हुए?

पंजाब में अलग होकर दोनों ने देखा हार का मंजर

पंजाब की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है. आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर सत्ता पर कब्जा जमाया है. कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई जबकि अकाली दल और बीजेपी, दोनों को अपने-अपने सियासी आधार के बावजूद चुनावी सफलता नहीं मिली. 2020 में गठबंधन टूटने के बाद अकाली दल और बीजेपी ने पंजाब की सियासी जमीन पर अकेले दमखम दिखाने की कोशिश की, लेकिन नतीजे दोनों के लिए बेहद निराशाजनक रहे.

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2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) ने 92 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया, जबकि अकेले लड़ने का खामियाजा दोनों पुराने साथियों को भुगतना पड़ा. बसपा के साथ गठबंधन में उतरा अकाली दल महज 3 सीटों पर सिमट गया, जो उसके इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन था. वहीं, बीजेपी भी सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी. वोट शेयर के लिहाज से भी देखें तो अकाली दल को 18.38 फीसदी वोट मिले तो बीजेपी को 6.60 फीसदी वोट मिले.

2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और अकाली दल अलग-अलग चुनाव लड़े. पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से अकाली दल सिर्फ बठिंडा सीट ही बचा पाया और उसके 10 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई. उसका वोट शेयर 2019 के 27.45 फीसदी से गिरकर 13.42 फीसदी पर आ गया. वहीं, बीजेपी ने 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसका वोट शेयर 9.63 फीसदी से बढ़कर 18.56 फीसदी पर पहुंच गया.

अकाली दल और बीजेपी को सियासी झटका

पंजाब में अकाली दल के लिए यह चुनाव बड़ा झटका था. पार्टी, जिसने लंबे समय तक पंजाब की सत्ता में अहम भूमिका निभाई थी, 2022 में महज 3 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी को भी सिर्फ दो सीटें मिलीं. इस चुनाव ने एक बात साफ कर दी थी कि गठबंधन से अलग होने के बाद दोनों दलों को अपने-अपने स्तर पर चुनावी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

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2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने एक बार फिर अलग-अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई. बीजेपी भले ही एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़कर 18.56 फीसदी पहुंच गया और अकाली दल का वोट शेयर घटकर 13.42 फीसदी रह गया, लेकिन अगर दोनों दलों के वोट शेयर को जोड़ दिया जाए तो यह करीब 31.98 फीसदी बनता है. पंजाब में यह आंकड़ा बताता है कि अलग-अलग चुनाव लड़ने के बावजूद दोनों दलों के पास राज्य में एक महत्वपूर्ण संयुक्त वोट आधार मौजूद था.

क्या दो चुनावों ने दोस्ती की जरूरत समझा दी?

2022 और 2024 के चुनावों को देखें तो दोनों दलों के सामने अलग-अलग तरह की चुनौतियां थीं. 2022 में अकाली दल का वोट शेयर बीजेपी से काफी ज्यादा था, लेकिन वह केवल तीन सीटें जीत सका. 2024 में बीजेपी का वोट शेयर अकाली दल से अधिक हो गया, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई. अकाली दल भी केवल एक सीट हासिल कर सका. एक तरह से अकाली दल के पास अपेक्षाकृत बड़ा पारंपरिक राजनीतिक आधार था, तो दूसरी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपना वोट शेयर बढ़ाया.

पिछले विधानसभा और लोकसभा के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि गठबंधन की स्थिति में दोनों के वोट आधार का समन्वय एक अहम राजनीतिक पहलू हो सकता है. इसके अलावा पंजाब में बीजेपी के सामने ग्रामीण और किसान वर्ग तक पहुंच बनाने की चुनौती रही है जबकि अकाली दल के लिए अपने पुराने राजनीतिक आधार को फिर से मजबूत करना अहम है. गठबंधन इन दोनों जरूरतों को जोड़ने का एक प्रयास माना जा सकता है.

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सियासी समीकरण और वोटों के बिखराव का डर

पंजाब की सियासत का गणित हमेशा से सामाजिक और भौगोलिक समीकरणों पर टिका रहा है. राज्य में अकाली दल की पकड़ मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों और सिख मतदाताओं के बीच मानी जाती है, जबकि बीजेपी का आधार शहरी क्षेत्रों और हिंदू मतदाताओं के बीच रहा है. ऐसे में अलग-अलग चुनाव लड़ने से शहरी और ग्रामीण वोटों का यह पारंपरिक तालमेल टूट गया था. इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिला.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों दलों को इस बात का अहसास हो गया था कि अलग रहकर वे पंजाब की सत्ता में वापसी नहीं कर सकते. यही वजह है कि गठबंधन की घोषणा करते हुए दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व ने इसे 'पंजाब की खुशहाली और हिंदू-सिख भाईचारे' के लिए जरूरी कदम बताया है. पंजाब में बीजेपी और अकाली दल पांच बार मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसमें से तीन बार सरकार बनाने में कामयाब रहे. इसीलिए अलग-अलग चुनाव लड़ने के बजाय मिलकर लड़ने का फॉर्मूला बनाया.

पंजाब में अब बदल जाएगा पुराना फॉर्मूला?

1997 से 2017 के बीच जब अकाली दल और बीजेपी साथ थे, तब सीटों के बंटवारे में अकाली दल का दबदबा रहता था. उस दौर में 117 में से 94 सीटों पर अकाली दल और महज 23 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती थी. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में 18.56% वोट शेयर हासिल करने के बाद बीजेपी की मोलभाव करने की ताकत बढ़ी है.

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2027 के आगामी विधानसभा चुनावों में अकाली दल 'बड़े भाई' की भूमिका में तो रहेगा और मुख्यमंत्री का चेहरा भी उसी का होगा, लेकिन इस बार बीजेपी पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी यानी 40 से 48 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है.

छह साल बाद फिर बीजेपी-अकाली आए साथ

बीजेपी और अकाली दल ने फिर से एक बार मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में गठबंधन की वापसी का ऐलान किया गया है. अमित शाह ने अकाली दल की एनडीए में वापसी का स्वागत करते हुए इसे दोनों दलों के पुराने रिश्तों की बहाली बताया. अब सबसे बड़ा सवाल सीटों के बंटवारे का होगा.

पुराने गठबंधन में अकाली दल ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता था और बीजेपी को सीमित सीटें मिलती थीं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर अकाली से ज्यादा रहा. ऐसे में बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच सीटों का बंटवारा दोनों दलों के लिए अहम बातचीत का विषय रहेगा. ऐसे में भले ही दोनों ने पुराने गिले-शिकवे भुलाकर फिर से हाथ मिला लिया हो, पर जमीन पर इस गठबंधन को कामयाब बनाना आसान नहीं होगा.

किसानों के मुद्दे पर अकाली दल को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कोर वोटरों को समझाना होगा, वहीं बीजेपी को शहरी हिंदू वोट बैंक को साथ जोड़े रखने की चुनौती होगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी मजबूरी और चुनावी आंकड़ों से उपजी यह नई दोस्ती 2027 में पंजाब की सत्ता का समीकरण बदल पाती है या नहीं.

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