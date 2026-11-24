होंडा ने भारतीय बाजार में अपनी 500 सीसी की नई बाइक को लॉन्च कर दिया है. हम बात कर रहे हैं होंडा सीबी500 (Honda CB500) की, जो दमदार फीचर्स के साथ आती है. नई होंडा बाइक एक रेट्रो-मॉडर्न लुक के साथ आती है. इस बाइक की लॉन्चिंग के साथ ही सेगमेंट में बड़े एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर की एंट्री दोबारा हुई है.

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इससे पहले रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में ऐसे इंजन मिलते थे, लेकिन जब से कंपनी ने 500 सीसी की गाड़ियों को बंद किया था, इस सेगमेंट में एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन नहीं आ रहे थे. आइए जानते हैं इस बाइक की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

होंडा सीबी 500 की कीमत 2.75 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. ये बाइक तीन वेरिएंट्स में मिलेगी. इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो गई हैं और डिलीवरी इस साल के अंत तक शुरू हो सकती है. बेस एलॉय वेरिएंट पर्ल इग्नियस ब्लैक और पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे में आता है.

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वहीं मिड-स्पेक्स वेरिएंट की कीमत 3 लाख रुपये है, जिसमें क्रॉस स्पोक ट्यूबलेस रिम मिलती है. जबकि बाइक का टॉप वेरिएंट एक्सक्लूसिव कलर और ग्राफिक्स के साथ आता है, जिसकी कीमत 3.02 लाख रुपये एक्स शोरूम है. इसमें स्पोक व्हील सेटअप मिलता है.

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इंजन और पावर

होंडा सीबी500 में 501 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर और लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो 28 एचपी की पावर और 43.3 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये होंडा की सबसे बड़ी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन वाली बाइक है. इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है.

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इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है. होंडा बाइक में 19 इंच के फ्रंट और 17 इंच के रियर व्हील दिए गए हैं. मोटरसाइलिक में डुअल डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल एबीएस मिलता है. इसमें कन्वेंशनल टेलीस्कोप फोर्क फ्रंट में और प्री-लोडेड एडजस्टेबल गैस चार्ज्ड ट्विन शॉक रियर सस्पेंशन मिलते हैं.

सीबी 500 का वजन 189 किलोग्राम है. ये बाइक 168 एमएम के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, जिससे ज्यादातर सड़कों पर इसे आसानी से चलाया जा सकता है. इसमें 15.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. इसमें एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है. बाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है. होंडा रोडसिंक ऐप की मदद से आप बाइक को फोन से कनेक्ट कर सकते हैं. इस पर टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन मिलता है.

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