आज की जेन ज़ी का ज्यादातर वक्त मोबाइल गेम्स, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर और वीडियो गेम्स में बीतता है. लेकिन एक दौर ऐसा भी था, जब दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर बोर्ड गेम खेलना सबसे बड़ा मनोरंजन हुआ करता था. इसके लिए न मोबाइल की जरूरत थी और न इंटरनेट की.

और पढ़ें

बस एक बोर्ड, कुछ गोटियां, पासे और खेलने के लिए अपने लोग चाहिए होते थे. लूडो में जीतने की खुशी हो, बिजनेस में सबसे अमीर बनने की होड़ हो या पिक्शनरी की मजेदार ड्राइंग, इन खेलों की अपनी अलग दुनिया थी. लूडो, बिजनेस, स्क्रैबल, सांप-सीढ़ी, कैरम, चेस, पचीसी, मोनोपोली, जेंगा और पिक्शनरी जैसे ये 10 बोर्ड गेम्स आज भी बचपन की यादें ताजा कर सकते हैं.

1. लूडो: लूडो शायद भारत के सबसे लोकप्रिय बोर्ड गेम्स में से एक है. चार रंगों की गोटियां, पासे का इंतजार और छह आने पर मिलने वाली खुशी आज भी कई लोगों को याद होगी. पहले इसे घरों में बोर्ड बिछाकर खेला जाता था. अब यही गेम मोबाइल ऐप पर भी खूब खेला जाता है. इसका क्रेज डिजिटल दौर में भी बरकरार है.

2. बिजनेस: बिजनेस बोर्ड गेम में खिलाड़ी जमीन, मकान और प्रॉपर्टी खरीदकर अपना कारोबार खड़ा करते थे. दूसरे खिलाड़ियों से किराया वसूलना और सबसे ज्यादा संपत्ति जुटाना इसका मकसद होता था. इस खेल में किस्मत के साथ पैसों का हिसाब लगाना भी जरूरी था. इसने कई बच्चों को बचपन में ही बिजनेस की दुनिया से परिचित कराया.

Advertisement

3. स्क्रैबल: जिन्हें शब्दों से खेलना पसंद था, उनके लिए स्क्रैबल बेहतरीन गेम था. इसमें अक्षरों की टाइल्स से शब्द बनाने होते हैं और हर अक्षर के अलग पॉइंट मिलते हैं. शब्द जितने मुश्किल और बड़े होते हैं, उतने ही ज्यादा अंक मिलते हैं. यह गेम मनोरंजन के साथ अंग्रेजी शब्दावली बढ़ाने का भी अच्छा तरीका था.

4. सांप-सीढ़ी: इस खेल में सीढ़ी खिलाड़ी को ऊपर पहुंचाती थी और सांप नीचे गिरा देता था. पासा फेंकने के बाद किस्मत ही तय करती थी कि खिलाड़ी जीत के करीब पहुंचेगा या फिर पीछे लौटेगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि छोटे बच्चे भी इसे आसानी से खेल सकते थे.

5. कैरम: कैरम सिर्फ बोर्ड गेम नहीं था, बल्कि दोस्तों और परिवार के बीच मुकाबले का मौका भी था. स्ट्राइकर से गोटियां पॉकेट में डालना और क्वीन को कवर करना इस खेल का सबसे रोमांचक हिस्सा होता था. छुट्टियों और शाम के वक्त कैरम बोर्ड के आसपास अक्सर पूरी महफिल जम जाती थी.

6. चेस: शतरंज दिमाग और रणनीति का खेल है. इसमें हर चाल सोच-समझकर चलनी पड़ती है. राजा, रानी, हाथी, घोड़े और प्यादों के साथ विरोधी को मात देना आसान नहीं होता. आज ऑनलाइन चेस प्लेटफॉर्म और युवा खिलाड़ियों की वजह से इस खेल की लोकप्रियता नई पीढ़ी में भी बढ़ी है.

Advertisement

7. लूडो से अलग पचीसी: पचीसी को लूडो का पुराना भारतीय रूप माना जाता है. इसमें कपड़े या बोर्ड पर बने रास्तों पर गोटियां चलाकर लक्ष्य तक पहुंचना होता है. भारतीय इतिहास और परंपरा से जुड़े इस खेल का जिक्र पुराने समय से मिलता है.

8. बिजनेस से मिलता-जुलता मोनोपोली: मोनोपोली में खिलाड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किराया वसूलते हैं और दूसरों को दिवालिया करने की कोशिश करते हैं. बिजनेस की तरह इसमें भी पैसों का मैनेजमेंट और सही समय पर निवेश करना जरूरी होता है. इसकी गिनती दुनिया के सबसे चर्चित बोर्ड गेम्स में होती है.

9. जेंगा: लकड़ी के ब्लॉक्स से टावर बनाना और फिर एक-एक ब्लॉक निकालना इस गेम का नियम है. खिलाड़ी को ध्यान रखना पड़ता है कि टावर गिरे नहीं. आखिरी तक टावर बचाने वाला खिलाड़ी जीतता है. दोस्तों के साथ खेलते वक्त इसका रोमांच और बढ़ जाता है.

10. पिक्शनरी: इस गेम में किसी शब्द या चीज को बिना बोले ड्रॉ करके समझाना होता है. टीम को सही जवाब पहचानना होता है. खराब ड्राइंग भी कई बार इतनी मजेदार बन जाती है कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है.

आज जेन ज़ी के पास गेमिंग के लिए ढेरों डिजिटल विकल्प हैं, लेकिन बोर्ड गेम्स का मजा अलग था. इनमें जीत-हार के साथ बातचीत, हंसी-मजाक और अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता था. शायद यही वजह है कि डिजिटल दौर में भी इन बोर्ड गेम्स की यादें लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं.

---- समाप्त ----