जिस कंपनी को बनाने में आपने मदद की थी, उसकी टॉप नौकरी जाने का मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि आपकी लीडरशिप जर्नी खत्म हो गई है. टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंडस्ट्री में कुछ फाउंडर्स ने अचानक कंपनी छोड़ दी है और फिर उन्हीं कंपनियों में वापस आ गए जिन्हें उन्होंने कभी ऊंचाइयों में पहुंचाने में मदद की थी.

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एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग इस अनोखे क्लब में सबसे नया नाम हैं. जिस कंपनी को उन्होंने को-फाउंड किया था, उससे इस्तीफा देने के दो हफ्ते से कम समय में हुआंग को 23 नवंबर को बोर्ड के एकमत फैसले के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर फिर से बहाल कर दिया गया.

उनकी वापसी Nvidia में उथल-पुथल भरे समय के बाद हुई है. बता दें कि हुआंग ने 12 नवंबर को इस्तीफा दिया था. इसके बाद से कंपनी ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO नियुक्त किया था. हालांकि, हुआंग के साथ बातचीत के बाद बोर्ड ने अपना फैसला बदल दिया और कहा कि उन्हें उनकी लीडरशिप पर भरोसा है.

याद दिला दी कई और फाउंडर्स की याद

हुआंग की वापसी ने दूसरे टेक्नोलॉजी लीडर्स की वापसी की यादों को ताजा कर दिया है, जिन्होंने अपनी पोजीशन खो दी थी लेकिन आखिरकार उन्होंने कंपनी में वापस जगह बना ली. इस लिस्ट में स्टीव जॉब्स से लेकर सैम ऑल्टमैन तक के नाम शामिल हैं. ये पांच फाउंडर्स हैं जिनके करियर ने अचानक मोड़ लिया. तो चलिए जानते हैं उन फाउंडर्स के बारे में.

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जेनसेन हुआंग- दो हफ्ते से भी कम समय में वापसी

हुआंग ने 1993 में क्रिस मैलाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम के साथ मिलकर Nvidia की शुरुआत की. उनके नेतृत्व में कंपनी एक ग्राफिक्स-चिप बनाने वाली कंपनी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग में एक बड़ी ताकत बन गई.12 नवंबर को उनके इस्तीफे के बाद लीडरशिप में बदलाव हुआ और क्रेस ने कुछ समय के लिए चार्ज संभाला. लेकिन यह बदलाव ज्यादा समय तक नहीं चला. 23 नवंबर को, एनवीडिया ने घोषणा की कि उसके बोर्ड ने एकमत से हुआंग को प्रेसिडेंट और CEO के तौर पर फिर से नियुक्त करने के लिए वोट किया है.

बोर्ड ने कहा कि उनका मानना ​​है कि वह कंपनी को लीड करने के लिए सही व्यक्ति हैं. हुआंग की वापसी तब हुई जब उनके जाने के हालात की इंडिपेंडेंट जांच जारी थी.

सैम ऑल्टमैन- शुक्रवार को निकाल दिया गया, अगले हफ्ते वापसी

नवंबर 2023 में सैम ऑल्टमैन का OpenAI से बाहर निकलना टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सबसे बड़े बोर्डरूम विवादों में से एक बन गया. कंपनी के बोर्ड ने उन्हें CEO के पद से हटा दिया, यह कहते हुए कि उन्हें उनकी लीडरशिप पर भरोसा नहीं रहा. लेकिन बोर्ड की ओर से लिए गए फैसले के बाद कर्मचारियों के बीच बगावत शुरू हो गई. जिसमें 700 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स ने उन्हें वापस लाने की मांग करते हुए एक ओपन लेटर पर साइन किए. ओपनएआई के एक बड़े इन्वेस्टर माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऑल्टमैन को एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च टीम को लीड करने का ऑफर दिया.

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कई दिनों की अनिश्चितता और बातचीत के बाद, OpenAI ने 21 नवंबर को घोषणा की कि ऑल्टमैन एक नए बोर्ड के तहत CEO के तौर पर वापस आएंगे. उन्होंने 29 नवंबर को ऑफिशियली अपना रोल फिर से संभाला.

स्टीव जॉब्स- वापसी जिसने एप्पल को बदल दिया

एप्पल में स्टीव जॉब्स की वापसी सबसे मशहूर फाउंडर-रिटर्न कहानियों में से एक है. 1985 में उस समय के CEO जॉन स्कली और एप्पल के बोर्ड के साथ मतभेद के बाद जॉब्स को उनके ऑपरेशनल रोल से हटा दिया गया. उन्होंने NeXT शुरू किया और पिक्सर से जुड़ गए. 1996 में Apple ने NeXT को खरीद लिया, जिससे जॉब्स उस कंपनी में वापस आ गए जिसे उन्होंने को-फाउंड किया था. 1997 में अंतरिम CEO बनने से पहले वे शुरू में एक एडवाइजर के तौर पर लौटे थे.

उनके दूसरे कार्यकाल ने एप्पल की किस्मत बदल दी. इसके बाद iMac, iPod, iPhone और iPad आए, जिससे कंपनी दुनिया के सबसे कीमती टेक्नोलॉजी बिजनेस में से एक बन गई.

जैक डोर्सी- सात साल बाद ट्विटर पर वापस

जैक डोर्सी ने 2006 में ट्विटर को-फाउंड किया और इसके पहले CEO बने. हालांकि, उनके मैनेजमेंट और कंपनी की दिशा को लेकर चिंताओं के चलते 2008 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया. उन्होंने पेमेंट कंपनी स्क्वायर बनाई, जिसे अब ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, लेकिन वे इसके चेयरमैन के तौर पर ट्विटर से जुड़े रहे. 2015 में CEO का पद छोड़ने के लगभग सात साल बाद, डोर्सी अंतरिम चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर लौटे और बाद में उन्हें परमानेंटली कन्फर्म कर दिया गया. उन्होंने 2021 तक ट्विटर को लीड करना जारी रखा, फिर उन्होंने पद छोड़ दिया और उनकी जगह पराग अग्रवाल ने ली.

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मैट मुलेनवेग- 33 घंटे में वापस कार्यभार संभालेंगे

मैट मुलेनवेग की WordPress.com के पीछे की कंपनी ऑटोमैटिक में वापसी काफी तेजी से हुई. सितंबर 2026 में कंपनी के बोर्ड ने उन्हें पेड लीव पर भेज दिया और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मार्क डेविस को अंतरिम CEO बना दिया. मुलेनवेग ने इस फैसले को चुनौती दी और बाद में चेयरमैन और CEO के तौर पर वापस आ गए. ऑटोमैटिक ने 12 सितंबर को उनकी वापसी कन्फर्म की. कंपनी ने टेकक्रंच को बताया कि वह सिर्फ 33 घंटे और 20 मिनट के लिए बाहर थे. उनकी वापसी के बाद बोर्डरूम में बदलाव हुए. कंपनी में कंट्रोलिंग वोटिंग हिस्सेदारी के ज़रिए मुलेनवेग का भी काफी असर था.

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