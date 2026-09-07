scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका अकेले नहीं जाएगा चांद पर, भारत को भी साथ चाहता है नासा...ISRO को मिला बड़ा न्योता

अमेरिका चांद पर लौटने की तैयारी कर रहा है और इस बार भारत को भी साथ चाहता है. अमेरिकी डिप्लोमैट सर्जियो गोर ने नासा के मून बेस प्रोग्राम में इसरो को शामिल होने के न्योते की जानकारी दी है.

Advertisement
X
अमेरिका चांद पर लौट रहा है और चाहता है कि भारत भी उसके साथ चांद की सतह पर काम करे. (Photo: ITG)
अमेरिका चांद पर लौट रहा है और चाहता है कि भारत भी उसके साथ चांद की सतह पर काम करे. (Photo: ITG)

अमेरिका चांद पर फिर से इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है और इस काम में वह भारत को भी साथ चाहता है. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2026 में कहा कि नासा ने इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका चांद पर लौट रहा है और चाहता है कि भारत भी उसके साथ चांद की सतह पर काम करे.

सर्जियो गोर ने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते स्पेस कोऑपरेशन का भी जिक्र किया. उन्होंने निसार मिशन और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यात्रा को दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का उदाहरण बताया. अब दोनों देश एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग और दूसरे स्पेस मिशन में भी साथ काम करने की तैयारी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 1558 फ्लाइट्स रद्द! 50 हजार फीट तक राख, 8 एयरपोर्ट बंद... इंडोनेशिया में ज्वालामुखी का तांडव

सम्बंधित ख़बरें

ISRO GSLV-F17 EOS-05 GISAT-1A
इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा 'नॉटी बॉय', दुश्मन की हरकतों पर रखेगा नजर
Nepal Disaster
मलबे के नीचे 13 दिन... न खाना, ना पानी, फिर भी जिंदा, कैसे?
Aaj Tak Suraksha Sabha
'आज की जेनरेशन को रील नहीं, रियल सच सुनाने की जरूरत'
G. Satish Reddy
पूर्व DRDO चीफ बोले- युद्ध में पारंपरिक ताकत और लो-कॉस्ट सिस्टम जरूरी
Indonesia Volcano Eruption
ज्वालामुखी फटा तो 1558 फ्लाइट्स रद्द, 1.70 लाख यात्री फंसे

क्या है नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम?

नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चांद पर इंसानों को फिर भेजने की योजना है. इसका मकसद चांद पर साइंटिफिक रिसर्च करना और वहां लंबे समय तक इंसानों के काम करने की तैयारी करना है. इस मिशन से मिलने वाली जानकारी का इस्तेमाल आगे मार्स मिशन की तैयारी में भी किया जाएगा. भारत ने 2023 में आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए थे. अब नासा ने इसरो को मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है. इससे दोनों देशों के बीच मून एक्सप्लोरेशन को लेकर साथ काम करने के नए रास्ते खुल सकते हैं.

Advertisement

NASA Moon Base, ISRO Moon Mission

निसार मिशन भी दोनों देशों की बड़ी साझेदारी

भारत और अमेरिका पहले ही निसार सैटेलाइट पर साथ काम कर चुके हैं. नासा और इसरो ने मिलकर इस सैटेलाइट को बनाया है. इसे 30 जुलाई 2025 को भारत के जीएसएलवी-एफ16 रॉकेट से लॉन्च किया गया था. निसार रडार की मदद से पृथ्वी की जमीन, बर्फ और पानी में होने वाले बदलावों की जानकारी जुटाता है. इसकी मदद से अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड और वॉल्केनिक इरप्शन जैसी नेचुरल डिजास्टर को समझने में मदद मिल सकती है.

इस सैटेलाइट की एक खास बात यह है कि इसका रडार बादलों के बीच से भी जमीन की जानकारी ले सकता है. नासा के मुताबिक, निसार हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी के लैंड और आइस एरिया को स्कैन करता है. यह एक दिन में करीब 80 टेराबाइट डेटा भी भेज सकता है.

यह भी पढ़ें: दुश्मन की हर हलचल पर नजर... EOS-05 से बढ़ेगी भारत की सर्विलांस ताकत

शुभांशु शुक्ला की स्पेस यात्रा

अमेरिकी राजदूत ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यात्रा को भी भारत-अमेरिका स्पेस कोऑपरेशन का बड़ा उदाहरण बताया. शुभांशु शुक्ला ने एक्सिओम-4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की थी. इस दौरान उन्होंने कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया. इस मिशन से भारत को ह्यूमन स्पेसफ्लाइट से जुड़ा अनुभव मिला, जो आगे गगनयान जैसे मिशन में काम आ सकता है. अब भारत और अमेरिका एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग और अलग-अलग स्पेस सिस्टम को एक साथ काम करने लायक बनाने पर भी सहयोग कर रहे हैं.

Advertisement

NASA Moon Base, ISRO Moon Mission

इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स के लिए भी मौके

सर्जियो गोर ने इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स के लिए अमेरिकी मार्केट में ज्यादा मौके देने की बात कही. उन्होंने पिक्सल, गैलेक्‍सी, दिगंतरा, बेलाट्रिक्स, स्काईरूट और अग्निकुल जैसी कंपनियों का नाम लिया. उन्होंने कहा कि अमेरिकी इन्वेस्टर्स भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स में दिलचस्पी ले रहे हैं और दोनों देशों के स्पेस इकोसिस्टम को साथ लाने की कोशिश की जा रही है. भारत और अमेरिका का स्पेस कोऑपरेशन अब सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन से आगे बढ़कर चांद तक पहुंच रहा है. नासा की ओर से इसरो को मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता इसी बढ़ते सहयोग का एक अहम कदम है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नेत्रहीन सुनील लोधी की कहानी, गांव से ‘हनुमान अंश’ तक का सफर |
    मां के कॉलेज का पहला दिन, बेटी ने बनाया ब्लॉग, वीडियो देख यूजर्स हो रहे खुश   |
    टपकती छतें, संकरी गलियां, तारों का जाल... सत्य निकेतन में किन हालात में रहते हैं छात्र |
    348 किलो पंचामृत और 3 हजार किलो घी के मोदक! जयपुर के मोतीडूंगरी मंदिर में गणेशोत्सव शुरू, देखें 9 दिनों के मुख्य आकर्षण |
    Maruti Price Hike: तीसरी बार... मारुति की कारें फिर हुईं महंगी, इतनी बढ़ेगी कीमत |
    दिल्ली में मणिपुर के रहने वाले टीचर की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा |
    पहले शवों के पैर में ताला लगाकर क्यों दफनाते थे? जानें क्या है इसका रहस्य |
    एक अफ्रीका में समा जाए चीन, भारत, अमेरिका... फिर नक्शे में इतना छोटा क्यों! समझें 450 साल पुरानी 'बेइमानी' |
    पूर्व DRDO चीफ बोले- भविष्य के युद्ध में पारंपरिक ताकत और लो-कॉस्ट ऑटोनॉमस सिस्टम जरूरी |
    वर्ल्ड कप 2027 से पहले इंग्लैंड का बड़ा फैसला, 12 साल पुरानी कड़वाहट खत्म! टीम में केविन पीटरसन की सरप्राइज एंट्री
    Advertisement