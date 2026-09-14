scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हिमालय के ग्लेशियर 65% तेजी से पिघल रहे हैं, करोड़ों लोगों की जान आफत में

हिमालय तेजी से टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है. ग्लेशियर पहले से ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं. मध्य सदी तक पानी का बहाव आ जाएगा जिससे पानी की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी. लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है.

Advertisement
X
नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप पर मौजूद ग्लेशियर से पानी जमा करते शेरपा. (Photo: Reuters)
नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप पर मौजूद ग्लेशियर से पानी जमा करते शेरपा. (Photo: Reuters)

हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब साफ दिखने लगे हैं. हाल में जारी एक महत्वपूर्ण स्टडी के अनुसार हिमालय तेजी से एक खतरनाक मोड़ यानी टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है. ग्लेशियर एक दशक पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं. इससे पानी की उपलब्धता पर गंभीर असर पड़ने वाला है. 

स्टडी में चेतावनी दी गई है कि मध्य शताब्दी तक यह क्षेत्र पीक वॉटर यानी अधिकतम जल प्रवाह के बिंदु पर पहुंच जाएगा. उसके बाद नदियों का पानी कम होने लगेगा. यह बदलाव लाखों लोगों की आजीविका, खेती और पानी की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करेगा.

यह भी पढ़ें: भारत में 2.61 करोड़ बच्चों के पढ़ाई पर असर डाल रहा बिगड़ैल मौसम

सम्बंधित ख़बरें

Houthi rebels, Saudi Arabia border
सऊदी बॉर्डर से कितने दूर हैं हूती? मैप से समझें कैसे बढ़ रहा अरब के लिए खतरा
Early Warning System Nepal Flood
200 झीलें हाई रिस्क पर, नेपाल में अलर्ट मिलता तो बचती सैकड़ों जानें
kedarnath flood vs nepal flood
झील टूटी तो केदारनाथ, पहाड़ टूटा तो नेपाल... हिमालय बदल रहा है?
climate disasters education
भारत में 2.61 करोड़ बच्चों के पढ़ाई पर असर डाल रहा बिगड़ैल मौसम
Ivolga high-speed train
रूस ने दिया भारत को अपनी हाई-स्पीड इवोल्गा ट्रेन का ऑफर

अगस्त के अंत में नेपाल-तिब्बत सीमा पर एक हिमालयी ग्लेशियर के अचानक ढहने से भयानक आपदा आई. इससे घाटियों में एक के बाद एक भूस्खलन और बाढ़ आ गई. नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. 5300 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं. 

Himalayan Glaciers Melting

यह घटना ग्लेशियरों की बढ़ती अस्थिरता का जीवंत उदाहरण है. ग्लेशियर पीछे हटते जा रहे हैं और उनके पीछे अस्थिर झीलें बन रही हैं. ये झीलें सिर्फ ढीली चट्टानों और बर्फ से बंधी होती हैं. नीचे घाटियों में लाखों लोग रहते हैं. किसी भी समय ये झीलें फट सकती हैं और विनाशकारी बाढ़ ला सकती हैं.

Advertisement

स्टडी की मुख्य बातें और निगरानी की कमी

यह स्टडी सिस्टमिक नामक स्थिरता सलाहकार फर्म ने इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और भारत के जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के साथ मिलकर तैयार किया है. स्टडी में पाया गया कि हिंदू कुश-हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों का द्रव्यमान हाल के दशकों में तेजी से घट रहा है. इस विशाल पर्वतीय प्रणाली में अफगानिस्तान से म्यांमार तक आठ देश शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: ग्लेशियर को लगी गर्मी! स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों ने बर्फ को ओढ़ाया कंबल

यहां अनुमानित 40 हजार ग्लेशियर हैं लेकिन जमीन पर सिर्फ 21 ग्लेशियरों की ही निगरानी हो रही है. भारत में करीब 200 ग्लेशियल झीलों को उच्च जोखिम वाला बताया गया है. इनमें से 56 को बहुत उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा गया है. इनके नीचे रहने वाले लाखों लोग लगातार खतरे में हैं.

Himalayan Glaciers Melting

पानी की सुरक्षा और आर्थिक प्रभाव

जब क्षेत्र पीक वॉटर के करीब पहुंचेगा तो नदियों का प्रवाह पहले बढ़ेगा फिर घटने लगेगा. इससे पानी की सुरक्षा पर गहरा असर पड़ेगा. हिमालय भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह देश के सकल घरेलू उत्पाद का 20 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा प्रभावित करता है. सैकड़ों करोड़ लोग इन नदियों पर निर्भर हैं. 

Advertisement

हिमालय क्षेत्र भारत की भूमि का करीब 18 प्रतिशत हिस्सा है लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में इसकी हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत है. ग्लेशियर पिघलने से बाढ़, भूस्खलन और सूखे जैसी आपदाएं और बढ़ सकती हैं. इससे खेती, जलविद्युत परियोजनाएं और रोजमर्रा की पानी की जरूरतें प्रभावित होंगी.

यह भी पढ़ें: नेपाल में ऐसी तबाही पहले नहीं देखी! ग्लेशियर और पहाड़ टूटा, कैसे आया ये जलप्रलय?

आगे की चुनौतियां और जरूरी कदम

हिमालय सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए पानी का मुख्य स्रोत है. ग्लेशियरों की तेजी से हो रही हानि को रोकने के लिए बेहतर निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जलवायु अनुकूलन की जरूरत है. स्थानीय समुदायों को तैयार करना और जोखिम भरी झीलों की लगातार जांच जरूरी है. अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो लाखों लोगों की आजीविका और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं. यह स्टडी एक गंभीर चेतावनी है कि हिमालय अब बदलाव के निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    संदेशखाली: 4 साल बाद कब्र से निकला BJP कार्यकर्ता का कंकाल, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज! |
    अभिषेक शर्मा T-20 में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले भारतीय बने |
    ट्रेन में खाने की क्वालिटी पर AI की पैनी नजर, पैंट्री कार में अब 24x7 होगी निगरानी |
    कुकर बेचने वाली कंपनी लाई धांसू FD Scheme, दो दिन बाद मौका... ब्याज भी जोरदार |
    'डिंपल यादव जीत गईं...', गाना बजाने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट, 45 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज |
    'गुरुग्राम में पाक‍िंग स्टाफ ने क‍िया मुझपर अटैक', कारगिल वॉर हीरो ने बयां की आपबीती |
    रेप केस में दोषी तरुण तेजपाल ने गोवा में किया सरेंडर, बोले- सुप्रीम कोर्ट में जारी रखेंगे लड़ाई |
    लड़कों को 'मेंढक' बनाया, फिर बीच सड़क दौड़ाया... स्टंटबाजों पर हमीरपुर पुलिस का एक्शन, VIDEO VIRAL |
    Online Love Story: मैट्रीमोनियल साइट से मोहब्बत, आर्य समाज मंदिर में शादी... फिर पति हुआ लापता, बागपत पहुंची पत्नी |
    Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर सुबह पूजा नहीं कर पाईं? शाम के इस मुहूर्त में करें पूजा
    Advertisement