'डिंपल यादव जीत गईं...', गाना बजाने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट, 45 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के हरदोई में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद पुलिस ने पांच नामजद लोगों और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

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पुलिस के मुताबिक, घटना 10 सितंबर की रात जगदीश यादव के घर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी. गांव निवासी देशराज की शिकायत के अनुसार, कार्यक्रम में 'मैनपुरी ने साथ निभाया, डिंपल यादव जीत गई' गाना बार-बार बजाया जा रहा था, जिसके बाद विवाद हो गया.

शिकायत के मुताबिक, कुछ लोगों ने इस गाने पर आपत्ति जताई और इसके बजाय भगवान कृष्ण को समर्पित भक्ति गीत बजाने के लिए कहा. देशराज ने आरोप लगाया कि राजू यादव, दुर्गेश यादव, विवेक यादव, सचिन यादव और रितेश यादव ने उनके और अन्य लोगों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की.

इतने लोगों पर एफआईआर दर्ज

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई.अतरौली थाना प्रभारी शिवकांत पांडे ने बताया कि पांच नामजद आरोपियों और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

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वाराणसी को लेकर सपा का जवाब

वाराणसी में सीवर की सफाई के दौरान बोरी मिलने और सीवर चोक करने की कोशिश को लेकर बीजेपी द्वारा समाजवादी पार्टी पर साजिश का आरोप लगाए जाने के बाद अब सपा ने पलटवार किया है. सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर अपनी जिम्मेदारी से बचने और सवाल उठाने वालों को ही निशाने पर लेने का आरोप लगाया.

फखरुल हसन चांद ने कहा कि एक पुरानी कहावत है, ‘नाच ना आवे आंगन टेढ़ा.’ उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार की स्थिति भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है. उनके मुताबिक, समाजवादी पार्टी लगातार वाराणसी में जल समस्या, जलभराव और गंदगी को लेकर सवाल उठाती रही है, लेकिन अब इन्हीं सवालों को उठाने वालों पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

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