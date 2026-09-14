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कुकर बेचने वाली कंपनी लाई धांसू FD Scheme, दो दिन बाद मौका... ब्याज भी जोरदार

Special FD Scheme: साल 1959 से देश में कुकर बेचने वाला दिग्गज कंपनी अब लोगों को कमाई का मौका देने के लिए नई एफडी स्कीम लेकर आई है, जिसमें दो दिन बाद कमाई करने का मौका मिलेगा.

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16 सितंबर से एफडी में निवेश का मौका. (Photo: GettyImage)
16 सितंबर से एफडी में निवेश का मौका. (Photo: GettyImage)

हॉकिन्स का नाम तो आपे सुना ही होगा, घर की रसोई में Hawkins Pressure Cooker का दबदबा सालों से कायम है. लेकिन अब कुकर और दूसरे कुकवेयर बनाने वाली ये कंपनी कमाई का मौका भी दे रही है और एक शानदार फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लेकर आई है. तमाम सरकारी बैंकों में FD की तुलना में हॉकिन्स कुकर्स एफडी अधिक ब्याज ऑफर कर रही है यानी जोरदार फायदा हो सकता है. इस स्कीम में दो दिन बाद निवेश का मौका मिलेगा. आइए जानते हैं इससे जुड़ी 'A to Z' डिटेल...

16 सितंबर से निवेश का मौका
हॉकिन्स कुकर्स 16 सितंबर को एक नई सावधि जमा योजना (Hawkins Cookers FD Scheme) की शुरुआत करने वाली है. इसमें निवेशकों को 36 महीने यानी तीन की अवधि के लिए 8% तक की ब्याज ऑफर किया जा रहा है. कुकर बेचने वाली इस कंपनी की एफडी स्कीम में सबसे खास बात ये है कि इस अनसिक्योर्ड एफडी को [ICRA] AA- (स्थिर) रेटिंग मिली है. कंपनी ने भी कहा है कि उसका बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए कर्जों के भुगतान में चूक का कोई इतिहास नहीं है.

8% ब्याज तक का तगड़ा ब्याज
Hawkins Cookers अपनी नई एफडी स्कीम के तहत 13 से लेकर 36 महीने तक के लिए एफडी इन्वेस्टमेंट का ऑफर दे रही है. नई स्कीमके तहत, निवेशकों को 13 महीनों के लिए FD पर 7.5%, 24 महीनों के लिए 7.75% और अधिकतम 36 महीनों के एफडी निवेश पर 8% का ब्याज मिलेगा. 

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अगर न्यूनतम निवेश के बारे में बात करें, तो ये 25,000 रुपये है, जबकि अतिरिक्त राशि 1,000 रुपये के गुणकों में जमा की जा सकती है. इस Hawkins Cookers FD Scheme के तहत निवेशक अधिकतम 50 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. 

फायदे का ये है कैलकुलेशन
अब मान लीजिए कि कोई निवेशक न्यूनतम रकम के साथ हॉकिन्स एफडी में निवेश करता है यानी सिर्फ 25,000 रुपये की रकम लगाता है. तो फिर 13 महीने के फिक्स्ड डिपॉजिट पर उसे 7.5% की ब्याज दर के हिसाब से 27,109 रुपये प्राप्त होंगे, जबकि 24 महीने के लिए 7.75% के हिसाब से 29,177 रुपये और 36 महीनों के लिए 8% के ब्याज के आधार पर 31,756 रुपये मिलेंगे. 

हालांकि, इस नई एफडी स्कीम पर तय की गई ब्याज दरें, इससे पहले हॉकिन्स कुकर्स की ओर से साल 2019 की पेश की गई जमा योजना की तुलना में काफी कम हैं, जब कंपनी ने तीन साल की एफडी पर 10.5% ब्याज ऑफर किया था. निवेशक FD Schemes में निवेश करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का यूज कर सकते हैं. 

1959 से कुकर बेच रही कंपनी
गौरतलब है कि भारतीय किचनवेयर और कुकवेयर सेक्टर में हॉकिन्स का दबदबा लंबे समय से हैं. 1959 में कंपनी ने देश में प्रेशर कुकर बेचने की शुरुआत की थी और इसके सेल के आंकड़े देखें, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 14 करोड़ से ज्यादा कुकर बेच चुकी है.

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(नोट- किसी भी तरह के वित्तीय निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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