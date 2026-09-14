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लड़कों को 'मेंढक' बनाया, फिर बीच सड़क दौड़ाया... स्टंटबाजों पर हमीरपुर पुलिस का एक्शन, VIDEO VIRAL

हमीरपुर में गहरे पानी में रील बना रहे युवकों से पुलिस ने केवल कच्छे में 'फ्रॉग जंप' लगवाई. मौदहा कोतवाली क्षेत्र के कम्हरिया बंधे पर खतरनाक स्टंट कर रहे युवकों को पुलिस ने ऑन-द-स्पॉट अनोखी सजा दी. इसका वीडियो वायरल है, और पुलिस ने चेतावनी दी है कि जान जोखिम में डालने पर सख्त कार्रवाई होगी.

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हमीरपुर पुलिस का स्टंटबाजों पर एक्शन (Photo- Screengrab)
हमीरपुर पुलिस का स्टंटबाजों पर एक्शन (Photo- Screengrab)

इंटरनेट पर लाइक्स बटोरने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालने वाले युवकों को यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस ने अनोखे अंदाज में सबक सिखाया है. गहरे पानी में खतरनाक स्टंट कर रील बना रहे युवकों से पुलिस ने केवल कच्छे में मेंढक की तरह उछलते हुए चलवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

खतरनाक स्टंट और पुलिस की ऑन-द-स्पॉट कार्रवाई

दरअसल, मौदहा कोतवाली क्षेत्र के कम्हरिया बंधे पर कुछ युवक सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर गहरे पानी में नहा रहे थे और खतरनाक स्टंट करते हुए सोशल मीडिया के लिए रील्स बना रहे थे. पुलिस ने किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझने के बजाय घटनास्थल पर ही इन युवकों को अनोखी सजा दी. पुलिसकर्मियों ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन लड़कों को बंधे के किनारे केवल कच्छे में 'फ्रॉग जंप' यानी मेंढक की तरह उछलते हुए चलवाया और उठक-बैठक लगवाई.

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वायरल वीडियो पर चर्चा और अधिकारियों की चेतावनी

घटनास्थल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. स्थानीय नागरिकों ने पुलिस के इस सख्त कदम पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है. वहीं, मौदहा थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि युवकों को मौके पर ही एक्सरसाइज कराई गई और सख्त हिदायत दी गई कि वे दोबारा गहरे पानी में न उतरें. पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में जान जोखिम में डालने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

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गौरतलब है कि ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें स्टंटबाजी के चक्कर में युवक अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, या फिर दूसरे की जान से खिलवाड़ करते हैं. इसलिए पुलिसवालों ने स्टंटबाजी पर तगड़ा एक्शन लिया है. हालांकि, उनके तरीके पर सवाल उठ सकते हैं.

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