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ट्रेन में खाने की क्वालिटी पर AI की पैनी नजर, पैंट्री कार में अब 24x7 होगी निगरानी

ट्रेन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई को लेकर अब रेलवे सख्त होने जा रहा है. पैंट्री कार और बेस किचन में AI-enabled CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इन कैमरों की मदद से खाना बनने से लेकर पैकिंग और सप्लाई तक नजर रखी जा सकेगी. फिलहाल इसकी शुरुआत ईस्ट सेंट्रल रेलवे से होगी.

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खाने की क्वालिटी और सफाई पर अब रहेगी कड़ी नजर. (Photo: AI)
खाने की क्वालिटी और सफाई पर अब रहेगी कड़ी नजर. (Photo: AI)

ज्यादातर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन से ही सफर करते हैं. लंबे सफर के दौरान खाना खाने के लिए यात्री पैंट्री कार या ट्रेन में मिलने वाली कैटरिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन खाना बनाते समय सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है, यह किसी से छुपा नहीं है. कई बार खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं.

अब रेलवे खाने की क्वालिटी और सफाई को बेहतर करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है. रेलवे पैंट्री कार और बेस किचन में CCTV कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है. फिलहाल यह व्यवस्था ईस्ट सेंट्रल रेलवे रूट पर चलने वाली प्रीमियम ट्रेनों से शुरू की जाएगी.

जानिए ट्रेन की पैंट्री और किचन में क्यों लगाए जा रहे हैं AI कैमरे 

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रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने नई दिल्ली में IRCTC के वॉर रूम पहुंचकर कैटरिंग सर्विस का रिव्यू किया. इस दौरान यात्रियों को बेहतर और साफ-सुथरा खाना देने के लिए सर्वेलन्स सिस्टम को और मजबूत करने पर जोर दिया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में चलने वाली 73 पैंट्री कार और ट्रेन साइड वेंडिंग सर्विस हैं. वहीं, बेस किचन की संख्या बढ़कर 62 हो गई है. इन जगहों पर CCTV कैमरों का नेटवर्क लगाया जाएगा.

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इस नेटवर्क की मदद से खाना बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग और सप्लाई तक की निगरानी की जा सकेगी. इससे यह देखा जा सकेगा कि खाना किस तरह तैयार हो रहा है और साफ-सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है. किसी तरह की गड़बड़ी दिखने पर उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी.

रेलवे के इस कदम से कैटरिंग सर्विस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की उम्मीद है. AI-enabled CCTV कैमरों की मदद से कैमरे सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए नहीं होंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर गड़बड़ी का पता लगाने और अलर्ट देने में भी मदद कर सकते हैं.

जानिए कैसे काम करेगा AI वाला CCTV कैमरा

आज के समय में CCTV कैमरा सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के काम नहीं आता. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्मार्ट डिटेक्शन सिस्टम की मदद से कैमरे फुटेज को खुद स्कैन कर सकते हैं और कुछ तय चीजों का पता लगा सकते हैं.

उदाहरण के लिए, अगर किसी जगह पर गंदगी है या सफाई से जुड़ी कोई समस्या दिखाई देती है, तो सिस्टम इसकी पहचान कर अलर्ट दे सकता है. इससे निगरानी करने वाली टीम को तुरंत पता चल सकता है कि कहां ध्यान देने की जरूरत है.

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पैंट्री कार और किचन में इस तरह की निगरानी से खाना तैयार करने, पैक करने और सप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखना आसान हो सकता है. रेलवे का मकसद इसी तरह की टेक्नोलॉजी की मदद से यात्रियों को बेहतर और साफ खाना उपलब्ध कराना है.
 

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