चांद से टकरा सकता है ये एस्टेरॉयड... कुछ दिन बाद पता चलेगी असली पोजिशन

एक नई खबर आ रही है जो थोड़ी डरावनी भी है और रोमांचक भी. इसका नाम है – एस्टेरॉयड 2024 YR4. वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2032 में यह चांद से टकरा सकता है. अभी टकराने की संभावना सिर्फ 4% है, लेकिन फरवरी 2026 में दुनिया की सबसे ताकतवर दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसे कुछ दिन देख पाएगी. उस नई जानकारी के बाद यह संभावना अचानक 30% या उससे भी ज्यादा हो सकती है.
2024 के अंत में इसे पहली बार देखा गया था. शुरुआत में लगा कि यह धरती से टकरा सकता है. उस समय यह सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड था – 3% से ज्यादा चांस धरती से टकराने का (यानी 32 में से 1 बार) था. पर बाद में और फोटो लिए गए तो पता चला – धरती से टकराने का खतरा लगभग खत्म हो गया. लेकिन अब नया खतरा सामने आया है – यह चांद से टकरा सकता है.
अभी सिर्फ फरवरी महीने में कुछ दिन ही जेम्स वेब दूरबीन इसे अच्छे से देख पाएगी. उसके बाद यह सूरज के बहुत पास चला जाएगा और कई साल तक दिखाई नहीं देगा. अगर फरवरी में पता चला कि टकराने की संभावना 30% या उससे ज्यादा है, तो वैज्ञानिकों के पास सिर्फ 6-7 साल रह जाएंगे कुछ करने के लिए.
हां! अभी से प्लान बन सकता है. नासा पहले ही DART मिशन में एक क्षुद्रग्रह को रास्ता बदल चुका है. अगर जरूरत पड़ी तो 2028-2029 में एक छोटा सा यान भेजकर 2024 YR4 को थोड़ा सा धक्का दिया जा सकता है, बस इतना कि वह चांद को मिस कर जाए. पर इसके लिए अभी से पैसा और प्लान तैयार करना होगा.
तो दोस्तों, अभी तो बस आसमान की तरफ देखते रहिए. फरवरी 2026 में जेम्स वेब दूरबीन जो बताएगी, वही तय करेगा कि हमें कोई बड़ा मिशन शुरू करना है या नहीं.