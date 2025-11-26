scorecardresearch
 

चांद से टकरा सकता है ये एस्टेरॉयड... कुछ दिन बाद पता चलेगी असली पोजिशन

एस्टेरॉयड 2024 YR4 साल 2032 में चांद से टकरा सकता है. अभी संभावना सिर्फ 4% है पर फरवरी 2026 में जेम्स वेब टेलीस्कोप की नजर से यह 30% तक बढ़ सकती है. अगर टकराया तो चांद के टुकड़े उड़कर धरती के हजारों सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं. वैज्ञानिक तैयार हैं इसका रास्ता बदलने के लिए.

चंद्रमा से 2032 में एक एस्टेरॉयड टकरा सकता है. (Photo: Representational/Getty)
एक नई खबर आ रही है जो थोड़ी डरावनी भी है और रोमांचक भी. इसका नाम है – एस्टेरॉयड 2024 YR4. वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2032 में यह चांद से टकरा सकता है. अभी टकराने की संभावना सिर्फ 4% है, लेकिन फरवरी 2026 में दुनिया की सबसे ताकतवर दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसे कुछ दिन देख पाएगी. उस नई जानकारी के बाद यह संभावना अचानक 30% या उससे भी ज्यादा हो सकती है.

यह एस्टेरॉयड आया कहां से?

2024 के अंत में इसे पहली बार देखा गया था. शुरुआत में लगा कि यह धरती से टकरा सकता है. उस समय यह सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड था – 3% से ज्यादा चांस धरती से टकराने का (यानी 32 में से 1 बार) था. पर बाद में और फोटो लिए गए तो पता चला – धरती से टकराने का खतरा लगभग खत्म हो गया. लेकिन अब नया खतरा सामने आया है – यह चांद से टकरा सकता है.

अगर चांद से टकराया तो क्या होगा?

  • क्षुद्रग्रह का आकार करीब 50-100 मीटर है (एक फुटबॉल मैदान जितना).
  • इतनी तेजी से टकराएगा कि चांद पर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा.
  • टकराने से लाखों-करोड़ों छोटे-छोटे पत्थर उड़ेंगे.
  • ये पत्थर धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हजारों सैटेलाइट्स (इंटरनेट, जीपीएस, मौसम वाले) से टकरा सकते हैं.
  • एक भी सैटेलाइट खराब हुआ तो पूरे दुनिया में इंटरनेट, फोन, नेविगेशन बंद हो सकता है.

फरवरी 2026 बहुत जरूरी है

अभी सिर्फ फरवरी महीने में कुछ दिन ही जेम्स वेब दूरबीन इसे अच्छे से देख पाएगी. उसके बाद यह सूरज के बहुत पास चला जाएगा और कई साल तक दिखाई नहीं देगा. अगर फरवरी में पता चला कि टकराने की संभावना 30% या उससे ज्यादा है, तो वैज्ञानिकों के पास सिर्फ 6-7 साल रह जाएंगे कुछ करने के लिए.

Asteroid 2024 YR4 Lunar Impact 2032

क्या इसे रोका जा सकता है?

हां! अभी से प्लान बन सकता है. नासा पहले ही DART मिशन में एक क्षुद्रग्रह को रास्ता बदल चुका है. अगर जरूरत पड़ी तो 2028-2029 में एक छोटा सा यान भेजकर 2024 YR4 को थोड़ा सा धक्का दिया जा सकता है, बस इतना कि वह चांद को मिस कर जाए. पर इसके लिए अभी से पैसा और प्लान तैयार करना होगा.

अभी घबराने की जरूरत नहीं है

  • अभी सिर्फ 4% चांस है (यानी 100 में से 96 बार यह चांद को मिस कर जाएगा).
  • फरवरी 2026 तक और अच्छी जानकारी मिल जाएगी.
  • अगर खतरा बढ़ा तो भी हमारे पास समय है इसे रोकने का.

तो दोस्तों, अभी तो बस आसमान की तरफ देखते रहिए. फरवरी 2026 में जेम्स वेब दूरबीन जो बताएगी, वही तय करेगा कि हमें कोई बड़ा मिशन शुरू करना है या नहीं. 

