नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आने वाले हैं. फिल्म के टीजर और सीता के लुक को लेकर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है. लेकिन अब फिल्म में सीता को तलवार चलाते और असुरों से लड़ते दिखाने पर नया विवाद खड़ा हो गया है.

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कुछ लोगों को यह अंदाज पसंद नहीं आया और उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर माता सीता को योद्धा के रूप में क्यों दिखाया जा रहा है? अब इस बहस में मशहूर लेखक अमीश त्रिपाठी भी कूद पड़े हैं. उन्होंने फिल्म में सीता के योद्धा अवतार का बचाव करते हुए ऐसी बात कही है, जिसने इस बहस को और दिलचस्प बना दिया है.

सीता ने भी उठाए थे हथियार, अमीश त्रिपाठी ने बताई पुरानी रामायण की कहानी

'सीता- वॉरियर ऑफ मिथिला' जैसी बेस्टसेलर किताब लिख चुके अमीश त्रिपाठी का कहना है कि सीता को योद्धा के रूप में दिखाना कोई नई कल्पना नहीं है. इसके पीछे रामायण का एक प्राचीन संस्करण मौजूद है. स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में अमीश ने 'अद्भुत रामायण' का जिक्र किया. उनके मुताबिक, इस संस्करण में सीता सिर्फ त्याग और धैर्य की प्रतीक नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में भी दिखाई गई हैं.

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अमीश ने बताया कि अद्भुत रामायण में एक ऐसे रावण का जिक्र है, जो सामान्य रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था. इस रावण का वध माता सीता ने किया था. लेखक के मुताबिक, इस संस्करण में सीता का योद्धा रूप पहले से मौजूद है और इसे फिल्म के मेकर्स की नई खोज नहीं कहा जा सकता.

मुकेश खन्ना ने उठाए थे सवाल, अब अमीश ने दिया जवाब

दरअसल, नितेश तिवारी की 'रामायण' में साई पल्लवी को तलवार चलाते और असुरों से मुकाबला करते दिखाने पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी. एक्टर मुकेश खन्ना भी इस तरह के चित्रण पर सवाल उठा चुके हैं. उनका तर्क था कि माता सीता को योद्धा के रूप में दिखाना सही नहीं है.

लेकिन अमीश त्रिपाठी इस सोच से सहमत नजर नहीं आते. उन्होंने कहा कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में रामायण और महाभारत के सभी संस्करणों के बारे में नहीं पढ़ते. इसी वजह से लोगों को इन ग्रंथों के अलग-अलग रूपों की जानकारी नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि वाल्मीकि के नाम से अद्भुत रामायण और आनंद रामायण जैसे संस्करण भी जुड़े हुए हैं. ऐसे में सीता के योद्धा रूप को पूरी तरह नया या मनगढ़ंत बताना सही नहीं होगा.

रामायण और महाभारत की घटनाएं सच में हुई थीं? अमीश ने दी ट्रॉय की मिसाल

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अमीश त्रिपाठी ने सिर्फ सीता के किरदार पर ही बात नहीं की, बल्कि रामायण और महाभारत के ऐतिहासिक पहलुओं पर भी अपनी राय रखी. उनका मानना है कि इन दोनों महाकाव्यों की मुख्य घटनाओं के घटित होने के पर्याप्त संकेत हैं, हालांकि समय के साथ इनमें कुछ कल्पनात्मक तत्व भी जुड़ सकते हैं.

अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने ग्रीक महाकाव्य 'ओडिसी' और ट्रॉय का उदाहरण दिया. अमीश के मुताबिक, एक समय यूरोप में होमर की कहानी को महज कल्पना माना जाता था. लेकिन 19वीं सदी में ट्रॉय की खोज के बाद ट्रोजन युद्ध की मुख्य घटनाओं को लेकर नई चर्चा शुरू हुई. उनका कहना था कि किसी कहानी में जादुई या कल्पनात्मक तत्व होने का मतलब यह नहीं कि उसकी मूल घटनाएं भी काल्पनिक हों.

कौन हैं अमीश त्रिपाठी?

अमीश त्रिपाठी भारत के मशहूर लेखकों में गिने जाते हैं. भारतीय पौराणिक कथाओं को नए अंदाज में पेश करने के लिए उनकी अलग पहचान है. 'द इम्मॉर्टल्स ऑफ मेलुहा', 'द सीक्रेट ऑफ द नागाज', 'द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज', 'सीता- वॉरियर ऑफ मिथिला' और 'रावण: एनिमी ऑफ आर्यावर्त' उनकी चर्चित किताबें हैं. खास बात यह है कि उन्होंने अपनी किताब 'सीता- वॉरियर ऑफ मिथिला' में भी सीता के एक मजबूत और साहसी रूप को सामने रखा था.

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