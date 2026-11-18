तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी शहर ऊटी और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह पाला जम गया. सुबह के समय न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे घास के मैदान, वाहन, पेड़-पौधे और सड़कें सफेद परत से ढक गईं. स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने इस दृश्य को कैमरे में कैद किया.

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आमतौर पर नीलगिरि में पाले का मौसम 15 दिसंबर के बाद शुरू होता है, लेकिन इस साल यह काफी पहले आ गया है. यह घटना स्थानीय मौसम में बदलाव का संकेत दे रही है और किसानों तथा बागवानों के लिए चिंता का विषय बन गई है. विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान का अचानक गिरना कई कारकों से जुड़ा हो सकता है. साफ आसमान, कम नमी और रात के समय गर्मी का तेजी से निकलना पाले को बढ़ावा देता है.

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ऊटी समुद्र तल से करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां सर्दियों में तापमान स्वाभाविक रूप से कम रहता है. इस साल नवंबर के मध्य में ही इतनी ठंड पड़ना असामान्य माना जा रहा है. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मौसमी चक्रों में बदलाव आ रहा है, जिससे ठंड जल्दी शुरू हो सकती है या तीव्रता बढ़ सकती है.

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स्थानीय मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में नीलगिरि में न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव देखा गया है. यह घटना एक दिन की नहीं, बल्कि पूरे मौसम के रुझान का हिस्सा हो सकती है.

कृषि और बागवानी पर असर

नीलगिरि जिले में चाय, सब्जियां, फूल और फलों की खेती प्रमुख है. असमय पाला फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर नई कोमल पत्तियों और फूलों को. घास के मैदानों पर जमी सफेद परत पशुओं के चारे को भी प्रभावित कर सकती है. किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे संवेदनशील पौधों को ढककर रखें और पानी का उचित प्रबंधन करें. पर्यटन पर भी इसका मिश्रित प्रभाव पड़ सकता है.

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ठंड और पाले के दृश्य कुछ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन अत्यधिक ठंड बाहरी गतिविधियों को सीमित कर सकती है. होटल और रिसॉर्ट संचालकों को मेहमानों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं. ऊटी और आसपास के गांवों में लोग सुबह-सुबह ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं.

VIDEO | Tamil Nadu: Frost covers surfaces, tourists enjoy the winter chill as temperature drops to 5.9°C in Nilgiri's Ooty. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/RQyAZBfJ5e — Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026

वाहनों के शीशे पाले से ढक जाने के कारण सफाई करनी पड़ रही है. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कम तापमान से सर्दी-जुकाम का खतरा बढ़ जाता है. स्थानीय प्रशासन मौसम की निगरानी कर रहा है और किसानों को अलर्ट जारी करने की तैयारी में है. अगर तापमान और गिरा तो पाले की तीव्रता बढ़ सकती है. लोग मौसम विभाग के अपडेट पर ध्यान दें और अनावश्यक बाहर निकलने से बचें.

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ऊटी में असमय पाला जलवायु की बदलती प्रकृति की याद दिलाता है. यह घटना सिर्फ एक दिन की ठंड नहीं, बल्कि पहाड़ी पारिस्थितिकी और मानव जीवन पर मौसम के प्रभाव को दर्शाती है. आने वाले दिनों में तापमान की निगरानी जरूरी है. किसान, पर्यटक और स्थानीय निवासी सावधानी बरतें तो इस ठंड का सामना आसानी से किया जा सकता है. नीलगिरि की खूबसूरती ठंड में और निखरती है, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है.

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