नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से यमुना सिटी और आसपास के क्षेत्रों की तस्वीर तेजी से बदलने लगी है. एयरपोर्ट के आने से जहां क्षेत्र में निवेश के नए अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह के मुताबिक, प्राधिकरण ने 30 हजार करोड़ रुपये के ग्राउंड ब्रेकिंग का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक 35 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग कराया जा चुका है, इन परियोजनाओं के माध्यम से भविष्य में करीब 30 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

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यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि क्षेत्र में निवेश करने वाली कई बड़ी कंपनियों ने जमीन पर अपना काम शुरू कर दिया है, इनमें एस्कॉर्ट्स कुबोटा, एसेंट, अंबर, मिंडा, आरपी ग्रुप और सोलर सेल बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं. वहीं बॉवन्स और आईवी सोलर भी काम शुरू करने की प्रक्रिया में हैं. सीएनएच का भी हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है.

उन्होंने कहा कि इन बड़ी कंपनियों के आने से यमुना सिटी में औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित हो रहा है. आने वाले समय में इसका लाभ न केवल इस क्षेत्र को, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को मिलेगा. प्राधिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में तेजी से काम कर रहा है.

जेवर एयरपोर्ट के जरिए रोजगार के अवसरों पर सीईओ ने कहा कि एयरपोर्ट पर करीब 5,863 नौकरियां हैं. युवाओं को उनकी योग्यता और डिग्री के अनुसार रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है, उन्होंने दावा किया कि एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस से लेकर मेंटेनेंस और पार्किंग सर्विसेज तक में आसपास के क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिला है. सीईओ के मुताबिक, एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे बदलाव दिखाई देने लगा है. आने वाले समय में एयरपोर्ट और औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के साथ रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे.

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राकेश कुमार सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत इसकी कनेक्टिविटी है. यह क्षेत्र कई हाईवे और एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है. इसके अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है.

जेवर एयरपोर्ट पर कार्गो सुविधा शुरू होने से उद्योगों को अपने उत्पादों के निर्यात में भी मदद मिलेगी, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ाव होने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक पहुंच आसान होगी, वहीं नेशनल हाईवे के माध्यम से फरीदाबाद और सोहना क्षेत्र को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

सीईओ ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, कार्गो सुविधा और बड़ी कंपनियों के निवेश के चलते यमुना सिटी आने वाले समय में बड़े औद्योगिक हब के रूप में विकसित होगी.

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एयरपोर्ट के आसपास लॉजिस्टिक, होटल और रिटेल कारोबार की संभावनाओं पर सीईओ ने बताया कि कई बड़ी कंपनियां लॉजिस्टिक गतिविधियों में रुचि दिखा रही हैं. यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर-8F में लॉजिस्टिक गतिविधियों के लिए योजना तैयार की है। जल्द ही इसके लिए नई स्कीम लाई जाएगी.

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इसका उद्देश्य जेवर एयरपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी और कार्गो सुविधाओं का लाभ स्थानीय उद्योगों को दिलाना है, इससे क्षेत्र में लॉजिस्टिक सेक्टर के साथ अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

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