उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं. चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है. इस नई वोटर लिस्ट के हिसाब से प्रदेश में करीब 19 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं. कई लोगों का नाम कटने का भी आरोप है. अगर आप भी यूपी के रहने वाले हैं तो चुनाव से पहले देख लीजिए आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. अगर किसी वजह से नाम कट गया है तो अभी भी आपने पास आखिरी मौका है, क्योंकि जनवरी के शुरू में जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसके बाद आप अपना नाम नहीं जुड़वा पाएंगे और वोट नहीं दे पाएंगे.

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अगर आप घर से बाहर रहते हैं और बीएलओ से नहीं मिल पा रहे हैं तो भी आप इस प्रोसेस अपना नाम जुड़वा सकते हैं. तो जानते हैं आपको नाम देखने के लिए क्या करना होगा और अगर नाम नहीं मिलता है तो कैसे और कब तक नाम जुड़वा पाएंगे.

पहले जानते हैं कि आखिर आपके घर में किस-किस का नाम है और किस का नाम कटा नहीं है. फिर जानेंगे नाम कब तक जुड़ पाएगा...

कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम?

इसके लिए सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद Voter Services में जाएं और उसके बाद Draft Electoral Roll SSR-2027 पर जाएं. वहां अपने इलाके के हिसाब से मांगी गई जानकारी भर दें, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम है या नहीं. इसमें जिला, SSR Draft Roll, विधानसभा सीट, भाषा आदि सेलेक्ट करना होगा.

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आप यहां क्लिक करके सीधे भी अपना नाम देख सकते हैं.

नाम देखने के बाद आपको आगे की प्रोसेस करना होगा. अगर नाम है तो कोई बात नहीं है. अगर नाम नहीं है तो आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

दरअसल, इस लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, वो लिस्ट में 17 नवंबर से 16 दिसंबर, 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद चुनाव अधिकारी 28 दिसंबर, 2026 तक जमा किए गए सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा करेंगे. फिर फ़ाइनल वोटर रोल 4 जनवरी, 2027 को पब्लिश किया जाएगा. हालांकि, कुछ परिस्थिति में चुनाव के ऐलान से पहले भी नाम जोड़े जा सकते हैं.

या तो आप आपत्ति दर्ज करवा कर गलती ठीक कर सकते हैं और आपत्ति है तो दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा आपका नाम पहले से नहीं है तो आप फॉर्म-6 भरकर अपना जुड़वा सकते हैं. बता दें कि नागरिक नए वोटर को शामिल करने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और मौजूदा एंट्री को ठीक करने के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं.

जो 18 साल के होने वाले हैं वो क्या करें?

अगर कोई व्यक्ति अभी 18 साल का नहीं है और जल्द ही 18 साल के होने वाले हैं तो वो भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं. अगर कोई भी शख्स 1 जनवरी 2027 तक 18 साल का हो जाएगा तो वो भी अपना नाम लिस्ट में जुडवा सकता है.



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