मेजर ध्यानचंद का नाम आते ही दुनिया के नक्शे पर झांसी की पहचान भी चमक उठती है. हॉकी के जादूगर का जन्म भले ही प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) में हुआ था, लेकिन उनका बचपन झांसी की गलियों में बीता और इसी शहर ने उनकी हॉकी प्रतिभा को निखरते देखा. जिस झांसी की पहचान देश को हॉकी की महान विरासत देने वाले मेजर ध्यानचंद से है, उसी शहर में हॉकी खेलने का सपना लेकर पहुंचीं नन्हीं खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए दर-दर भटकना पड़ा. कंधों पर हॉकी किट और हाथों में कपड़ों का बैग लिए ये बच्चियां मैदान पर विरोधी टीम को चुनौती देने आई थीं, लेकिन यहां उनके सामने मुकाबला किसी टीम से नहीं, बल्कि बदइंतजामी से था. रात गुजारने के लिए छत नहीं थी और पेट भरने के लिए दो वक्त के भोजन का इंतजाम भी नहीं. हॉकी के जादूगर की धरती पर इन उभरती खिलाड़ियों की यह बेबसी खेल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

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दरअसल, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित अस्मिता नॉर्थ जोन सब-जूनियर एवं जूनियर महिला हॉकी लीग में हिस्सा लेने पहुंचीं 11 टीमों की खिलाड़ियों के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था नहीं की गई. हालात ऐसे बने कि 13 से 17 वर्ष तक की बालिकाओं को तीन दिनों तक अपने बैग लेकर कभी इधर तो कभी उधर ठिकाना तलाशना पड़ा. जिन बेटियों को मैदान पर अपना हुनर दिखाना था, वे अपना सामान संभालने और खाने का इंतजाम करने में उलझी रहीं. मामला सामने आने के बाद भी व्यवस्थाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. हरियाणा से आई खिलाड़ियों को आखिरकार स्थानीय पार्षद की मदद से नगर निगम के सामुदायिक केंद्र में ठहरने की जगह मिली, लेकिन भोजन की जिम्मेदारी अब भी उन्हीं के कंधों पर रही. खिलाड़ी खुद खाना बनाती और फिर मिलकर उसे परोसकर खाती नजर आईं.

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झांसी में हो रही हॉकी प्रतियोगिता में कई टीमें ले रही हैं हिस्सा. (Photo: ITG)

तीन दिन तक कंधों पर लटका रहा सामान, मैदान पर पहुंचीं तो साथ थे बैग

हरियाणा की हॉकी टीम के कोच एवं एनसीआर हॉकी सोसाइटी से जुड़े प्रवीण दहिया ने बताया कि वह सोनीपत की बड़खालसा हॉकी फैमिली से जूनियर और सब-जूनियर वर्ग की दो टीमें लेकर झांसी पहुंचे हैं. उनकी टीम में करीब 36 खिलाड़ी और चार ऑफिशियल शामिल हैं. उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसी पहल ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देती है, लेकिन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के दौरान आने-जाने, रहने और भोजन का खर्च खुद उठाना पड़ता है. इससे खिलाड़ियों और उनकी एकेडमी पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है. झांसी पहुंचने के बाद उनकी टीम को तीन दिनों तक रहने और खाने के इंतजाम के लिए परेशान होना पड़ा. पहले दिन अपने खर्च पर लॉज में रुकना पड़ा. इसके बाद स्टेडियम में ठहरने की कोशिश की, लेकिन वहां अनुमति नहीं मिली. अंत में स्थानीय पार्षद उमेश ने मदद की और खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था कराई. प्रवीण दहिया के मुताबिक स्पॉन्सरशिप नहीं होने के कारण खिलाड़ियों ने आपस में पैसे जुटाए और अब खुद भोजन तैयार कर रही हैं. उनका कहना है कि खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान आर्थिक और घरेलू परेशानियों से दूर रखकर खेल पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलना चाहिए.

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कोच बोलीं- कमरे में खाना और खिलाड़ियों के लिए मेस होना अलग बात

हरियाणा के करनाल स्थित राजाकरण हॉकी एकेडमी की कोच ललिता देवी ने भी व्यवस्थाओं को लेकर परेशानी जाहिर की. उन्होंने बताया कि वह अपनी सब-जूनियर टीम के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने आई हैं, लेकिन यहां खिलाड़ियों के लिए ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था नहीं मिली. टीम को दूर कमरे लेकर रुकना पड़ रहा है. स्टेडियम तक आने-जाने में भी परेशानी होती है और भोजन के लिए कभी ढाबे का सहारा लेना पड़ता है तो कभी बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि किसी कमरे में बैठकर खाना खाने और खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थित मेस की सुविधा होने में काफी अंतर है.

खिलाड़ियों को मैच के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पौष्टिक भोजन, आराम और उचित माहौल की जरूरत होती है. उन्होंने यह भी बताया कि टीम को टीए-डीए या फेडरेशन की ओर से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला. सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी तो वे खेल के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ेंगी. सरकार और खेल संगठनों को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.

खिलाड़ियों की जुबानी सुनिए, किस तरह गुजरे तीन दिन

हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी सुहानी ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ झांसी खेलने आई हैं, लेकिन यहां पहुंचने के बाद रहने और खाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है. खिलाड़ियों का उद्देश्य मैदान पर खेलना और अपना प्रदर्शन बेहतर बनाना होता है, लेकिन यहां उन्हें भोजन तैयार करने और ठहरने का इंतजाम करने में समय लगाना पड़ रहा है. खुद खाना बनाने से थकान होती है और पर्याप्त आराम भी नहीं मिल पाता. इसका असर मैच के दौरान प्रदर्शन पर पड़ता है. सुहानी ने अपील की कि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए.

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मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, झांसी. (Photo: ITG)

इसी टीम की इशिका कश्यप ने बताया कि सरकारी स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के बावजूद उनकी टीम की लड़कियों को तीन दिनों तक ठिकाने की तलाश करनी पड़ी. पहले मैच के दिन भी खिलाड़ी अपना सामान लेकर स्टेडियम पहुंची थीं. शुरुआत में आपस में पैसे इकट्ठे कर कमरा लिया और बाहर से खाना मंगवाकर गुजारा किया. बाद में स्थानीय पार्षद उमेश की मदद से ठहरने की व्यवस्था हो सकी, लेकिन भोजन की परेशानी खत्म नहीं हुई.अब भी लड़कियां खुद खाना बनाकर खा रही हैं. इशिका का कहना है कि जब सरकार और खेल संस्थाओं के सहयोग से प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो बाहर से आने वाली खिलाड़ियों को कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए. उन्हें ठिकाना तलाशने के बजाय अपने खेल पर ध्यान देने का मौका मिलना चाहिए.

अधिकारियों का जवाब- रहने और खाने की जिम्मेदारी आयोजकों की नहीं

दूसरी ओर, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के अधिकारी कर्मवीर सिंह ने खिलाड़ियों की परेशानी को लेकर अपना पक्ष रखा है. अधिकारियों के मुताबिक, प्रतियोगिता में शामिल होने वाली टीमों को पहले ही बता दिया गया था कि उनके आने-जाने, ठहरने और भोजन की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होगी. आयोजकों की ओर से केवल प्रतियोगिता के संचालन से संबंधित व्यवस्थाएं की जा रही हैं. इनमें मैच कराने के लिए मैदान, अंपायर और खेल से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं. मैदान पर पानी तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी खेल विभाग और जिला हॉकी संघ की है. अधिकारियों का कहना है कि साई (SAI), खेलो इंडिया हॉकी और हॉकी इंडिया की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत टीमों को पहले ही अपनी व्यवस्था खुद करने की जानकारी दे दी गई थी.

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11 टीमें ले रही हैं हिस्सा, 20 नवंबर को होगा फाइनल

पूर्व नेशनल हॉकी खिलाड़ी सुदेश खंडेकर के अनुसार प्रतियोगिता में कुल 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इनमें सब-जूनियर वर्ग की आठ और जूनियर वर्ग की तीन टीमें शामिल हैं. वहीं हॉकी इंडिया की ओर से आए ऑफिशियल्स के ठहरने और उनके टीए-डीए की व्यवस्था आयोजकों की ओर से की गई है. प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 20 नवंबर को खेला जाएगा.



इस पूरे घटनाक्रम ने खेल आयोजनों में खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं और जिम्मेदारियों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. एक तरफ खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे लाने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचीं कम उम्र की खिलाड़ियों को अपने रहने और खाने का इंतजाम खुद करना पड़ रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाली इन बेटियों के लिए यह परेशानी और भी बड़ी है. सवाल यह नहीं है कि नियमों में ठहरने और भोजन की जिम्मेदारी किसकी तय की गई है, बल्कि सवाल यह है कि क्या खेलों को बढ़ावा देने का उद्देश्य केवल प्रतियोगिताएं आयोजित करने तक सीमित रहना चाहिए?

क्या मेजर ध्यानचंद की नगरी में हॉकी खेलने आने वाली बेटियों को इतना भी सहयोग नहीं मिलना चाहिए कि वे बिना किसी चिंता के अपने खेल पर ध्यान दे सकें? जिन खिलाड़ियों के हाथों में हॉकी स्टिक होनी चाहिए थी, उन्हें अपने लिए भोजन बनाने और ठिकाना तलाशने में समय लगाना पड़ा. झांसी की पहचान हॉकी से है, ऐसे में इस आयोजन की अव्यवस्थाओं ने शहर की खेल प्रतिष्ठा और खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.



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