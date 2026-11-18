सोनिया गांधी के किताब 'बिलॉन्गिंग' पर बैन की मांग की गई है. शिवसेना(शिंदे गुट) ने बैन की मांग की है. शिवसेना ने आरोप लगाया कि इस किताब में वीर सावरकर और मराठी अस्मिता का अपमान किया गया है. शिवसेना नेताओं ने किताब पर बैन लगाने की मांग करते हुए किताब के पन्ने भी फाड़े हैं.

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शिवसेना(शिंदे गुट) ने हार्परकॉलिन्स से किताब के पन्ने 201 और 443 को हटाने की मांग की है. शिवसेना ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी की किताब में सावरकर का अपमान किया गया है. शिवसेना ने कहा, 'वीर सावरकर को सर्टिफिकेट देने वाली सोनिया गांधी कौन होती हैं?' शिवसेना ने सोनिया गांधी पर इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

शिवसेना(शिंदे गुट) नेता शाइना एनसी ने कहा, 'अगर आप इतिहास को बदलने या उसे छिपाने की कोशिश करेंगी, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे.' शाइना एनसी ने कहा कि महाराष्ट्र सोनिया गांधी को इसके लिए माफ नहीं करेगा.

शाइना एनसी ने कहा, 'क्या आप राष्ट्र-निर्माण के बारे में जानती हैं, और उस बलिदान के बारे में जानती हैं जो आज़ादी के समय करोड़ों भारतीयों ने दिया था?'

'उद्धव ठाकरे चुप क्यों?'

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शिवसेना(शिंदे गुट) नेता संजय निरुपम ने इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी सवाल किया है. उनका कहना है कि इस मामले पर उद्धव चुप क्यों हैं? संजय निरुपम का दावा है कि सोनिया गांधी के आत्मसंस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में वीर सावरकर और मराठी अस्मिता का अपमान किया गया है.

सोनिया गांधी की किताब पर सियासी बवाल, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने फाड़े पन्ने, किया विरोध प्रदर्शन #SoniaGandhi #EknathShinde #ShivSena | @nehabatham03 | @omkarasks https://t.co/lz6dDcqTHZ — AajTak (@aajtak) November 18, 2026

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संजय निरुपम ने कहा, 'किताब में वीर सावरकर, मराठी अस्मिता का अनादर हुआ. लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने किताब को स्वीकार करना चुना.' उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने वीर सावरकर का अपमान किया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात उठी थी तब बालासाहेब ठाकरे ने मणिशंकर अय्यर के खिलाफ प्रदर्शन किया था. उन्होंने सवाल किया कि क्या उद्धव ठाकरे भी सोनिया गांधी के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे.

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