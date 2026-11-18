ट्रेन में अपने परिजनों को बैठाने के लिए कई बार लोग प्लेटफॉर्म से सीधे कोच के अंदर तक चले जाते हैं. सामान व्यवस्थित कराने, सीट तक पहुंचाने या आखिरी समय में अपनों को विदा करने के चक्कर में उन्हें अंदाजा भी नहीं रहता कि उनकी यह जल्दबाजी परेशानी का कारण बन सकती है. ऐसा ही एक मामला कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सामने आया, जहां परिजनों को ट्रेन में चढ़ाने पहुंचे लोग खुद उसी ट्रेन में फंस गए. ट्रेन के ऑटोमैटिक दरवाजे बंद हुए और गाड़ी चल पड़ी तो उतरने का मौका ही नहीं मिला.

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वाराणसी से नई दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में कानपुर स्टेशन पर कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को ट्रेन में बैठाने पहुंचे थे. इसी दौरान एक बच्चे समेत कई लोग ट्रेन के अंदर चले गए. ट्रेन के दरवाजे बंद होने के बाद वे समय पर बाहर नहीं निकल सके और ट्रेन के साथ आगे रवाना हो गए. रेलवे ने जांच के बाद इन लोगों को बिना वैध टिकट यात्रा करने वाला मानते हुए कार्रवाई की. कुल 13 लोगों से 36,140 रुपये वसूले गए.

जानकारी के मुताबिक, 15 नवंबर को ट्रेन नंबर 22415 वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची थी. यहां कुछ लोग अपने परिजनों को ट्रेन में बैठाने के लिए आए थे. इसी दौरान वे सामान रखने और रिश्तेदारों को उनकी सीट तक पहुंचाने के चक्कर में कोच के अंदर चले गए. उनके साथ एक बच्चा भी था. इसी बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑटोमैटिक दरवाजे बंद हो गए. दरवाजे बंद होने के बाद ये लोग बाहर नहीं निकल पाए. ट्रेन भी रवाना हो गई और अपने परिजनों को छोड़ने आए लोग खुद ट्रेन में यात्री बनकर आगे निकल गए. बताया गया कि ये लोग ट्रेन में सफर करने की योजना से नहीं चढ़े थे, लेकिन दरवाजे बंद होने और ट्रेन चलने के कारण नीचे नहीं उतर सके. घटना की जानकारी ट्रेन के संचालन से जुड़े कंट्रोल रूम को दी गई. इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और आगे की प्रक्रिया शुरू की.

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टूंडला कंट्रोल रूम को दी गई सूचना, आगे स्टेशन पर उतारे गए

ट्रेन के रवाना होने के बाद मामले की सूचना टूंडला कंट्रोल रूम तक पहुंची. रेलवे के संबंधित अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया. इसके बाद यात्रियों को टूंडला से पहले पड़ने वाले स्टेशन पर उतारने की व्यवस्था की गई. इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF), राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और स्टेशन अधीक्षक की मौजूदगी में मामले की जांच की गई. मुख्य टिकट निरीक्षक की ओर से ट्रेन में मौजूद लोगों की जांच की गई. जांच में कुल 12 वयस्क और एक बच्चा बिना वैध यात्रा टिकट के ट्रेन में पाए गए. रेलवे ने नियमों के तहत इन सभी को अनधिकृत यात्री माना और किराए के साथ जुर्माने की कार्रवाई की. कुल 13 लोगों से 36,140 रुपये वसूले गए. यानी परिजनों को ट्रेन में बैठाने के लिए चढ़े लोगों को अपनी जल्दबाजी के कारण हजारों रुपये चुकाने पड़े.

वंदे भारत में ऑटोमैटिक दरवाजे क्यों बन गए परेशानी?

वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों में ऑटोमैटिक दरवाजे यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन के संचालन को ध्यान में रखकर लगाए गए हैं. ट्रेन के रुकने के दौरान दरवाजे खुलते हैं और रवाना होने की प्रक्रिया में निर्धारित समय पर बंद हो जाते हैं. ऐसे में ट्रेन के चलने के बाद दरवाजे अपने आप नहीं खुलते कि कोई यात्री अपनी मर्जी से उतर सके. यही व्यवस्था इस घटना में लोगों के लिए परेशानी बन गई. परिजनों को ट्रेन में बैठाने के लिए कोच के अंदर पहुंचे लोग दरवाजे बंद होने के बाद बाहर नहीं निकल सके. ट्रेन रवाना होने के बाद उन्हें अगले स्टेशन तक जाना पड़ा. इस दौरान रेलवे को भी यात्रियों की जानकारी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ी. यह घटना उन लोगों के लिए भी सबक है, जो किसी रिश्तेदार को ट्रेन में बैठाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेकर स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन उत्साह या जल्दबाजी में कोच के अंदर चले जाते हैं.

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रेलवे ने यात्रियों से की अपील, प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ही आएं

इस घटना के बाद रेलवे ने यात्रियों और उनके साथ आने वाले लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है. रेल प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि ट्रेन के अंदर केवल वैध यात्रा टिकट वाले यात्रियों को ही प्रवेश करना चाहिए. किसी परिजन को छोड़ने के लिए ट्रेन के कोच में चढ़ना नियमों के खिलाफ है. रेलवे ने आगंतुकों से स्टेशन परिसर में प्रवेश के लिए वैध प्लेटफॉर्म टिकट लेने और ट्रेन के अंदर जाने से बचने को कहा है. खासकर वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों में ऑटोमैटिक दरवाजों की व्यवस्था होने के कारण ट्रेन के भीतर रह जाने पर आगे की यात्रा करनी पड़ सकती है और टिकट जांच के दौरान जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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