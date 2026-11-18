बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन अकवान ने बुधवार सुबह अपनी ताकत बढ़ा ली है. भारतीय मौसम विभाग के नए बुलेटिन के अनुसार, यह तूफान पिछले छह घंटों में केवल तीन किलोमीटर प्रति घंटे की अत्यंत धीमी गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है.

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इस समय यह चेन्नई से लगभग 580 किलोमीटर पूर्व, त्रिंकोमाली से 650 किलोमीटर उत्तर-पूर्व, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम से करीब 610 किलोमीटर तथा ओडिशा के गोपालपुर से 730 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है.

धीमी गति के कारण तूफान को अपनी ताकत बढ़ाने का पर्याप्त समय मिल रहा है, जिससे यह सामान्य चक्रवाती तूफान से साइक्लोन में बदल चुका है. अकवान के आगे बढ़ने का रास्ता उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर जारी रहने का अनुमान है. 20 नवंबर की दोपहर आंध्र प्रदेश और यनम के तटों पर नेल्लोर से विशाखापट्टनम के बीच टकराएगा.

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लैंडफॉल के समय इसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है, जो झोंकों के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. कुछ स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा जारी जानकारी में थोड़ी अधिक तीव्रता का जिक्र भी किया गया है, लेकिन आधिकारिक राष्ट्रीय बुलेटिन के अनुसार यह साइक्लोन के रूप में ही तट से टकराएगा. तूफान की धीमी गति इसे लंबे समय तक समुद्र पर बने रहने का मौका दे रही है, जिससे इसकी तीव्रता में और वृद्धि की आशंका बनी हुई है.

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तटीय क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव

आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों और दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों पर इस चक्रवात का सीधा असर पड़ने वाला है. तेज हवाओं के साथ भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है, जो अगले दो दिनों में और बढ़ सकती है. समुद्री लहरें ऊंची उठ सकती हैं, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा.

मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है. कृषि क्षेत्रों में खड़ी फसलें तेज हवा और भारी बारिश से प्रभावित हो सकती हैं. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसानों से अपनी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी करने का आग्रह किया है. आंध्र प्रदेश और ओडिशा सरकारें पहले से ही राहत शिविर, बचाव दल और आवश्यक संसाधनों को तैयार रखने में जुटी हुई हैं.

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Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over central parts of South and adjoining Westcentral Bay of Bengal [Cyclone Alert for Andhra Pradesh and adjoining South Odisha coasts—Orange Message]* The Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over central parts of South and adjoining Westcentral Bay of Bengal moved very slowly north-northwestwards with the speed of 03 kmph during past 06 hours, intensified into a severe cyclonic storm and lay centered at 0530 hours IST of today, the 18th November, 2026 over the same region, near Latitude 12.7°N and Longitude 85.5°E, about 580 km east of Chennai (Tamil Nadu), 650 km northeast of Trincomalee (Sri Lanka), 610 km southeast of Machilipatnam (Andhra Pradesh), 610 km south-southeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh) and 730 km south of Gopalpur (Odisha). Continuing to move north-northwestward, it is likely to cross Andhra Pradesh & Yanam coasts between Nellore and Visakhapatnam, around noon of 20th November, 2026 as a severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 100-110 kmph gusting to 120 kmph. Se — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 18, 2026

लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. तटीय क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए. कमजोर घरों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए. बिजली कटौती, संचार व्यवधान और सड़क अवरोध जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

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मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है और लोगों से आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की सलाह दी जा रही है. अकवान की धीमी गति ने अधिकारियों को तैयारी का अतिरिक्त समय दिया है, लेकिन साथ ही तूफान को और मजबूत होने का अवसर भी प्रदान किया है.

इसलिए निरंतर निगरानी और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता बनी हुई है. यह चक्रवात नवंबर के मौसम में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सक्रिय तंत्र का उदाहरण है, जो जलवायु परिवर्तन के दौर में तटीय राज्यों के लिए चुनौती बनता जा रहा है.

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