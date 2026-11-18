न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने दिवाली के मौके पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान उन्होंने रामायण और महाभारत का जिक्र करते हुए हिंदू धर्म की परंपराओं और इन महाकाव्यों से मिलने वाली सीख की तारीफ की. ममदानी ने कहा कि रामायण हमें बताती है कि हमें कैसा भाई, पत्नी, पति और दोस्त बनना चाहिए. वहीं, महाभारत दिखाती है कि परिवार असल में कैसे होते हैं, जहां सबसे बहादुर योद्धा और बड़े से बड़े देवता भी गलतियां कर सकते हैं.

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ममदानी ने अपने संबोधन में कहा कि रामायण और महाभारत की कहानियां सिर्फ धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं हैं. इनसे मिलने वाली सीख आज भी हमारे जीवन और दुनिया भर में न्याय के लिए चल रहे आंदोलनों में दिखाई देती है. उन्होंने महात्मा गांधी की नमक यात्रा और मार्टिन लूथर किंग के मार्च का भी जिक्र किया. मेयर ने यह भी कहा कि जिन्हें भी अपने घर वापस चले जाने कहा गया न्यूयॉर्क उन सभी का घर है.

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'हर धर्म में एक ही रोशनी बसती है'

मेयर ममदानी ने कहा कि उनका बचपन अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच बीता है. उनकी मां पंजाबी हिंदू हैं, जबकि उनके पिता युगांडा के मुस्लिम हैं. उन्होंने कहा कि उनके ननिहाल ने उन्हें बचपन से हिंदू धर्म की सुंदरता और उसकी सीख के बारे में बताया.

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Mayor Mamdani Hosts Diwali Celebration https://t.co/ef42fd9RNJ — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 17, 2026

न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ने कहा कि हिंदू धर्म में कई देवी-देवता हैं और उनसे जुड़ी अनगिनत कहानियां हैं. इन कहानियों को हैदराबाद और दिल्ली में अलग-अलग तरीकों से सुनाया जाता है. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की सबसे पुरानी शिक्षाओं में से एक यह है कि सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हैं और वही रोशनी हम सभी के भीतर मौजूद है, चाहे हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में प्रार्थना करें या कहीं भी न करें.

'जिसे घर लौटने को कहा गया, न्यूयॉर्क उसका भी घर है'

ममदानी ने दिवाली को रोशनी का त्योहार बताते हुए कहा कि दीये की लौ हमेशा नहीं जल सकती. इसलिए हर साल लोग दीये जलाते हैं, ताकि दूसरों को घर का रास्ता दिखाया जा सके. उन्होंने न्यूयॉर्क में रहने वाले अलग-अलग समुदायों की दिवाली और उससे जुड़ी परंपराओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस शहर में दक्षिण एशियाई समुदाय की पहचान कई कहानियों और परंपराओं से मिलकर बनी है.

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ममदानी ने धार्मिक नफरत और भेदभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि इस साल हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया और सिखों को भी बड़े नेताओं की तरफ से निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि किसी को भी उसकी पहचान या धर्म के आधार पर यह महसूस नहीं कराया जाना चाहिए कि वह यहां का नहीं है.

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मेयर ने कहा, "जिस किसी से भी कहा गया कि वह अपने घर वापस चला जाए या जिसके यहां होने पर सवाल उठाए गए, उससे मैं साफ कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में हैं. न्यूयॉर्क आपका घर है." ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क की पहचान उसकी विविधता है और शहर की रोशनी उन लोगों से हमेशा ज्यादा चमकदार रहेगी, जो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं. उन्होंने आखिर में सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और कहा कि उनके लिए यह बड़े सम्मान की बात है कि वह न्यूयॉर्क के पहले भारतीय-अमेरिकी मेयर के तौर पर शहर के लोगों के साथ दिवाली मना रहे हैं.

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