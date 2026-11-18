Homemade Winter Moisturizer: सर्दियों में ठंडी हवाओं और कम नमी के कारण त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है. कई बार स्किन पर पपड़ी जमने लगती है और खुजली की समस्या भी होने लगती है. ऐसे में त्वचा को मॉइस्चराइज रखना बहुत जरूरी होता है. आमतौर पर लोग इसके लिए बाजार में मिलने वाली क्रीम और लोशन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आप चाहें तो घर पर भी कुछ चीजों की मदद से मॉइस्चराइजर तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको नारियल तेल, बादाम तेल और शिया बटर जैसी चीजों की जरूरत होगी. आइए जानते हैं घर पर मॉइस्चराइजर बनाने का आसान तरीका.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 बड़े चम्मच शिया बटर

1 बड़ा चम्मच नारियल तेल

1 बड़ा चम्मच मीठा बादाम तेल

1 छोटी चम्मच बीवैक्स (मोम), गाढ़ापन लाने के लिए (ऑप्शनल)

5-6 बूंद विटामिन E ऑयल

3-4 बूंद लैवेंडर या रोज एसेंशियल ऑयल (ऑप्शनल)

शिया बटर और बादाम तेल से घर पर मॉइस्चराइजर कैसे बनाएं?

सबसे पहले एक बर्तन में शिया बटर, नारियल तेल और बीवैक्स डालकर डबल बॉयलर की मदद से धीमी आंच पर पिघला लें. जब सारी चीजें अच्छी तरह पिघल जाएं तो बर्तन को आंच से उतार लें. मिश्रण थोड़ा ठंडा होने पर इसमें बादाम तेल और विटामिन E ऑयल डालें. अब इसे अच्छी तरह फेंटें, जब तक कि यह क्रीमी न हो जाए. तैयार मॉइस्चराइजर को साफ और सूखे कांच के जार में भरकर रख लें.

कैसे करता है काम?

शिया बटर त्वचा को नमी देने और रूखेपन से बचाने में मदद करता है. बादाम तेल में विटामिन E होता है, जबकि नारियल तेल त्वचा को मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकता है. बीवैक्स त्वचा पर एक हल्की परत बनाता है, जिससे नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है.

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मॉइस्चराइजर लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

मॉइस्चराइजर लगाने का अच्छा समय नहाने के तुरंत बाद होता है. जब त्वचा हल्की गीली हो, तब इसे लगाने से नमी बनाए रखने में मदद मिलती है.

प्राकृतिक चीजें भी कुछ लोगों की त्वचा पर एलर्जी या जलन पैदा कर सकती हैं. इसलिए इस्तेमाल से पहले इसे हाथ के छोटे हिस्से पर लगाकर जांच लें.

घर पर बने मॉइस्चराइजर में प्रिजर्वेटिव नहीं होते. इसलिए इसे साफ और सूखे एयरटाइट कंटेनर में रखें. इसमें पानी या गीली उंगली न डालें. इसकी खराब होने की अवधि तय नहीं होती, इसलिए रंग, गंध या बनावट में बदलाव दिखे तो इस्तेमाल न करें.

बहुत रूखी त्वचा के लिए शिया बटर और तेल वाला मॉइस्चराइजर बेहतर हो सकता है. वहीं, तैलीय त्वचा पर भारी तेलों का इस्तेमाल करने से बचें.

सर्दियों में त्वचा को मुलायम रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

दिनभर पर्याप्त पानी पिएं.

नहाने के लिए बहुत गर्म पानी की जगह हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें.

त्वचा को बहुत ज्यादा रगड़ने से बचें.

तेज खुशबू वाले साबुन की जगह हल्के क्लेंजर का इस्तेमाल करें.

खाने में मेवे, बीज और मौसमी फल शामिल करें.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. अपनी स्किन केयर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें.

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