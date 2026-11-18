Homemade Winter Moisturizer: सर्दियों में ठंडी हवाओं और कम नमी के कारण त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है. कई बार स्किन पर पपड़ी जमने लगती है और खुजली की समस्या भी होने लगती है. ऐसे में त्वचा को मॉइस्चराइज रखना बहुत जरूरी होता है. आमतौर पर लोग इसके लिए बाजार में मिलने वाली क्रीम और लोशन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आप चाहें तो घर पर भी कुछ चीजों की मदद से मॉइस्चराइजर तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको नारियल तेल, बादाम तेल और शिया बटर जैसी चीजों की जरूरत होगी. आइए जानते हैं घर पर मॉइस्चराइजर बनाने का आसान तरीका.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
2 बड़े चम्मच शिया बटर
1 बड़ा चम्मच नारियल तेल
1 बड़ा चम्मच मीठा बादाम तेल
1 छोटी चम्मच बीवैक्स (मोम), गाढ़ापन लाने के लिए (ऑप्शनल)
5-6 बूंद विटामिन E ऑयल
3-4 बूंद लैवेंडर या रोज एसेंशियल ऑयल (ऑप्शनल)
सबसे पहले एक बर्तन में शिया बटर, नारियल तेल और बीवैक्स डालकर डबल बॉयलर की मदद से धीमी आंच पर पिघला लें. जब सारी चीजें अच्छी तरह पिघल जाएं तो बर्तन को आंच से उतार लें. मिश्रण थोड़ा ठंडा होने पर इसमें बादाम तेल और विटामिन E ऑयल डालें. अब इसे अच्छी तरह फेंटें, जब तक कि यह क्रीमी न हो जाए. तैयार मॉइस्चराइजर को साफ और सूखे कांच के जार में भरकर रख लें.
कैसे करता है काम?
शिया बटर त्वचा को नमी देने और रूखेपन से बचाने में मदद करता है. बादाम तेल में विटामिन E होता है, जबकि नारियल तेल त्वचा को मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकता है. बीवैक्स त्वचा पर एक हल्की परत बनाता है, जिससे नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है.
मॉइस्चराइजर लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान
सर्दियों में त्वचा को मुलायम रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स
डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. अपनी स्किन केयर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें.