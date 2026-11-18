टीवी शो 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' से घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस उपासना सिंह ने हाल ही में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के काले सच से पर्दा उठाया. उन्होंने बताया कि कॉमेडी रियलिटी शो में जज रहने के दौरान उन्होंने कई ऐसी चीजें देखीं, जिससे वो मानसिक तौर पर काफी परेशान हो गई थीं.

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उपासना ने बताया कि शो में एक कंटेस्टेंट भूख की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा था. लेकिन उस कंटेस्टेंट को तुरंत मेडिकल मदद देने के बजाय शो के प्रोड्यूसर उसके दर्द और हालत को कैमरे में कैद करना चाहते थे. उपासना ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे इस इंडस्ट्री ने इंसानियत ही खो दी है.

इसके अलावा, उपासना ने फिल्म और टीवी सेट के खराब माहौल पर भी चिंता जताई. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि इंडस्ट्री में कई कलाकारों को समय पर पेमेंट नहीं मिलती. इस वजह से बड़े से लेकर छोटे स्टार्स तक को कई बार आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है.

क्या बोलीं उपासना सिंह?

अंकुर सिंह संग बातचीत में उपासना ने बताया कि जब वो एक कॉमेडी शो में जज थीं, तब वहां एक कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस के बीच में ही बेहोश हो गया था. उस कंटेस्टेंट को आखिरकार एक वैन में ले जाया गया. लेकिन फिर डॉक्टर को बुलाने या इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जैसी चीज का इंतजाम करने के बजाय, प्रोड्यूसर चाहता था कि कंटेस्टेंट की हालत को रिकॉर्ड करने के लिए तुरंत कैमरा लाया जाए.

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उपासना ने कहा कि मेकर्स उस कंटेस्टेंट से बेहोशी की हालत में यह पूछना चाहते थे कि क्या वो भूख की वजह से गिरा है. मेकर्स उसे जूस या खाना देने के बजाय दर्शकों के लिए उसके दर्द को कैमरे में कैद करना चाहते थे.

इस बारे में उपासना बोलीं- उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा और मैं यही सोचती रही कि हम कितने गिर चुके हैं. हम इंसानियत भूल गए हैं? हम सिर्फ टीआरपी पाने पर ध्यान दे रहे हैं. हम उस कंटेस्टेंट के माता-पिता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो?

जब सेट पर लाइटमैन की हुई मौत

उपासना ने एक और परेशान करने वाली घटना बताई. उन्होंने कहा कि सेट पर एक लाइटमैन ऊंचाई से गिर गया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि लाइटिंग के लिए टेक्नीशियन अक्सर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं. फिल्म सेट पर गर्मी होने के कारण उनकी सिचुएशन और खराब हो जाती है. उपासना ने बताया कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में लोगों को मरते हुए देखा है. लेकिन मेकर्स मृत व्यक्ति को एक तरफ हटाकर शूटिंग जारी रखते थे.

इस बारे में उपासना बोलीं- मैं समझती हूं कि प्रोड्यूसर्स एक शूट में बहुत सारा पैसा लगाते हैं और इसे रोकने से भारी नुकसान हो सकता है. लेकिन क्या वो पैसा किसी इंसान की जान की कीमत से बड़ा है?

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'जब किसी एक्टर की अचानक मौत हो जाती है, तो अगले ही दिन उसकी जगह किसी दूसरे को एक्टर को लाया जाता है. मैं समझती हूं कि 'शो मस्ट गो ऑन' और टेलीकास्ट से जुड़ी कमिटमेंट्स को पूरा करना होता है, लेकिन कुछ चीजें वाकई दिल को चीर देती हैं. ये चीजें मुझे यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक इंडस्ट्री के तौर पर हम क्या कर रहे हैं. क्या हमने इंसानियत की सारी समझ खो दी है?'

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