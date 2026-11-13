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15 को दिल्ली-NCR में आएगी आंधी, बंगाल की खाड़ी में बन रहा साइक्लोन, मौसम वैज्ञानिक की चेतावनी

आईएमडी वैज्ञानिक डॉ. अखिल श्रीवास्तव के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की ओर खिसक गया है. कल हिमालयी राज्यों में अच्छी बर्फबारी हुई. 15 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ आने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर बर्फबारी और आंधी-तूफान की संभावना है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र 16 नवंबर तक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना.

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15 नवंबर को दिल्ली में आंधी-तूफान आ सकता है. 16 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने की संभावना है. (Photo: IMD)
15 नवंबर को दिल्ली में आंधी-तूफान आ सकता है. 16 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने की संभावना है. (Photo: IMD)

भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अखिल श्रीवास्तव ने दिल्ली और आसपास के इलाकों खासकर देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों के मौसम की ताजा स्थिति बताई है. उन्होंने कहा कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित कर रहा पश्चिमी विक्षोभ अब पूर्व की ओर बढ़ गया है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र 16 नवंबर तक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. 

आज यह लगभग 73 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास स्थित है. कल हिमालयी राज्यों में अच्छी बर्फबारी हुई थी. अब यह सिस्टम आगे बढ़ चुका है इसलिए दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों पर इसका सीधा असर कम होने लगा है. पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण सिस्टम होता है. 

इससे पहाड़ों पर बर्फबारी होती है और मैदानों में बादल छाए रहते हैं, तापमान में बदलाव आता है या कभी-कभी हल्की बारिश भी हो जाती है. इस बार भी यही पैटर्न दिखा. हिमालयी राज्यों में कल अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में सफेद चादर बिछ गई. अब सिस्टम के पूर्व की ओर खिसकने से इन क्षेत्रों में मौसम साफ होने की संभावना बढ़ गई है.

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नया पश्चिमी विक्षोभ और आगे की संभावनाएं

डॉ. श्रीवास्तव ने आगे बताया कि 15 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और देश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों को प्रभावित करने की संभावना है. इसके असर से पश्चिमी हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में अलग-अलग जगहों पर गरज के साथ बौछारें और बर्फबारी हो सकती है. यह नया सिस्टम आने से पहाड़ी क्षेत्रों में फिर से ठंड बढ़ने और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है.

दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों के लिए इसका मतलब यह है कि फिलहाल मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है. लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी होने से उत्तर भारत में ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ सकता है. इससे तापमान में गिरावट आने की आशंका रहती है. सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है इसलिए ऐसे सिस्टम आम हैं. ये सिस्टम न सिर्फ पहाड़ों पर बर्फ जमा करते हैं बल्कि मैदानों में भी ठंड का अहसास बढ़ा देते हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना, सांस लेना भी दूभर

दिल्ली का मौसम पूर्वानुमान 

  • अगले कुछ दिनों में दिल्ली का अधिकतम (दिन का) तापमान धीरे-धीरे गिरने की संभावना है.
  • न्यूनतम (रात का) तापमान सामान्य से ऊपर बना रह सकता है.

पिछले 24 घंटों का तापमान

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  • अधिकतम तापमान: 27 से 30 डिग्री सेल्सियस
  • न्यूनतम तापमान: 16 से 17 डिग्री सेल्सियस

शुक्रवार सुबह का कोहरा

  • सफदरजंग में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया.
  • सुबह 6:30 बजे दृश्यता 200 मीटर रह गई थी.
  • 8:30 बजे तक दृश्यता सुधरकर 800 मीटर हो गई.
  • पालम में सुबह 7 से 8:30 बजे के बीच दृश्यता 1,000 मीटर रही.

13 नवंबर का पूर्वानुमान

  • आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा.
  • दोपहर से शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं.
  • अधिकतम तापमान: 28 से 30 डिग्री सेल्सियस
  • दोपहर में उत्तर दिशा से 15 किमी प्रति घंटे तक हवाएं चल सकती हैं.

14 नवंबर का पूर्वानुमान

  • आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.
  • सुबह ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा, कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा संभव.
  • अधिकतम तापमान: 27 से 29 डिग्री सेल्सियस
  • न्यूनतम तापमान: 16 से 18 डिग्री सेल्सियस

15 और 16 नवंबर का पूर्वानुमान

  • दिन के तापमान में और गिरावट आ सकती है.
  • अधिकतम तापमान: 26 से 28 डिग्री सेल्सियस
  • 15 नवंबर सुबह से दोपहर तक कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना.
  • 16 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा.
  • सुबह ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा रह सकता है.
  • 16 नवंबर को न्यूनतम तापमान: 14 से 16 डिग्री सेल्सियस

मौसम पूर्वानुमान का महत्व

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आईएमडी के वैज्ञानिक नियमित रूप से इन सिस्टमों पर नजर रखते हैं क्योंकि इनका असर कृषि, यातायात, पर्यटन और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से सड़कें प्रभावित हो सकती हैं और पर्यटन गतिविधियां बदल सकती हैं. वहीं मैदानी इलाकों में तापमान गिरने से लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत बढ़ जाती है. दिल्ली जैसे शहरों में सर्दी के मौसम में वायु गुणवत्ता भी प्रभावित होती है इसलिए मौसम की जानकारी रखना जरूरी हो जाता है.

डॉ. श्रीवास्तव के बयान से साफ है कि मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर पड़ते हुए पूर्व की ओर बढ़ रहा है. कल हुई बर्फबारी से पहाड़ी राज्यों को राहत मिली होगी. अब 15 नवंबर के आसपास नया सिस्टम आने से फिर से गतिविधियां शुरू हो सकती हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और तूफानी गतिविधि की चेतावनी दी गई है. लोगों को मौसम विभाग की सलाह का ध्यान रखना चाहिए खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को.

कुल मिलाकर उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम बदलाव के दौर से गुजर रहा है. एक सिस्टम निकल रहा है और दूसरा आने वाला है. इससे सर्दी और गहराने के संकेत मिल रहे हैं. आईएमडी लगातार निगरानी कर रहा है और समय-समय पर अपडेट जारी करता रहेगा. दिल्ली और आसपास के लोगों को तापमान में संभावित गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए.

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