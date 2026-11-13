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सरकारी योजना से बदली झांसी की सपना सोनी की जिंदगी, पार्लर के साथ शुरू की एकेडमी; अब दूसरों को भी दे रहीं रोजगार

उत्तर प्रदेश के झांसी की सपना सोनी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की मदद से अपना पार्लर शुरू किया. अब वह एकेडमी भी चला रही हैं और दूसरी महिलाओं को रोजगार दे रही हैं.

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मुख्यमंत्री युवा योजना से सपना सोनी के जीवन में आया बदलाव.(Photo:ITG)
मुख्यमंत्री युवा योजना से सपना सोनी के जीवन में आया बदलाव.(Photo:ITG)

उत्तर प्रदेश के झांसी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना महिलाओं के लिए स्वरोजगार का जरिया बन रही है. इसकी लाभार्थी सपना सोनी ने योजना की मदद से अपना ब्यूटी पार्लर शुरू किया. अब वह पार्लर के साथ एकेडमी भी चला रही हैं. इसके जरिए वह दूसरी महिलाओं को भी रोजगार और काम सीखने का अवसर दे रही हैं.

आर्थिक मदद की जरूरत थी, योजना से मिला सहारा

झांसी की रहने वाली सपना सोनी ने बताया कि वह अपना ब्यूटी पार्लर शुरू करना चाहती थीं. इसके लिए उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत थी. इसी दौरान उन्हें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में जानकारी मिली.

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उन्होंने उद्योग विभाग में योजना के तहत आवेदन किया. आवेदन स्वीकृत होने के बाद उन्हें आर्थिक सहायता मिली. इसकी मदद से उन्होंने अपना पार्लर बेहतर तरीके से शुरू किया.

अब दूसरी महिलाओं को भी दे रहीं रोजगार

सपना सोनी अब पार्लर के साथ एकेडमी भी संचालित कर रही हैं. यहां वह दूसरी महिलाओं को काम करने और हुनर सीखने का अवसर दे रही हैं. उनका कहना है कि योजना ने उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की है. देखें VIDEO:- 

सपना ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए अन्य महिलाओं से भी इस योजना का लाभ लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि महिलाएं योजना की मदद से अपना रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं.

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें अपना उद्यम शुरू करने में मदद देना है. सपना सोनी की कहानी इसी दिशा में एक उदाहरण के तौर पर सामने आई है.

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