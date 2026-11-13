'बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर गोवा को लूटा', आतिशी बोलीं- जनता के बजाय बिल्डरों को फायदा

'आजतक विकसित गोवा' में आम आदमी पार्टी की गोवा प्रभारी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने गोवा में बढ़ती महंगाई, प्रदूषण, जमीनों के कथित अवैध रूपांतरण और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए. आतिशी ने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में बीजेपी ने गोवा के प्राकृतिक संसाधनों और जमीनों को बिल्डरों के फायदे के लिए इस्तेमाल होने दिया है.

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आतिशी ने बीजेपी और कांग्रेस पर मिलकर गोवा को लूटने का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल जनता के हितों के बजाय अपने फायदे के लिए किया. आतिशी ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होते रहे हैं और गोवा में दोनों दलों की राजनीति एक-दूसरे से जुड़ी हुई है.

उन्होंने कहा कि अगर गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 30 दिनों के भीतर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) एक्ट की धारा 39A को खत्म कर दिया जाएगा और इसके तहत दी गई सभी मंजूरियां वापस ली जाएंगी. आतिशी के साथ बातचीत में आम आदमी पार्टी के गोवा प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक ने भी पार्टी की चुनावी गारंटियों और आर्थिक योजनाओं की जानकारी दी.

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आतिशी ने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय डबल इंजन सरकार का वादा करती है और दावा करती है कि इससे लोगों की सभी समस्याओं का समाधान होगा. लेकिन दिल्ली से लेकर गोवा तक बीजेपी की सरकारों में आम लोग महंगाई और दूसरी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब केंद्र, राज्य और नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार हो तो उसे अपनी जिम्मेदारी से बचने के बजाय जवाबदेही तय करनी चाहिए.

गोवा की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए आतिशी ने कहा कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से बेहद समृद्ध है, यहां खनिज, जंगल, नदियां, पानी और मत्स्य संसाधन मौजूद हैं. साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी गोवा की स्थिति बेहतर मानी जाती है, इसके बावजूद आम परिवारों को घर चलाने, बच्चों की स्कूल फीस भरने और बिजली का बिल चुकाने में मुश्किल हो रही है.

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बिल्डरों और नेताओं की मिलीभगत का आरोप

आतिशी ने गोवा में जमीनों के इस्तेमाल और उनके रूपांतरण को सबसे गंभीर मुद्दों में से एक बताया, उन्होंने कहा कि यहां बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को अपनी ही जमीन पर घर बनाने के लिए कई तरह की अनुमतियां लेनी पड़ती हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गोवा का कोई सामान्य परिवार बच्चों की पढ़ाई या दूसरी जरूरतों के लिए अपनी कृषि भूमि 5 से 15 लाख रुपये में बेचता है. इसके बाद कोई बड़ा बिल्डर उसी जमीन को नेताओं की मदद से कृषि भूमि से सेटलमेंट लैंड में बदलवा लेता है और उस पर बड़े प्रोजेक्ट बनाकर करोड़ों रुपये कमाता है. आतिशी ने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में बिल्डरों को फायदा होता है और नेताओं को कमीशन मिलता है.

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आतिशी ने उत्तर गोवा के कारापुर-सारवान गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मुंबई के एक बिल्डर ने बड़े भूखंड पर करीब 2,000 मकान बनाने की योजना बनाई है. उनके मुताबिक, जिस गांव में पहले 800 से ज्यादा मकान नहीं थे, वहां इतने बड़े पैमाने पर निर्माण होने से आबादी और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ेगा. उन्होंने सवाल उठाया कि जिस इलाके की प्राकृतिक जल व्यवस्था और संसाधन सीमित आबादी की जरूरतों के हिसाब से विकसित हुए हैं, वहां अचानक हजारों अतिरिक्त लोगों के आने से पानी, मिट्टी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर गोवा के प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी नहीं की जा सकती.

बीजेपी और कांग्रेस पर मिलकर सरकार चलाने का आरोप

गोवा में आम आदमी पार्टी की चुनावी स्थिति और बीजेपी के मुकाबले उसकी भूमिका पर आतिशी ने कहा कि राज्य का राजनीतिक परिदृश्य दिलचस्प है. उन्होंने आरोप लगाया कि गोवा में बीजेपी की सरकार वास्तव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ मिलकर बनी सरकार की तरह काम कर रही है. आतिशी ने 2017 के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि उस समय जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया था और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थीं. लेकिन बाद में कांग्रेस के 13 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे बीजेपी की सरकार बन गई.

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आम आदमी पार्टी के गोवा प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक ने पार्टी की चुनावी गारंटियों के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि गोवा में बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए पार्टी कई आर्थिक योजनाएं लागू करने का वादा कर रही है. नाइक के मुताबिक, पार्टी की प्रमुख योजनाओं में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना शामिल है. इसके अलावा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को देखते हुए गोवा में भी 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लाने का वादा किया गया है, उन्होंने बताया कि यह योजना पंजाब सरकार की स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर होगी.

उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने की भी बात कही. नाइक ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य आम परिवारों के खर्च का बोझ कम करना और उन्हें स्वास्थ्य, परिवहन तथा आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है.

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