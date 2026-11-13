शताब्दी में पैसेंजर को थी बैंडेज की जरूरत, स्टाफ ने मांगे 200 रुपये

ट्रेन में सफर के दौरान किसी को चोट लग जाए तो उम्मीद होती है कि रेलवे की तरफ से फर्स्ट एड जैसी बुनियादी सुविधा आसानी से मिल जाएगी. लेकिन शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक महिला की उंगली कट गई थी. उसे सिर्फ एक बैंडेज की जरूरत थी, लेकिन इसके लिए रेलवे स्टाफ से मदद मांगने पर ऐसा जवाब मिला कि मामला चर्चा में आ गया.

और पढ़ें

यात्री का दावा है कि रेलवे के एक कर्मचारी ने डॉक्टर को दिखाने के लिए 200 रुपये देने की बात कही. आखिर एक छोटी सी चोट पर बैंडेज मिलने में इतनी परेशानी क्यों हुई? आइए जानते हैं पूरा मामला.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रहे अवधेश कौशल नाम के एक यात्री से जुड़ा है. उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपना अनुभव बताया है. उनके मुताबिक, ट्रेन में उनके पास बैठी एक महिला की उंगली कट गई थी. चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन खून निकलने की वजह से महिला को बैंडेज की जरूरत थी.

अवधेश ने महिला को बैंडेज लाकर देने की पेशकश की. हालांकि, महिला को लगा कि ट्रेन में ऐसी छोटी-मोटी मेडिकल चीजें कहां मिलेंगी. लेकिन अवधेश ने भरोसा दिलाया कि रेलवे की तरफ से ट्रेन में फर्स्ट एड की सुविधा मिल सकती है.

Advertisement

पैंट्री स्टाफ ने कहा- हमारे पास नहीं है बैंडेज

इसके बाद अवधेश बैंडेज लेने के लिए ट्रेन के पैंट्री स्टाफ के पास पहुंचे. लेकिन वहां उन्हें बताया गया कि उनके पास बैंडेज उपलब्ध नहीं है. स्टाफ ने उन्हें टीटीई या गार्ड के कोच में जाकर पूछने की सलाह दी.

अवधेश को यह पता नहीं था कि गार्ड का कोच कहां है. ऐसे में उन्होंने रेलवे की शिकायत और मदद से जुड़ी सेवा 'रेल मदद' के जरिए शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने महिला के लिए मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने की मांग की.

मदद की जगह पहले चोट की जांच करने पहुंचा टीटीई

अवधेश के मुताबिक, शिकायत दर्ज होने के बाद रेलवे की तरफ से एक प्रतिनिधि का फोन आया. उसने पूरी घटना की जानकारी ली. लेकिन बैंडेज की व्यवस्था करने के बजाय पहले टीटीई को यह पता लगाने के लिए भेजा गया कि वाकई किसी यात्री को चोट लगी भी है या नहीं. अवधेश का कहना है कि जब टीटीई वहां पहुंचा तो उसने महिला की चोट को मामूली कट बताया. उसने यह भी सवाल उठाया कि क्या इतनी छोटी चोट के लिए बैंडेज की जरूरत है?

इसके बाद टीटीई ने कहा कि अगले स्टेशन पर डॉक्टर से महिला की जांच कराई जा सकती है, लेकिन इसके लिए 200 रुपये देने होंगे.महिला इस मामले को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अवधेश ने कहा कि जब ट्रेन में फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए तो एक बैंडेज के लिए इतनी परेशानी क्यों हो रही है?

Advertisement

आखिरकार गार्ड के कोच से मिला बैंडेज

अवधेश ने टीटीई के सामने अपनी बात रखी. उन्होंने बैंडेज की कीमत का जिक्र करते हुए कहा कि समय के साथ इसकी कीमत काफी बढ़ गई है. उनके मुताबिक, साल 1989 में इसकी कीमत 20 रुपये थी, जबकि 2018 से यह 100 रुपये तक पहुंच गई थी.

उनकी बात सुनकर टीटीई कुछ हैरान हुआ और उसने इंतजाम करने की बात कही. इसके कुछ देर बाद पैंट्री स्टाफ के एक कर्मचारी को गार्ड के कोच में भेजा गया. वहां से आखिरकार बैंडेज लाया गया और महिला की घायल उंगली पर लगा दिया गया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल

अवधेश का यह अनुभव सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने रेलवे की सुविधाओं और कर्मचारियों के रवैये पर सवाल उठाए. कई यूजर्स ने कहा कि ट्रेन में फर्स्ट एड जैसी बुनियादी सुविधा आसानी से मिलनी चाहिए और इसके लिए यात्रियों को बार-बार शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए.

एक यूजर ने खुद को रेलवे कर्मचारी बताते हुए अवधेश की तारीफ की. उसने कहा कि ड्यूटी पर तैनात ट्रेन मैनेजर के पास अपडेटेड फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है.

वहीं, एक दूसरे यूजर ने कहा कि सरकार की तरफ से कई जरूरी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया जाता. इस वजह से आम लोगों को उनका फायदा नहीं मिल पाता.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हर महीने 7.5 लाख कमाई... फिर भी कुछ नहीं बचता, महिला ने बताया खर्चा

एक अन्य यूजर ने पटना रेलवे स्टेशन का अपना अनुभव साझा किया. उसने दावा किया कि वहां एक सैनिटरी पैड के लिए उससे 40 रुपये लिए गए, जबकि उसकी सामान्य कीमत 10 रुपये थी. यूजर ने रेलवे नेटवर्क में महिलाओं की ऐसी बुनियादी जरूरतों की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए.

अवधेश ने अपने वीडियो के जरिए लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर किसी जरूरी सुविधा को पाने में परेशानी हो रही है तो अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखें और जरूरत पड़ने पर आवाज उठाएं.

---- समाप्त ----