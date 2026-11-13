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प्रियंका गांधी की पहल को केरलम सरकार की मंजूरी, आदिवासियों को होगा फायदा

प्रियंका गांधी के सुझाव पर कृषि मंत्री टी सिद्दीकी ने सुगंधगिरी में पहले चरण में हनी मिशन लागू करने का भरोसा दिया. यह योजना आदिवासी समुदाय को शहद संग्रह, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच की ट्रेनिंग देकर रोजगार के मौके बढ़ाने पर केंद्रित है.

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शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा सुगंधगिरी पहुंची (Photo-File)
शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा सुगंधगिरी पहुंची (Photo-File)

केरलम के वायनाड में आदिवासी परिवारों के लिए रोजगार का नया रास्ता खुलने जा रहा है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के सुझाव पर राज्य सरकार सुगंधागिरी गांव में पहले चरण में हनी मिशन शुरू करेगी. इस योजना के जरिए आदिवासी समुदाय के लोगों को शहद इकट्ठा करने, उसकी प्रोसेसिंग करने और बाजार तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे इससे अपनी कमाई बढ़ा सकें.

शुक्रवार को वायनाड सांसद प्रियंका गांधी सुगंधागिरी पहुंचीं. यहां उन्होंने आदिवासी बस्ती के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. बातचीत के दौरान उन्होंने गांव में हनी मिशन लागू करने का सुझाव दिया.

कृषि मंत्री टी सिद्दीकी ने उनकी मौजूदगी में इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भरोसा दिया कि पहले चरण में योजना की शुरुआत सुगंधागिरी से की जाएगी. सरकार के इस ऐलान पर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर खुशी जताई.

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आदिवासी इलाकों में रोजगार बढ़ाने पर जोर

हनी मिशन का मकसद आदिवासी इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ाना है. इसके तहत लोगों को शहद इकट्ठा करने और उसे तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाती है. साथ ही उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी मदद की जाती है.

इस दौरान प्रियंका ने साफ किया कि आदिवासी समुदाय के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना जरूरी है. गांव के लोगों ने भी अपनी रोजमर्रा की समस्याएं उनके सामने रखीं.

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यह भी पढ़ें: केरलम: खिलाड़ियों के लिए बनेगा नया खेल कानून, अटके पुरस्कार भी मिलेंगे

जमीन के कागज और वन विभाग की NOC का उठा मुद्दा

ग्रामीणों ने मांग की कि जिन लोगों के पास जमीन पर अपने अधिकार से जुड़े दस्तावेज हैं, उन्हें जल्द जमीन के पट्टे दिए जाएं. इसके अलावा विकास कार्यों के लिए वन विभाग से NOC मिलने में होने वाली देरी दूर करने की मांग भी उठाई गई.

लोगों ने यह भी कहा कि सार्वजनिक कामों के लिए तय की गई, लेकिन अब तक खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल नई विकास योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए.

प्रियंका शुक्रवार सुबह सुगंधागिरी गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल पहुंचीं। वहां महिलाओं ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य के साथ उनका स्वागत किया. इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रिका कृष्णन, जिला कलेक्टर वी चेल्सासिनी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

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