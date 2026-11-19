LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर पर कमीशन 73 रुपये से बढ़ाकर 120 से 150 रुपये करना चाहते हैं. पेट्रोल पंप डीलर्स ने भी पेट्रोल पर 1.50 रुपये और डीजल पर 2.50 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त मार्जिन मांगा है. बढ़ती ऑपरेटिंग लागत के बीच डीलर्स ने पेट्रोलियम मंत्रालय और सरकारी तेल कंपनियों से कमीशन में संशोधन की मांग रखी है.

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रसोई गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल-डीजल तक की कीमतों पर आम आदमी की नजर रहती है. अब इनकी सप्लाई करने वाले डीलर्स ने कमीशन बढ़ाने की मांग तेज कर दी है. LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर पर अपना कमीशन मौजूदा 73.08 रुपये से बढ़ाकर 120 से 150 रुपये करना चाहते हैं. वहीं, पेट्रोल पंप संचालक भी अपने मार्जिन में 30 से 40 फीसदी तक बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, डीलर्स ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ सरकारी तेल कंपनियों यानी OMCs के सामने अपनी मांग रखी है. उनका कहना है कि कर्मचारियों की सैलरी, बिजली, रखरखाव और दूसरी ऑपरेटिंग लागत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में मौजूदा कमीशन पर कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है.

क्या है डीलर्स की मुख्य मांग?

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डीलर्स ने LPG और पेट्रोल-डीजल दोनों के कमीशन में संशोधन की मांग की है. LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर पर मौजूदा 73.08 रुपये कमीशन को बढ़ाकर 120 से 150 रुपये करने की मांग है यानी 120 रुपये के प्रस्ताव पर करीब 47 रुपये और 150 रुपये के प्रस्ताव पर करीब 77 रुपये की बढ़ोतरी होगी. वहीं पेट्रोल-डीजल डीलर्स अपने कुल कमीशन में 30 से 40 फीसदी की बढ़ोतरी चाहते हैं. इसके तहत पेट्रोल पर 1.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 2.50 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त मार्जिन की मांग की गई है.

क्यों बढ़ रही है डीलर्स की परेशानी?

डीलर्स का कहना है कि पिछले कुछ बरसों में पेट्रोल पंप और LPG एजेंसियों को चलाने का खर्च काफी बढ़ गया है. कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है, बिजली, मेंटेनेंस और दूसरी जरूरी सेवाओं पर खर्च भी बढ़ा है. पेट्रोल पंप संचालकों को ग्राहकों के लिए टायरों में मुफ्त हवा भरने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी पड़ती हैं. वहीं, LPG कारोबार में अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया और PNG कनेक्शन के बढ़ते विस्तार से भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के कारोबार और मार्जिन पर दबाव पड़ रहा है. इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, लागत बढ़ने के मुकाबले कमीशन में पर्याप्त संशोधन नहीं हुआ है. इसी वजह से डीलर्स अब सरकार और तेल कंपनियों से मार्जिन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

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आखिरी बार कब बढ़ा था कमीशन?

पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी PPAC के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन में आखिरी बार 4 अक्टूबर 2023 को संशोधन हुआ था. उस समय 14.2 किलो के सिलेंडर पर कमीशन 64.84 रुपये से बढ़ाकर 73.08 रुपये किया गया था. वहीं, 5 किलो के सिलेंडर पर कमीशन 32.42 रुपये से बढ़ाकर 36.54 रुपये किया गया था. पेट्रोल और डीजल डीलर्स के मार्जिन में आखिरी संशोधन 1 दिसंबर 2024 को हुआ था. इससे पहले 30 अक्टूबर 2024 को भी कमीशन में बदलाव किया गया था.

क्या महंगे हो जाएंगे पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर?

डीलर्स की मांग पूरी होने पर तेल कंपनियों पर कमीशन के रूप में अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा. लेकिन इसका सीधा बोझ ग्राहकों पर डाला जाएगा या नहीं, ये अभी तय नहीं है. इसके लिए सरकार और तेल कंपनियों को अलग से फैसला लेना होगा यानी कमीशन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतें भी अपने आप बढ़ जाएंगी. फिलहाल तो पेट्रोलियम मंत्रालय या सरकारी तेल कंपनियों की ओर से कमीशन बढ़ाने और इसके चलते पेट्रोल, डीजल या घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.

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