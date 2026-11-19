कहते हैं कि मुश्किल वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है. कभी-कभी परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने सपनों को भी पीछे छोड़ना पड़ता है. ऐसा ही कुछ IIT दिल्ली से पढ़ाई करने वाले यश गर्ग के साथ हुआ. जिस उम्र में युवा अपने करियर और सपनों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में यश को पता चला कि उनके परिवार पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है. इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना कुछ समय के लिए छोड़ दिया और अच्छी नौकरी की तलाश में जुट गए. इसके बाद गूगल में नौकरी मिली, पिता के साथ मिलकर मोबाइल ऐप्स का बिजनेस शुरू किया और आखिरकार परिवार को करोड़ों के कर्ज से बाहर निकाल दिया. उनकी यह कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

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IIT में पढ़ाई के दौरान पता चला परिवार पर है 1 करोड़ का कर्ज

यश गर्ग ने IIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की है. इसके साथ उन्होंने कंप्यूटर साइंस में माइनर डिग्री भी हासिल की. पढ़ाई के दौरान उनका सपना अपना स्टार्टअप शुरू करने का था. वह कॉलेज खत्म करने के बाद खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते थे. लेकिन कॉलेज के दूसरे साल में उनकी जिंदगी अचानक बदल गई. दरअसल, यश के पिता रियल एस्टेट का काम करते थे. उन्होंने कुछ बिल्डरों के अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट यानी निर्माणाधीन मकानों में पैसा लगाया था. उन्हें उम्मीद थी कि समय पर फ्लैट बनकर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फ्लैट का निर्माण और डिलीवरी अटक गई, जबकि बैंक से लिए गए होम लोन की ईएमआई लगातार चुकानी पड़ रही थी.

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धीरे-धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी. ईएमआई भरने के लिए यश के माता-पिता ने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए. इसके बाद क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करना पड़ा. माता-पिता ने यश को इस परेशानी से दूर रखने की कोशिश की थी. उन्हें पता था कि परिवार पर कर्ज है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि रकम इतनी बड़ी हो चुकी है. एक दिन यश जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कर्ज वसूलने वाले लोग घर आ रहे हैं. इससे उनकी मां काफी परेशान रहने लगी थीं. मां की हालत देखकर यश ने माता-पिता से पूरे कर्ज का हिसाब बताने को कहा. उन्होंने बैंक, रिश्तेदारों, दोस्तों और क्रेडिट कार्ड से लिए गए कर्ज की एक-एक रकम लिखनी शुरू की. जब पूरा हिसाब सामने आया तो पता चला कि लगभग 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज था. यहीं से यश ने तय कर लिया कि सबसे पहले उन्हें अपने परिवार को इस कर्ज से बाहर निकालना है.

50 लाख रुपये से ज्यादा की नौकरी चाहते थे यश

यश पढ़ाई में काफी अच्छे थे. उनका सीजीपीए 10 में से 9.7 था और वह अपने विभाग में दूसरे स्थान पर थे. उन्हें उम्मीद थी कि कॉलेज प्लेसमेंट के दौरान किसी बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी. उनकी पहली पसंद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (HFT) कंपनी थी. इस क्षेत्र की कंपनियों में सालाना 50 लाख रुपये से ज्यादा का पैकेज मिलने की संभावना थी. यश ने टावर रिसर्च कंपनी के इंटरव्यू में भी हिस्सा लिया और शुरुआती तीन राउंड पास कर लिए. हालांकि, आखिरी राउंड में उनका चयन नहीं हो पाया. इस असफलता का असर दूसरे इंटरव्यू पर भी पड़ा. आखिरकार उन्हें कोहेसिटी (Cohesity) कंपनी में सालाना 18 लाख रुपये के पैकेज पर नौकरी मिली. जुलाई 2019 में वह बेंगलुरु चले गए.

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18 लाख की नौकरी में भी हर महीने बचाते थे पैसे

यश के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवार का कर्ज चुकाना था. इसलिए उन्होंने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर भेजने का फैसला किया. बेंगलुरु में रहते हुए उन्होंने खर्चों को काफी कम रखा. उन्होंने ऑफिस के पास ही पीजी में रहना शुरू किया, जिसका किराया करीब 15 हजार रुपये था. ऑफिस में मिलने वाले खाने का इस्तेमाल करते थे और बाहर घूमने-फिरने पर बहुत कम पैसे खर्च करते थे. उनकी कोशिश रहती थी कि हर महीने ज्यादा से ज्यादा रकम माता-पिता को भेज सकें. लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ इस नौकरी की सैलरी से इतनी बड़ी रकम चुकाने में काफी समय लग जाएगा. इसके बाद उन्होंने विदेश में बेहतर नौकरी पाने की तैयारी शुरू कर दी.

इसी दौरान वह ट्रैवल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पॉटनाना (Spotnana) से जुड़ गए. यहां उन्होंने फाउंडिंग इंजीनियर के तौर पर काम किया. इसके बावजूद परिवार की आर्थिक परेशानी कम नहीं हो रही थी. करीब एक साल तक घर पैसे भेजने के बाद जब उन्होंने पूरे कर्ज का हिसाब देखा तो पता चला कि उनकी भेजी हुई ज्यादातर रकम क्रेडिट कार्ड के ब्याज में ही चली गई थी. कर्ज का मूलधन लगभग उतना ही बना हुआ था. यानी वह लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन कर्ज कम होने के बजाय वहीं का वहीं था.

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चार महीने की तैयारी के बाद गूगल में मिली नौकरी

यश समझ चुके थे कि परिवार का कर्ज जल्दी खत्म करने के लिए उन्हें ज्यादा कमाई करनी होगी. इसी दौरान कॉलेज के एक सीनियर ने उन्हें गूगल में नौकरी के लिए रेफर किया. इसके बाद यश ने करीब चार महीने तक इंटरव्यू की तैयारी की. इस दौरान उन्हें कुछ दूसरी कंपनियों से निराशा भी मिली, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी. आखिरकार उनका चयन गूगल की सर्च टीम में हो गया. दिसंबर 2021 में उन्होंने गूगल जॉइन किया. यश ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि उनका सालाना पैकेज स्टॉक समेत करीब 75 लाख रुपये था. हालांकि, उस समय भी परिवार पर लगभग 80 लाख रुपये का कर्ज बाकी था.

यश को लगा कि सिर्फ नौकरी की सैलरी से इस कर्ज को चुकाने में काफी समय लग सकता है. इसलिए उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर मोबाइल ऐप्स और गेम बनाने का काम शुरू किया. इसके लिए उन्होंने गूगल से परमिशन ली और ऑफिस के बाद रात में और वीकेंड पर इस बिजनेस पर काम करने लगे. यश और उनके पिता ने शुरुआत में एंड्रॉयड ऐप्स और गेम बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खास कमाई नहीं हुई. इसके बाद यश ने ऐपल के iOS प्लेटफॉर्म पर काम करने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने करीब 2.1 लाख रुपये का मैक बुक प्रो खरीदा. उन्होंने अपने सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले एंड्रॉयड गेम को चुना और सिर्फ छह दिनों में उसका iOS वर्जन तैयार कर दिया. जब उन्होंने इस गेम से कमाई शुरू की तो कुछ ही दिनों में उसकी कमाई से लैपटॉप की कीमत निकल आई. इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई गेम लॉन्च किए.

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यश के मुताबिक, बिजनेस की कमाई पहले महीने करीब 6 लाख रुपये थी, जो चौथे महीने तक बढ़कर 24 लाख रुपये हो गई. अगले डेढ़ साल में उनके गेम्स को 2 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया. इनमें ज्यादातर यूजर्स अमेरिका के थे. इस तरह यश और उनके पिता के मोबाइल गेम्स बिजनेस ने 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया. इस दौरान यश गूगल की नौकरी और अपने बिजनेस दोनों को संभाल रहे थे. उन्होंने बताया कि कई बार वह एक हफ्ते में करीब 100 घंटे तक काम करते थे.

जून 2023 में परिवार ने चुकाया आखिरी कर्ज

गूगल से मिलने वाली सैलरी और मोबाइल ऐप्स के बिजनेस से होने वाली कमाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति बदलनी शुरू कर दी. अब वह सिर्फ कर्ज का ब्याज नहीं भर रहे थे, बल्कि मूलधन भी कम कर पा रहे थे. आखिरकार जून 2023 में यश के परिवार ने अपना आखिरी कर्ज भी चुका दिया. जिस कर्ज की वजह से परिवार कई सालों तक परेशान रहा, उससे अब सभी को राहत मिल चुकी थी. यश के लिए यह सिर्फ पैसे चुकाने की बात नहीं थी, बल्कि माता-पिता को उस परेशानी से बाहर निकालने का मौका था जिसे वह कॉलेज के दिनों से देख रहे थे.

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कर्ज खत्म होने के बाद उन्होंने गूगल की नौकरी छोड़ने का फैसला किया. 20 जुलाई 2023 उनका आखिरी वर्किंग डे था. अगले दिन यानी 21 जुलाई को वह अपने 25वें जन्मदिन पर बिना नौकरी और बिना पारिवारिक कर्ज के उठे. अब उनके सामने अपने पुराने सपने को पूरा करने का मौका था. गूगल छोड़ने के बाद यश की राह आसान नहीं रही. उन्होंने अगले चार महीनों में 12 नए गेम बनाए, लेकिन कोई भी गेम उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने गेमिंग बिजनेस बंद कर दिया.

फिर उन्होंने SaaS यानी सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया. इस तरह के बिजनेस में कंपनियों और ग्राहकों को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या डिजिटल टूल उपलब्ध कराए जाते हैं.

यश ने कई बिजनेस प्लेटफॉर्म की स्टडी की और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बनाने का मौका तलाशा. उन्होंने सुपर वर्क-डे नाम से अपना बिजनेस शुरू किया. हालांकि, यहां भी शुरुआत में उन्हें सफलता नहीं मिली. गूगल छोड़ने के करीब आठ महीने बाद अप्रैल 2024 में उन्हें पहला ग्राहक मिला, जिसने उनके ऐप के लिए पैसे दिए. इसके बाद उन्होंने लगातार नए ऐप लॉन्च किए. इस बिजनेस के 300 से ज्यादा पेमेंट करने वाले ग्राहक हैं. इनमें ज्यादातर अमेरिका के हैं. कंपनी की सालाना आवर्ती कमाई (ARR) करीब 1 लाख डॉलर तक पहुंच गई. इस बिजनेस से उन्होंने अपनी बहन की शादी में भी आर्थिक मदद की.

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अब एआई के क्षेत्र में बना रहे हैं स्टार्टअप

यश ने अपने सफर में एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना किया. पहले परिवार का 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज, फिर नौकरी में असफलता और उसके बाद बिजनेस में लगातार चुनौतियां आईं. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. जनवरी 2025 में सिलिकॉन वैली की वेंचर कैपिटल फर्म साउथ पार्क कॉमन्स ने उनके नए स्टार्टअप में 4 लाख डॉलर का निवेश किया. उस समय कंपनी की वैल्यूएशन 57 लाख डॉलर आंकी गई थी.

अब यश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अपना स्टार्टअप बना रहे हैं. उन्होंने लिंक्डइन पर अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया कि उनका सफर अभी शुरुआती दौर में है और आगे भी कई चुनौतियां आएंगी. हालांकि, अब वह उस कंपनी को बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जिसका सपना उन्होंने कॉलेज के दिनों में देखा था. यश की कहानी बताती है कि कई बार जिंदगी में हालात ऐसे बन जाते हैं कि अपने सपनों से पहले परिवार की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है. लेकिन मेहनत, सही फैसलों और लगातार कोशिश से मुश्किल परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है.

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