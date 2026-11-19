संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान की सेना पर तीखा हमला बोला है. भारत के राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना देश की प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल जनता की भलाई के बजाय अपने फायदे के लिए कर रही है. प्राकृतिक संसाधनों पर संयुक्त राष्ट्र के एक सत्र में बोलते हुए भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की उस तस्वीर का जिक्र किया, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खनिज पत्थरों से भरा लकड़ी का बॉक्स दिखाते नजर आ रहे हैं.

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भारतीय राजदूत ने कहा कि पिछले साल सितंबर में मुनीर विदेशी नेताओं को खनिज पत्थरों से भरा बॉक्स दिखा रहे थे. यह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पाकिस्तानी सेना की सीधी भूमिका का संकेत है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों का भला तभी होगा, जब वहां के असली शासक यानी सेना देश के संसाधनों का इस्तेमाल जनता के हित में करेंगे, न कि अपना फायदा बढ़ाने के लिए.

मुनीर-शहबाज ने ट्रंप को दिखाया मिनरल बॉक्स

राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस ने एक तस्वीर जारी की थी. इसमें मुनीर ट्रंप को दुर्लभ खनिजों से भरा बॉक्स देते दिखे थे, जबकि शहबाज पीछे खड़े थे. पाकिस्तान अमेरिका से निवेश हासिल करने के लिए अपने खनिज भंडार को सामने रख रहा था.

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इसी दौरान पाकिस्तानी सेना से जुड़ी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन ने अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स के साथ रणनीतिक खनिजों की खोज के लिए 500 मिलियन डॉलर का समझौता किया था. अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने अमेरिका को दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिजों की पहली खेप भी भेजी थी.

भारतीय राजदूत ने खनिज संपदा पर सेना के नियंत्रण को खैबर पख्तूनख्वा में प्रांतीय सरकार हटाने और गवर्नर शासन लगाने से भी जोड़ा. इस इलाके में सोने समेत कई खनिजों के भंडार हैं. उन्होंने कहा कि भारत में खनन कंपनियों को स्थानीय समुदायों के विकास के लिए फंड देना होता है. अंत में उन्होंने पाकिस्तान की सेना को पड़ोसी देशों में तनाव फैलाना बंद करने की नसीहत दी और कहा कि इसका नुकसान अब पाकिस्तान को ही उठाना पड़ रहा है.

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