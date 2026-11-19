भारतीय रेलवे अपने स्‍टेशनों पर अब एक नई तरह की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत यात्रियों को आराम करने की एक नई सुविधा मिलने वाली है. इस सुविधा के तहत सिर्फ 99 रुपये प्रति घंटे के लिए प्राइवेट, AC वाले स्‍लीपर पॉड किराए पर ले सकते हैं.

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टाइम्‍स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी रेलवे केरल के दो स्‍टेशनों पर हर घंटे पॉड, वाई-फाई और प्राइवेसी दरवाजों वाले एग्‍जीक्‍यूटिव लाउंज बनाने की तैयारी चल रही है.

यात्रियों को क्‍या होगा फायदा?

ये पॉड्स उन यात्रियों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिन्हें लंबा लेओवर, देर से सर्विस, या देर रात और सुबह-सुबह कनेक्शन की जरूरत होती है. हर पॉड में एक रिक्लाइनिंग बेड, पर्सनल क्लाइमेट कंट्रोल, एक प्राइवेसी दरवाजा या लॉक, USB चार्जिंग पोर्ट, एक रीडिंग लाइट और हाई-स्पीड Wi-Fi होने की उम्मीद है.

आम होटल के कमरे के उलट, जो आम तौर पर 24 घंटे के लिए बुक होते हैं, इन सुविधाओं का किराया घंटे के हिसाब से होने की उम्मीद है. शुरुआती किराया एक घंटे के लिए ₹99 रखा गया है, जिससे यात्रियों को सिर्फ उतने समय के लिए पैसे देने होंगे जितने समय के लिए उन्हें आराम करना है.

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कहां तैयार होगी ये जगह?

फिलहाल रेलवे की ओर से इसे केरल के दो रेलवे स्टेशनों अलुवा और एर्नाकुलम जंक्शन पर स्लीपिंग पॉड्स बनाने की योजना है. अलुवा में, यह सुविधा KSRTC बस स्टैंड के सामने रेलवे की जमीन पर प्रस्तावित है, जहां 10,000 sqft में दो मंजिला एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाने की योजना है. दक्षिणी रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए पहले ही टेंडर जारी कर दिया है.

एर्नाकुलम जंक्शन पर, लाउंज को मेन प्लेटफॉर्म के उत्तरी छोर पर मौजूदा AC वेटिंग रूम के ऊपर बनाया जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, ये दोनों सुविधाएं तिरुवनंतपुरम रेलवे डिवीजन में इस तरह की पहली स्लीपिंग-पॉड सुविधाएं होंगी.

10 साल के लिए लीज पर प्रस्‍ताव

अलुवा में साउथ रेलवे जमीन देगा, जबकि सफल बोली लगाने वाला फैसिलिटी बनाएगा और चलाएगा. प्रोजेक्‍ट को 10 साल के लिए लीज पर देने का प्रस्‍ताव है. एर्नाकुलम जंक्शन पर, नया लाउंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पर मौजूदा एयर-कंडीशन्ड वेटिंग हॉल के ऊपर बनाने का प्लान है. वह मौजूदा फैसिलिटी 160 sqft की है और अभी ₹30 प्रति घंटे का चार्ज करती है, लेकिन इसमें नए प्रोजेक्ट में बताए गए प्राइवेट सोने के इंतजाम नहीं हैं.

कोच्चि मेट्रो के MG रोड, पथदिपालम और अलुवा स्टेशनों पर पहले से ही ऐसी ही AC वाली स्लीपिंग-पॉड सुविधाएं चल रही हैं. प्रस्तावित रेलवे लाउंज इस घंटे के हिसाब से आराम करने वाले मॉडल को रेल यात्रियों तक बढ़ाएंगे, जिससे उन्हें भीड़ भरे वेटिंग हॉल या होटल में कम समय रुकने का विकल्प मिलेगा.

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प्राइवेट और आरामदायक ऑप्‍शन

अगर इन्हें प्लान के मुताबिक, लागू किया गया, तो ये सुविधाएं यात्रियों को लंबे इंतजार के दौरान ज्‍यादा प्राइवेट और आरामदायक ऑप्शन दे सकती हैं. खासकर रात भर के ट्रांसफर के लिए और साथ ही, होटल के कमरे के मुकाबले कम समय रुकने का खर्च भी काफी कम रहेगा.

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