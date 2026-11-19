शार्क टैंक में नजर आने वाले अमन गुप्ता की कंपनी boAt ने बड़ा ऐलान कर दिया है. Grand Theft Auto 6 (GTA-6) की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उनकी कंपनी कर्मचारियों के लिए शर्तों के साथ छुट्टी दे रहे हैं. boat ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है और बताया है कि 13 साल के लंबे इंतजार के बाद GTA का नया वर्जन आया है.

और पढ़ें

boAt ने पोस्ट करके कहा है कि आपका KRA अपडेट हो गया है. अब आपका लक्ष्य मिशन और साइड क्वेस्ट पूरे करना है. पोस्ट में लिखा है कि सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना. आपकी वाइस छुट्टी मंजूर हो चुकी हैं. 13 साल के लंबे इंतजार के बाद सभी का पसंदीदा गेम आ रहा है.

इसी को ध्यान में रखते हुए और वर्क-लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देने के लिए हम 19 नवंबर को ऑप्शनल छुट्टी दे रहे हैं. ऐसे में आप अपने मिशन पर उसी तरह मेहनत कर सकें जैसे हमेशा से ही करते आए हैं. जी हां, गेम रिलीज होने से पहले ही आपको एक अतिरिक्त छुट्टी मिल गई है. हैप्पी गेमिंग.

boAt का सोशल मीडिया पर पोस्ट

Your KRA is updated to completing missions and side quests 🎮 https://t.co/x1xSmUIPqU — boAt (@RockWithboAt) November 18, 2026

चेन्नई कंपनी ने भी दी छुट्टी

चेन्नई बेस्ड Logitech नाम की कंपनी ने भी छुट्टी का ऐलान किया है. कंपनी ने अपने 7 हजार कर्मचारियों के लिए 1 दिन की छुट्टी का ऐलान किया था, जिसमें 19 नवंबर को छुट्टी का ऐलान किया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: GTA 6 रिलीज होते ही कार्तिक आर्यन ने शेयर किया खास पोस्ट, फैंस बोले- Grand Theft Aaryan!

दुनियाभर में लोग ले रहे हैं छुट्टी

GTA 6 गेम खेलने के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में लोग छुट्टियां ले रहे हैं. ब्रिटेन में बड़ी संख्या में लोगों में मेंशन किया है कि उनको GTA 6 खेलने के लिए छुट्टी चाहिए है.

सिर्फ ब्रिटेन में करीब 70 हजार कंपनियों में काम करने वाले करीब 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने छुट्टी ली है, जिसकी जानकारी HR सॉफ्टवेयर कंपनी BrightHR ने दी जानकारी.

13 साल बाद रिलीज हुआ GTA का नया वर्जन

GTA का 13 साल बाद नया वर्जन लॉन्च हो चुका है. भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में इसको रिलीज किया जा चुका है. सबसे पहले जिन देशों में GTA6 को रिलीज किया है, उसमें न्यूजीलैंड का नाम भी शामिल है.

---- समाप्त ----