Vastu Direction: घर की इन 3 जगहों पर रखी चीजें खींच लेती हैं सारा धन! तुरंत बदलें जगह

Vastu Niyam: वास्तु शास्त्र में घर की हर एक चीज और उसकी सही दिशा का सीधा असर हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है.अक्सर हम सुविधा या खूबसूरती के चक्कर में घर में सोफा, टीवी और फ्रिज जैसी भारी चीजें गलत दिशा में रख देते हैं.वास्तु के जानकारों के अनुसार, जब ये चीजें गलत जगह पर रखी जाती हैं, तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो धीरे-धीरे बरकत रोक देता है और व्यक्ति को कर्ज या पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है.अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहने के साथ घर में पैसों की आवक बढ़ती रहे, तो इन चीजों को रखने की सही दिशा जरूर जान लें:
1. सोफा रखने की सही दिशा (Sofa Placement Vastu)
घर के लिविंग रूम में रखा जाने वाला सोफा या भारी फर्नीचर हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए.वास्तु में इसे भारी सामान के लिए सबसे स्थिर और शुभ स्थान माना गया है.इसके अलावा, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब घर के मुखिया या मेहमान सोफे पर बैठें, तो उनका चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए.उत्तर और पूर्व दिशा को धन और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जिससे आय के नए रास्ते खुलते हैं और आर्थिक संपन्नता आती है.
2. टीवी की सही दिशा (TV Placement Vastu)
मनोरंजन का साधन माना जाने वाला टीवी भी आपके घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है.वास्तु के अनुसार, टीवी को हमेशा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) या दक्षिण दिशा में रखना सबसे उत्तम माना जाता है.आग्नेय कोण ऊर्जा का केंद्र होता है.वहीं, भूलकर भी टीवी को उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या उत्तर दिशा में न रखें.उत्तर दिशा में इलेक्ट्रॉनिक सामान का भारी दबाव होने से धन का आगमन रुक जाता है और बेवजह के खर्च बढ़ने लगते हैं.
3. फ्रिज रखने के वास्तु नियम (Fridge Placement Vastu)
किचन या डाइनिंग एरिया में रखा जाने वाला फ्रिज हमारे खान-पान और सुख-समृद्धि से जुड़ा होता है.फ्रिज को हमेशा दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) या दक्षिण दिशा में रखना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में स्थिरता आती है और धन-धान्य में वृद्धि होती है.वहीं, फ्रिज को कभी भी उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में नहीं रखना चाहिए.ईशान कोण में फ्रिज रखने से घर का वास्तु दोष गहराता है, जिससे पैसों की तंगी, कर्ज और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है.