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आज 8 अगस्त 2026 मेष राशिफल: आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे, उन्नति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 8 August 2026, Aries Horoscope Today: भव्य प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. बैंकिंग कार्य बनेंगे.

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aries horoscope
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घर परिवार में सबको साथ बनाए रखेंगे. अपनों का भरोसा बढ़ेगा. चहुंओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. शुभ संस्कारों को बल मिलेगा. वादा वचन निभाएंगे. जीवन में शुभता रहेगी. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार बढ़त पाएगा. परंपरागत कार्यों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. उन्नति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे. तेजी बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति - धन संग्रह बढ़ेगा. भव्य प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. बैंकिंग कार्य बनेंगे.

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प्रेम मैत्री- घर में सुखद वातावरण रहेगा. हर्ष आनंद के क्षण निर्मित होंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे. आदरभाव सम्मान का भाव बढ़ेगा. चहुंओर खुशियां बनी रहेंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयास आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: हनुमानजी पूजा की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. साज संवार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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