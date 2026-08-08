आज 8 अगस्त 2026 वृष राशिफल: आदर स्नेह का प्रदर्शन करेंगे, दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे

विभिन्न मोर्चों उत्साह से कार्य करेंगे. चर्चा संवाद में संकोच कम होगा. साहस पराक्रम और नवाचार से सभी को प्रभावित करेंगे. विभिन्न कार्यों को प्रभाव के साथ आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मक कार्यों में गति आएगी. कला कौशल संवरेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवनस्तर संवार पर रहेगा. अपनों में खुशियां बांटेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. पद प्रभाव और प्रदर्शन पर ध्यान देंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साहस से जगह बनाएंगे. आधुनिक सोच रखेंगे.

धन संपत्ति - लाभ बढ़त पर रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- सबका साथ प्राप्त करेंगे. आपसी सहयोग बढ़ाएंगे. सबसे सहज रिश्ते बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा. आदर स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. सभी को प्रभावित होंगे. संबंधों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मित्रों से तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरण में सुधार होगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. सृजन बढ़ाएंगे. जीवनशैली संवार पर रहेगी.

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. नया सोचें.

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शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

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