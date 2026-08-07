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आज 7 अगस्त 2026 मेष राशिफल: उत्साह बढ़ेगा, लक्ष्य पर ध्यान देंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 7 August 2026, Aries Horoscope Today: सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. संबंध बल पाएंगे.व्यक्तित्व संवारेंगे.

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aries horoscope
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सबसे तालमेल बेहतर बना रहेगा. परिवार के लोगों से बेहतर संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. करीबियों के साथ सुखपूर्वक समय बिताएंगे. घरेलु मामलों में हर्ष आनंद बढ़ेगा. विनम्र व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अतिथि का यथायोग्य सत्कार करेंगे. पैतृक एवं परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न प्रयासों में बेहतर रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उचित निर्णय ले पाएंगे. पेशेवर चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाज उमीद के अनुरूप रहेगा. चहुंओर शुभता सहजता बनी रहेगी. वार्ताओं में सकारात्मक बनाए रहेंगे.


धन संपत्ति- विविध प्रयास गति लेंगे. धन धान्य के संरक्षण पर जोर रहेगा. खानपान में सुख बढ़ैगा. वैभव में वृदिध होगी. वाणिज्यिक प्रबंधन संवारेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

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प्रेम मैत्री- निजी मामले अनुकूल रहेंगे. अपनों का साथ और सहयोग पाएंगे. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. प्रेम-स्नेह बढ़ेगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. संबंध बल पाएंगे.

स्वारथ्य मनोबल- उत्साह बढ़ेगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

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