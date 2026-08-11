आज 11 अगस्त 2026 वृष राशिफल: रिश्तों में सहजता रहेगी, फैसलें सही लेंगे

वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. पेशेवरों से बेहतर तालमेल रहेगा. सभी से सहकार बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में पराक्रम रखेंगे. भाईचारा बल पाएगा. साहस से राह बनाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शैक्षिक प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संचार और संवाद प्रभावशाली रहेगा. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में आपसी सहयोग की भावना बढ़ेगी. भेंट में उत्साह बढ़ाएंगे. करियर में सहज प्रदर्शन रहेगा. व्यापार को गति मिलेगी. योजनाओं के प्रयास पक्ष में रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ के अवसर बढ़ेंगे. जोखिम के विषयों में रुचि रखेंगे. लंबित कार्य बनेंगे. पेशेवर यात्रा संभव है. सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन रखेंगे. शुभता सहजता रहेगी.

प्रेम मैत्री- रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. संपर्क व सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह और विश्वास को बल मिलेगा. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में विनम्र रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. भावनात्मक विषयों में आवश्यक निर्णय लें सकेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. रक्त संबंधियों से मधुर व्यवहार बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ेगा. सुख बनाए रखेंगे. संकोच में कमी आएगी. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह विश्वास से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी को घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. चर्चा संवाद बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

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