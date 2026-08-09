आज 9 अगस्त 2026 वृष राशिफल: वित्तीय अवसरों का लाभ उठाएंगे, लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे

घरवालों के संग सुखपूर्वक समय बीतेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कार्यगति संवार पर बनी रहेगी. महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ सकते हैं. चर्चाएं सफल होगी. सुविधा संसाधन बल पाएंगे. उत्सव में प्रमुखता से शामिल होंगे. इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है. पैतृक मामले सुधरेंगे. प्रबंधन संवार पाएगा. साख सम्मान और संग्रह में वृदिृध होगी. स्वजनों से योजनाएं साझा करेंगे. पहल और जरूरी मामलों में दखल बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक प्रयासों में गति आएगी. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिभा बल पाएगी. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. पेशेवर ज्यादा सफल होंगे. व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अवसरों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे. नियमों का पालन करेंगे. आधुनिक प्रयास बढ़ेंगे. इच्छित लाभ प्राप्त होगा. उन्नति से उत्साहित रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात को परिजनों से कह पाएंगे. रिश्तों में सम्मान बनाए रखेंगे. चर्चा में उत्साहित रहेंगे. अतिथियों का सत्कार करेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण बढ़ेगा. मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रिय से जरूरी चर्चा होगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबी मददगार रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बनाए रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा. धैर्य और संतुलन बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: अखिल विश्व के ऊर्जा स्त्रोत भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल एवं मिश्री बांटें. अतिथि को आदर दें.

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शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : श्वेत

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